अंबाला में रिसेप्शन की रात बनी खून की रात, पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, दो की हालत गंभीर

अंबाला में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या ( ETV Bharat )

अंबाला: अंबाला कैंट स्थित सिया वाटिका पैलेस में रविवार रात चल रहा रिसेप्शन समारोह अचानक मातम में बदल गया. हंसी-खुशी के माहौल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद बढ़ा और खूनी संघर्ष में विवाद तब्दील हो गया. चंद मिनटों में ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. मामूली कहासुनी ने लिया हिंसक रूप: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार समारोह में आए युवकों के बीच पहले हल्की कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. पार्किंग क्षेत्र में 7-8 युवकों ने जसराज उर्फ जस्सा पर पुरानी रंजिश के चलते चाकुओं से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आए उसके दोस्तों को भी निशाना बनाया गया. हमलावरों ने ताबड़तोड़ वार किए और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. पुरानी रंजिश में युवक की हत्या (ETV Bharat)