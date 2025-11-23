ETV Bharat / state

25 नवंबर को बंद होंगे बदरीनाथ धाम के कपाट, आज बंद होगा वेद ऋचाओं का वाचन

चमोली: बदरीनाथ धाम के कपाट बंद की प्रक्रिया पंच पूजाओं का आज तीसरा दिन है. बदरीनाथ मंदिर गर्भ गृह में वेद-उपनिषद पूजा के बाद देर शाम से वेद ऋचाओं का वाचन बंद होगा. पंच पूजा के तीसरे दिन रविवार को पंच पूजा में प्रातः काल मुख्य पुजारी बंदे रावल अमरनाथ नंबूदरी और बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल की उपस्थिति में धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, वेदपाठी रविंद्र भट्ट ने पवित्र वेद उपनिषद को श्री बदरीनाथ मंदिर के गर्भ गृह में पूजा-अर्चना हेतु रावल के सुपुर्द किया.

देर शाम इन धार्मिक पुस्तकों को मंदिर के गर्भ गृह से धर्माधिकारियों और वेद पाटियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा. अंत में धर्माधिकारी वेद ऋचाओं और पुस्तकों को बंद करेंगे. इसके साथ ही रविवा सांय काल से बदरीनाथ धाम में वेद ऋचाओं का वाचन भी बंद हो जाएगा. जबकि नित्य पूजाएं और अभिषेक पूजन का कार्यक्रम चलता रहेगा.

25 नवंबर को बंद होंगे बदरीनाथ धाम के कपाट: भगवान बदरी विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तीसरे दिन आज वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा. 25 नवंबर को शुभ मुहूर्त पर भगवान बदरी विशाल के श्री कपाट बंद होंगे. इससे पहले वैदिक परंपराएं पंच पूजा की प्रथा के तहत बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) द्वारा सभी तरह की वैदिक परंपरा का निर्वाहन किया जा रहा है.