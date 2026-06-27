नक्सल मुक्त बस्तर के नवनिर्माण का संदेश, गृहमंत्री ने पुनर्वासित नक्सलियों, शहीद परिवारों और समाज प्रमुखों से किया संवाद
नारायणपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने पुनर्वासित युवाओं, शहीद परिवारों समेत समाज के प्रमुखों से संवाद किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 27, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 7:22 PM IST
नारायणपुर : छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप ने पुनर्वासित युवाओं, शहीद एवं नक्सल पीड़ित परिवारों समेत सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों से अलग-अलग बैठकों में संवाद किया. इस दौरान नक्सल मुक्त बस्तर के नव निर्माण, पुनर्वास, सामाजिक समरसता, आदिवासी संस्कृति संरक्षण, कृषि, रोजगार और विकास के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई. उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब बस्तर का भविष्य हिंसा नहीं, बल्कि शांति, विकास और समाज की साझी भागीदारी तय करेगी.
पुनर्वास पर दिया जोर
उप मुख्यमंत्री ने पुनर्वासित युवाओं से आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और अन्य शासकीय सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त की.उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पुनर्वासित युवक और युवती को सम्मानजनक जीवन तथा आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराना है.उन्होंने युवाओं से जेल में बंद अपने पूर्व साथियों से मिलकर उन्हें भी पुनर्वास नीति का लाभ लेने और समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति और विकास का मार्ग ही बस्तर के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है.
शहीद एवं नक्सल पीड़ित परिवारों से मुलाकात, भावुक हुआ माहौल
जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने जिले के शहीद परिवारों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने. बैठक के दौरान अनुकंपा नियुक्ति, बच्चों की शिक्षा, सहायता राशि, पुनर्वास और अन्य शासकीय सुविधाओं से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीद और नक्सल पीड़ित परिवारों से जुड़े लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए.
डिप्टी सीएम हुए भावुक
कार्यक्रम के दौरान कई पीड़ित परिवारों ने अपने परिजनों की दर्दनाक घटनाओं को साझा किया.किसी ने अपने पिता, किसी ने अपने पति और किसी ने अपने भाई को नक्सली हिंसा में खोने का दर्द सुनाया.पीड़ित परिवारों की पीड़ा सुनकर सभाकक्ष का माहौल भावुक हो गया और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी भावुक नजर आए.नक्सल मोर्चे पर घायल हुए पुलिस एवं सुरक्षा बलों के जवानों ने भी मुठभेड़ों और आईईडी विस्फोटों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए.
स्वास्थ्य केंद्र का सौंपा नियुक्ति पत्र
इस अवसर पर नक्सल हिंसा प्रभावित ओरछा विकासखंड के ग्राम हांदावाड़ा निवासी श्रीमती सोनाय बाई नेताम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हांदावाड़ा में नियुक्ति के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.साथ ही साथ सर्व आदिवासी समाज को एकजुट रहकर समाज के हित में काम करने का संदेश दिया.
नक्सलवाद से मुक्त हो रहे बस्तर के नव निर्माण में समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. कुछ लोग नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जंगलों की कटाई और बड़े उद्योगों की स्थापना को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं.ऐसे में समाज प्रमुखों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं और सामाजिक एकता बनाए रखें - विजय शर्मा,डिप्टी सीएम
उप मुख्यमंत्री ने आदिवासी परंपराओं का पालन करने वाले और उनसे अलग हो चुके लोगों के बीच बढ़ते सामाजिक तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए समाज प्रमुखों से आपसी सौहार्द और सामाजिक समरसता बनाए रखने का आह्वान किया.उन्होंने सामाजिक और धार्मिक स्थलों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने पर विशेष जोर दिया तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की तर्ज पर नारायणपुर में भी देवस्थलों के चिन्हांकन के लिए समिति गठन करने का सुझाव दिया.
देवस्थल संरक्षण का उठा मुद्दा
बैठक के दौरान गढ़िया बाबा देवस्थल के संरक्षण का मुद्दा उठने पर उप मुख्यमंत्री ने तत्काल बाउंड्री वॉल, नलकूप और सोलर लाइट की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए.उप मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि वैज्ञानिक तरीके से लघु वनोपज संग्रहण और प्रसंस्करण से ग्रामीणों की आय बढ़ाई जा सकती है और जंगल भी सुरक्षित रहेंगे.
उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन को सहकारी मॉडल पर विकसित करने तथा अबूझमाड़ के युवाओं को पर्वतीय कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए उत्तराखंड जैसे राज्यों के अध्ययन भ्रमण पर भेजने का सुझाव दिया.इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने अबूझमाड़ क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए होम-स्टे मॉडल विकसित करने पर बल दिया, ताकि ग्रामीणों को स्थायी रोजगार और आय का नया स्रोत उपलब्ध हो सके.
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