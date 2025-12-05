ETV Bharat / state

प्रयागराज में सपा की बागी विधायक पूजा पाल ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के पैर छूए; सीएम योगी पर कही यह बात

पूजा पाल ने कहा कि बिहार में जीत के बाद डिप्टी सीएम पहली बार प्रयागराज पहुंचे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने आई थीं.

पूजा पाल ने डिप्टी सीएम के पैर छुए.
पूजा पाल ने डिप्टी सीएम के पैर छुए. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 8:13 AM IST

Updated : December 5, 2025 at 8:28 AM IST

प्रयागराज: सपा की बागी विधायक पूजा पाल ने सर्किट हाउस पहुंचकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के पैर छुए और आशीर्वाद लिया. कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से 2022 में सपा के टिकट पर निर्वाचित पूजा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम उनके लिए अभिभावक की तरह हैं.

विधायक पूजा पाल ने दावा किया कि उनके पति और बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के 18 साल बाद योगी सरकार में उन्हें न्याय मिला है. इसी वजह से उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी.

डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद पूजा पाल ने बताया कि सपा से निष्कासन के बाद से वह लगातार भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होती रही हैं. उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया.

पूजा पाल ने डिप्टी सीएम के पैर छुए. (Video Credit: ETV Bharat)

पूजा पाल ने कहा कि बिहार में बड़ी जीत के बाद डिप्टी सीएम पहली बार प्रयागराज पहुंचे हैं. इसलिए वह उनसे मिलने और आशीर्वाद लेने आई थीं. भाजपा ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सही समय आने पर ही कोई फैसला लेंगी.

2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो पूजा पाल ने कहा कि वह किस सीट से मैदान में उतरेंगी? इसका फैसला अभी नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद ही यह तय होगा.

हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा है, कि वह अपनी पुरानी सीट शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ सकती हैं. पूजा पाल 2005 में उस समय सुर्खियों में आई थीं, जब शादी के सिर्फ 9 दिन बाद ही उनके पति और बसपा विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी.

इसके बाद उन्होंने अतीक अहमद के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दी. अशरफ और अतीक अहमद को विधानसभा चुनाव में हराकर उनकी पकड़ कमजोर की थी. राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद और अशरफ पर लगा था.

उमेश पाल भी राजू पाल हत्याकांड का गवाह था. बाद में अतीक अहमद के इशारे पर उसकी भी दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. अतीक अहमद के बेटे असद ने इस हत्याकांड को लीड किया था. बाद में असद को यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में ढेर कर दिया था.

