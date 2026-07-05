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BPSC 70वीं परीक्षा में हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी क्यों रह गए पीछे? ये है वजह

डॉ. वीसी झा का कहना है कि कभी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम के वर्चस्व को लेकर बहस होती थी, लेकिन अब वैसी ही चिंताएं राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं में भी दिखाई देने लगी हैं. उनके अनुसार, यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो सामाजिक विज्ञान और मानवीय विषयों की पृष्ठभूमि से आने वाले प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं.

दूसरी ओर अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थियों में इंजीनियरिंग और तकनीकी पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है, जो कम शब्दों में सटीक और संरचित उत्तर लिखने में दक्ष होते हैं. उनका मानना है कि वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में संक्षिप्त और बिंदुवार प्रस्तुति को अधिक महत्व मिलने से तकनीकी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है.

खराब प्रदर्शन की पीछे कई कारण: हालांकि, वह यह भी मानते हैं कि इसके पीछे केवल एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर कई बदलावों का संयुक्त प्रभाव दिखाई दे रहा है. डॉ. झा का कहना है कि हिंदी माध्यम से उत्तर लिखने वाले अधिकांश विद्यार्थी कला संकाय की पृष्ठभूमि से आते हैं. इन छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता और विषयों की व्याख्या करने की शैली मजबूत होती है.

क्या कहते हैं वीसी झा?: प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक समय से सक्रिय शिक्षक डॉ. वीसी झा कहते हैं कि इस बार हिंदी माध्यम के छात्रों की कम सफलता निश्चित रूप से चिंता का विषय है. उनके अनुसार उन्हें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली कि मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों के समक्ष ऐसे निर्देश थे, जिनके कारण अधिक अंक देने में संकोच की स्थिति बनी.

हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों और शिक्षकों का कहना है कि मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन के दौरान निबंध विषय में अंक देने को लेकर ऐसी परिस्थितियां बनीं, जिनका प्रतिकूल प्रभाव हिंदी में उत्तर लिखने वाले विद्यार्थियों पर पड़ा. उनका आरोप है कि मूल्यांकनकर्ताओं को मौखिक अथवा प्रशासनिक स्तर पर यह संकेत दिया गया था कि यदि किसी अभ्यर्थी को 300 अंकों के निबंध पत्र में 60 प्रतिशत से अधिक अंक दिए जाते हैं तो उसके लिए अलग से स्पष्टीकरण देना होगा. शिक्षकों का दावा है कि इस कारण मूल्यांकन में सतर्कता बढ़ी और हिंदी माध्यम के छात्रों को अपेक्षाकृत कम अंक मिले.

कितने अभ्यर्थी हुए सफल?: 70वीं बीपीएससी परीक्षा के तहत 2035 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी, जबकि अंतिम परिणाम में 2028 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया. अनारक्षित श्रेणी की 549 सीटों में बिहार के 216 अभ्यर्थियों को सफलता मिली, जबकि 333 सफल अभ्यर्थी अन्य राज्यों से थे. यानी अनारक्षित वर्ग में करीब 60 प्रतिशत हिस्सेदारी दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों की रही.

हिंदी मीडियम अभ्यर्थियों का प्रदर्शन: शिक्षकों, छात्र नेताओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले विशेषज्ञों का दावा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया और बदलते शैक्षणिक माहौल ने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को प्रभावित किया है. हालांकि, इन दावों पर आयोग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम सामने आने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है. चर्चा केवल सफल अभ्यर्थियों की नहीं, बल्कि उन कारणों की भी हो रही है जिनकी वजह से हिंदी माध्यम से मुख्य परीक्षा लिखने वाले अभ्यर्थियों की सफलता अपेक्षाकृत कम रही.

वैकल्पिक विषयों के अंक समाप्त: डॉ. वीसी झा एक और महत्वपूर्ण बदलाव की ओर संकेत करते हैं. उनका कहना है कि बीपीएससी में वैकल्पिक विषयों के अंकों को समाप्त किए जाने के बाद बिहार के पारंपरिक विश्वविद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कम हुई है. पहले विद्यार्थी स्नातक के साथ-साथ अपने वैकल्पिक विषय में गहरी तैयारी करते थे और वही उनकी सफलता का आधार बनता था. लेकिन नई व्यवस्था में उस तैयारी का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पा रहा है. वह ऑनलाइन शिक्षा के तेजी से बढ़ते प्रभाव को भी एक कारण मानते हैं.

शिक्षक कुमार प्रियांक (ETV Bharat)

"पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म सामने आए हैं, जिन्होंने तैयार नोट्स और त्वरित सफलता के मॉडल को बढ़ावा दिया. इससे विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन करने, सामग्री तैयार करने और उत्तर लेखन की मौलिक शैली विकसित करने की प्रवृत्ति कमजोर हुई है. मुख्य परीक्षा में यही कौशल निर्णायक साबित होता है."- डॉ. वीसी झा, शिक्षक

क्या बोले कुमार प्रियांक?: प्रतियोगी परीक्षाओं के शिक्षक कुमार प्रियांक भी मानते हैं कि इस बार हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की सफलता अपेक्षाकृत कम रही है. उनके अनुसार अनारक्षित वर्ग में अन्य राज्यों के छात्रों की बढ़ती हिस्सेदारी के पीछे कई कारण हैं. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े शिक्षकों से बातचीत के दौरान उन्हें भी यह जानकारी मिली कि निबंध पत्र में अधिक अंक दिए जाने पर विशेष स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही थी. उनका मानना है कि इस वजह से हिंदी माध्यम के छात्रों को नुकसान हुआ.

कुमार प्रियांक कहते हैं कि पहले यूपीएससी में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव की चर्चा होती थी लेकिन अब ऐसी चिंताएं बीपीएससी को लेकर भी सामने आने लगी हैं. उनके मुताबिक यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि बिहार स्वयं हिंदी भाषी राज्य है और यहां की प्रशासनिक परीक्षाओं में भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए.

कुमार प्रियांक इस बार बड़ी संख्या में निकली रिक्तियों को भी महत्वपूर्ण कारण मानते हैं. उनका कहना है कि 2035 पदों की वैकेंसी और अनारक्षित वर्ग में उपलब्ध 549 सीटों ने दूसरे राज्यों के गंभीर अभ्यर्थियों को आकर्षित किया. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य हिंदी भाषी राज्यों के प्रतियोगी छात्रों ने बड़ी संख्या में आवेदन किया और बेहतर तैयारी के बल पर सफलता भी हासिल की.

दूसरे छात्रों की संख्या भी बढ़ी: उन्होंने कहा कि पहले वैकेंसी की संख्या कम होती थी तो दूसरे प्रदेश के छात्र वैकेंसी में रुचि नहीं लेते थे लेकिन इस बार वैकेंसी अधिक थी तो दूसरे राज्य की काफी अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए और रिजल्ट भी लाए. कुमार प्रियांक ने कहा कि दूसरे प्रदेशों के छात्र का अनारक्षित श्रेणी में अधिक चयन होने के पीछे एक बड़ा कारण बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में आई गिरावट है.

"पारंपरिक विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अकादमिक वातावरण कमजोर होने का असर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर पड़ रहा है. स्नातक स्तर पर मजबूत बौद्धिक आधार तैयार नहीं हो पाने के कारण विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक प्रश्नों में पिछड़ रहे हैं."- कुमार प्रियांक, शिक्षक

शिक्षा मॉडल की आलोचना: कुमार प्रियांक ऑनलाइन शिक्षा मॉडल की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कम शुल्क और त्वरित सफलता के दावों ने विद्यार्थियों को आकर्षित तो किया लेकिन सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं के लिए आवश्यक गहन अध्ययन संस्कृति को नुकसान पहुंचाया. उनके मुताबिक, रेलवे या अन्य वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के लिए उपयोगी पद्धतियां सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में कारगर नहीं होतीं. जब विद्यार्थी स्वयं नोट्स तैयार करता है तो उसकी सोचने, समझने और अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है. यही गुण मुख्य परीक्षा में अधिक अंक दिलाते हैं.

क्या बोले छात्र नेता?: इस बीच बिहार के चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार ने पूरे मामले में आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि हिंदी में निबंध लिखने वाले अभ्यर्थियों को 200 से अधिक अंक नहीं दिए जाने संबंधी निर्देश अनौपचारिक रूप से लागू किए गए, जिसके कारण हिंदी भाषी विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ. उन्होंने राज्य सरकार से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है.

"बिहार जैसे हिंदी भाषी प्रदेश में यदि हिंदी माध्यम के छात्रों को ही बराबरी का अवसर नहीं मिलेगा, तो यह गंभीर चिंता का विषय है. मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी भाषा के आधार पर अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो."- दिलीप कुमार, छात्र नेता

हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि अब तक बीपीएससी की ओर से इन आरोपों और दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. आयोग ने मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है. ऐसे में शिक्षकों और छात्र संगठनों द्वारा उठाए जा रहे सवालों ने 70वीं बीपीएससी के परिणाम को भाषा, मूल्यांकन पद्धति, शिक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन कोचिंग संस्कृति और राज्य के युवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक तैयारी जैसे व्यापक मुद्दों पर नई चर्चा को जन्म दे दिया है.

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