देवघर नगर निगम चुनाव: सियासी सरगर्मी चरम पर, बागी नेताओं ने बढ़ाई मुश्किलें

देवघर: नगर निगम चुनाव को लेकर देवघर के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है. स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ राजनीतिक समर्थन और पार्टी लाइन के आधार पर मतदाता अपना फैसला लेने की तैयारी में जुटे हैं. सभी प्रमुख पार्टियों के बड़े नेता अपने समर्थित प्रत्याशियों के प्रचार में सक्रिय हो गए हैं.

भाजपा ने रीता चौरसिया को बनाया मजबूत दावेदार

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्व पार्षद रीता चौरसिया को अपना समर्थित मेयर प्रत्याशी बनाया है. सांसद निशिकांत दुबे सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके प्रचार-प्रसार में जुटे हुए हैं. सांसद दुबे ने बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता आज पार्टी से बागी हुए हैं, उन्हें एक दिन भाजपा में ही लौटना है. ऐसे में उन्हें रिश्तों में गांठ नहीं डालनी चाहिए.

कांग्रेस और बीजेपी नेता के साथ बागी प्रत्याशी का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया कि डर के कारण उसने दलगत आधार पर निकाय चुनाव नहीं कराए. इस वजह से भाजपा को हर वार्ड और मोहल्ले में यह समझाना पड़ रहा है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार को ही असली 'कमल छाप' समझकर वोट दिया जाए. दुबे ने दावा किया कि राज्य के 48 निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजयी हो रहे हैं.

बागी नेता बाबा बलियासे ने की भाजपा से बगावत

भाजपा के पूर्व मजबूत सिपाही नागेंद्र नाथ बलिया उर्फ बाबा बलियासे अब पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उनके बंद मुकदमों को फिर से खोला जा रहा है. बाबा बलियासे ने कहा कि देवघर की जनता के हित में वे किसी से भी टकराव करने को तैयार हैं. यदि भाजपा उनकी कुर्बानियों को भूल गई है, तो जनता भाजपा के प्रत्याशी को हराकर पार्टी को सबक सिखाएगी.