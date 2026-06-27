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नक्सल मुक्त बस्तर के नवनिर्माण का संदेश, गृहमंत्री ने पुनर्वासित नक्सलियों, शहीद परिवारों और समाज प्रमुखों से किया संवाद

नारायणपुर : छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप ने पुनर्वासित युवाओं, शहीद एवं नक्सल पीड़ित परिवारों समेत सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों से अलग-अलग बैठकों में संवाद किया. इस दौरान नक्सल मुक्त बस्तर के नव निर्माण, पुनर्वास, सामाजिक समरसता, आदिवासी संस्कृति संरक्षण, कृषि, रोजगार और विकास के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई. उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब बस्तर का भविष्य हिंसा नहीं, बल्कि शांति, विकास और समाज की साझी भागीदारी तय करेगी.

पुनर्वास पर दिया जोर

उप मुख्यमंत्री ने पुनर्वासित युवाओं से आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और अन्य शासकीय सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त की.उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पुनर्वासित युवक और युवती को सम्मानजनक जीवन तथा आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराना है.उन्होंने युवाओं से जेल में बंद अपने पूर्व साथियों से मिलकर उन्हें भी पुनर्वास नीति का लाभ लेने और समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति और विकास का मार्ग ही बस्तर के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है.

नक्सल मुक्त बस्तर के नवनिर्माण का संदेश (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)



शहीद एवं नक्सल पीड़ित परिवारों से मुलाकात, भावुक हुआ माहौल

जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने जिले के शहीद परिवारों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने. बैठक के दौरान अनुकंपा नियुक्ति, बच्चों की शिक्षा, सहायता राशि, पुनर्वास और अन्य शासकीय सुविधाओं से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीद और नक्सल पीड़ित परिवारों से जुड़े लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए.

स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्ति का सौंपा पत्र (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

डिप्टी सीएम हुए भावुक

कार्यक्रम के दौरान कई पीड़ित परिवारों ने अपने परिजनों की दर्दनाक घटनाओं को साझा किया.किसी ने अपने पिता, किसी ने अपने पति और किसी ने अपने भाई को नक्सली हिंसा में खोने का दर्द सुनाया.पीड़ित परिवारों की पीड़ा सुनकर सभाकक्ष का माहौल भावुक हो गया और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी भावुक नजर आए.नक्सल मोर्चे पर घायल हुए पुलिस एवं सुरक्षा बलों के जवानों ने भी मुठभेड़ों और आईईडी विस्फोटों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए.