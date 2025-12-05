ETV Bharat / state

प्रयागराज में सपा की बागी विधायक पूजा पाल ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के पैर छूए; सीएम योगी पर कही यह बात

पूजा पाल ने डिप्टी सीएम के पैर छुए. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: सपा की बागी विधायक पूजा पाल ने सर्किट हाउस पहुंचकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के पैर छुए और आशीर्वाद लिया. कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से 2022 में सपा के टिकट पर निर्वाचित पूजा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम उनके लिए अभिभावक की तरह हैं. विधायक पूजा पाल ने दावा किया कि उनके पति और बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के 18 साल बाद योगी सरकार में उन्हें न्याय मिला है. इसी वजह से उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी. डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद पूजा पाल ने बताया कि सपा से निष्कासन के बाद से वह लगातार भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होती रही हैं. उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया. पूजा पाल ने डिप्टी सीएम के पैर छुए. (Video Credit: ETV Bharat) पूजा पाल ने कहा कि बिहार में बड़ी जीत के बाद डिप्टी सीएम पहली बार प्रयागराज पहुंचे हैं. इसलिए वह उनसे मिलने और आशीर्वाद लेने आई थीं. भाजपा ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सही समय आने पर ही कोई फैसला लेंगी.