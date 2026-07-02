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मदरसा बोर्ड भंग होने के बाद हरिद्वार जिले में मान्यता प्रक्रिया तेज, 26 मदरसों ने किया आवेदन, सभी को लेनी होगी मान्यता

निजी विद्यालयों की तर्ज पर मदरसों को मिलेगी मान्यता ( Photo-ETV Bharat )