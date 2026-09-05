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SIR के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायत, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की प्रज्ञा केंद्र संचालक सहित अन्य चार लाभुकों पर केस दर्ज करने की अनुशंसा

एसआईआर के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी साहिबगंज पहुंचे.

Sahibganj SIR
निरीक्षण करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 8:45 PM IST

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साहिबगंज: झारखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार शनिवार को साहिबगंज जिले के बरहड़वा पहुंचे. उन्हें शिकायत मिली थी कि बरहड़वा अंचल स्तर से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाए जा रहे हैं. शिकायत पर उन्होंने भौतिक सत्यापन किया, जिसमें बरहड़वा सीओ की संलिप्तता भी पाई गई.

पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के बरहड़वा प्रखंड अंतर्गत आहुतग्राम गांव के एक ही परिवार के चार सदस्यों रूबेदा बेवा, रबी शेख, पिंटू शेख और सेंटू शेख ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र प्रखंड कार्यालय में जमा किए थे. संदेह होने पर इन प्रमाण पत्रों की जांच की गई, जिसमें वे फर्जी पाए गए.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की प्रज्ञा केंद्र संचालक सहित अन्य चार लाभुकों पर केस दर्ज करने की अनुशंसा (Etv Bharat)

इस फर्जीवाड़े में आहुतग्राम प्रज्ञा केंद्र के संचालक मो. सलीम की संलिप्तता सामने आई. शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तक पहुंचने के बाद शनिवार को के. रवि कुमार स्वयं आहुतग्राम पहुंचे और प्रज्ञा केंद्र का भौतिक सत्यापन किया. वहां प्रज्ञा केंद्र बंद पाया गया. इसके बाद उन्होंने बीडीओ सन्नी कुमार दास को निर्देश दिया कि प्रज्ञा केंद्र संचालक मो. सलीम तथा फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र जमा करने वाले रूबेदा बेवा, रबी शेख, पिंटू शेख और सेंटू शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए. बीडीओ ने तदनुसार प्रज्ञा केंद्र संचालक सहित चार अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है.

के. रवि कुमार ने बताया कि बरहड़वा में चिन्हित संदिग्ध व्यक्तियों के घरों का स्थल निरीक्षण किया गया. उनके निवास तथा मतदाता सूची में पंजीकरण से संबंधित उपलब्ध अभिलेखों और प्रस्तुत दस्तावेजों की जानकारी ली गई. दस्तावेज संदिग्ध पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया. साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक संदिग्ध मामले की गहन जांच की जाए और तथ्यों तथा उपलब्ध दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन सुनिश्चित किया जाए. किसी भी हालत में अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए.

उन्होंने एक अन्य शिकायत का भी जिक्र किया कि बरहड़वा सीओ द्वारा सरकारी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए एसआईआर के लिए अलग से प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं. के. रवि कुमार ने कहा कि किसी भी प्रमाण पत्र के निर्गत के लिए सरकार की निर्धारित प्रक्रिया होती है और उसी के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाने चाहिए. बरहड़वा सीओ द्वारा सरकारी प्रक्रिया का उल्लंघन कर एसआईआर के लिए अलग से प्रमाण पत्र जारी करना बिल्कुल गलत है. इस पर कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच बरहड़वा सीओ अनोज कुमार ने कहा कि उन्होंने किसी भी सरकारी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है. झारखंड सरकार के निर्देश के अनुसार वे एसआईआर के लिए ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं.

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