इसरो के सहयोग से कोरबा में बन रहा रिचार्ज पिट, ग्राउंडवाटर लेवल में सुधार करने की कवायद
स्टडी के मुताबिक कोरबा में ग्राउंड वाटर लेवल पिछले 5 सालों में डेढ़ से 2 मीटर नीचे चला गया. कोरबा से राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 9, 2026 at 3:10 PM IST
कोरबा: इसरो और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से कोरबा में ग्राउंडवाटर लेवल को रिचार्ज करने की कवायद शुरू हो चुकी है. खास तौर पर कोरबा जैसे औद्योगिक जिलों में ग्राउंडवाटर लेवल की स्थिति बेहद चिंताजनक है. बड़े-बड़े कोयला खदान, पावर प्लांट की स्थापना के कारण ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है.
इसरो के सहयोग से बन रहा रिचार्ज पिट
स्टडी के मुताबिक कोरबा जिले का ग्राउंड वाटर लेवल पिछले 5 सालों में डेढ़ से 2 मीटर तक नीचे चला गया है. फिलहाल नगर पालिका क्षेत्र में 10 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां ग्राउंडवाटर लेवल काफी नीचे है. इन स्थानों पर नगर पालिका निगम ने इस रिचार्ज पिट परियोजना को लागू किया है. जिसकी लागत 50 लाख है. उम्मीद यही है कि आने वाले वर्षों में शहरी इलाकों के चयनित क्षेत्र का ग्राउंडवाटर लेवल का स्तर इस योजना की मदद से बढ़ेगा, जिससे लोगों को पेयजल मिलता रहेगा, उनके बोर नहीं सूखेंगे. नगर निगम को भी पानी की दिक्कत भविष्य में नहीं होगी.
जानिए क्या है महत्वाकांक्षी योजना
हाल ही में इसरो (ISRO) और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) द्वारा अमृत 2.0 मिशन के तहत कोरबा का चयन हुआ है. इस योजना के जरिए शैलोग एक्विफर मैनेजमेंट (SAM) और अर्बन ग्राउंडवाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स लागू किए जा रहे हैं. इसका प्रमुख उद्देश्य भूजल स्तर को सुधारने, बारिश के पानी को सहेजने और वाटर लॉगिंग को रोकना है. जिसके लिए जगह-जगह आधुनिक रिचार्ज पिट और इंजेक्शन कुएं और सोकपिट बनाए जा रहे हैं. यह परंपरागत तौर पर वाटर हार्वेस्टिंग या ग्राउंडवाटर लेवल को रिचार्ज करने के तरीके से काफी अलग है. इस अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से ग्राउंडवाटर लेवल को ठोस तरीके से रिचार्ज करने में मदद मिलती है है. इस सिस्टम से मॉनसून के दौरान बह जाने वाले वर्षा के पानी को रोककर उसे सीधा जमीन के भीतर भेजा जाता है.
इसरो के डाटा के आधार पर स्थान का चयन
ग्राउंडवाटर लेवल को रिचार्ज करने वाले इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए इसरो के उपग्रह डेटा और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग किया गया है. जिसके जरिए उपयुक्त रीचार्ज ज़ोन की पहचान की गई है. जिससे यह पता चलता है कि जमीन के अंदर पानी कहां और कितनी गहराई तक भेजा जा सकता है. कोरबा शहर में घंटाघर के समीप सियान सदन और पंप हाउस जैसे 10 स्थान का चयन किया गया है. इन स्थानों का जल स्तर काफी नीचे है इस योजना के पूर्ण होने के बाद शहरी क्षेत्रों में जल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार सोकपिट और रीचार्ज कुओं में मल्टी-लेयर फिल्टर्स का उपयोग किया जा रहा है, ताकि बरसात के मौसम में छनकर जाने वाला पानी पूरी तरह साफ हो, जिससे भूजल के दूषित होने की कोई संभावना न रहे. घंटाघर में जिस स्थान पर इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, वहां भारी बारिश के दौरान सड़कों पर जलभराव की समस्या रहती है. इस स्थान पर रिचार्ज पिट के निर्माण से जल भराव की स्थिति कम होगी, क्योंकि जल भराव से जमा होने वाला पानी जमीन के अंदर समा जाएगा.
इस तकनीक से बनाए गए रिचार्ज पिट
शैलो एक्यूफर मैनेजमेंट एक शहरी जल प्रबंधन तकनीक है. घटते भूजल स्तर को सुधारने और बारिश के दौरान शहरों में होने वाली जलभराव की समस्या को रोकने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. इस तकनीक की मदद से शहर के घंटाघर के सियान सदन के समीप भी लगभग 100-120 फीट गहरे इंजेक्शन बोरवेल खोदे गए हैं. बारिश के मौसम में, आस-पास से जमा अतिरिक्त पानी को रिचार्ज पिट्स में भेजा जाता है. पानी को जमीन के अंदर भेजने से पहले कचरे, मिट्टी और रसायनों को छानना के लिए मल्टी-स्टेज फिल्टर बनाया गया है. गड्ढे में लगभग 1 मीटर मोटाई में बजरी और रेत की परतें बिछाई जाती हैं, जब पानी इनसे होकर गुजरता है तो गंदगी छन जाती है और पानी सीधे जमीन के नीचे पहुंच जाता है.
कोरबा में भूजल स्तर की स्थिति चिंताजनक
कोरबा में भू-जल स्तर सामान्यतः जमीन से 3 मीटर से 12 मीटर नीचे है. औद्योगिक क्षेत्रों और कोयला खदानों के आसपास गर्मियों के मौसम में यह स्तर 20 मीटर तक भी नीचे चला जाता है. लेकिन पिछले 5 वर्षों में यहाँ भू-जल स्तर में औसतन डेढ़ से 2 मीटर मीटर तक की गिरावट दर्ज हुई है.
ग्राउंडवाटर लेवल को रिचार्ज करने की योजना
नगर पालिक निगम के आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि इसरो और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से शैलोग एक्विफर रिचार्ज पिट का निर्माण किया जा रहा है. नगर पालिक निगम के 10 क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, जहां इसका निर्माण जारी है. इसकी कुल लागत 50 लाख है. इस लागत से लगभग 6 स्थान पर निर्माण किया गया है और भी स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है, इसका उद्देश्य ग्राउंडवाटर लेवल को रिचार्ज करना है. इस परियोजना के बाद निश्चित तौर पर ग्राउंडवाटर लेवल को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
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