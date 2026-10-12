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देहरादून से बाहर कैबिनेट बैठक: निशंक ने शुरू किया था सिलसिला, धामी ने जारी रखी परंपरा, जानिए इसकी असली वजह

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, सरकारी अमला और मशीनरी मौजूद है और सरकार का मुख्य स्थल भी है, लिहाजा कैबिनेट बैठक संचालित होने से लेकर सरकारी आदेश जारी होने का देहरादून केंद्रीय स्थल है. लेकिन सरकार समय-समय पर देहरादून जिले से बाहर भी जनता के बीच कैबिनेट बैठक आयोजित कर सकारात्मक संदेश देने का काम करती है. करीब डेढ़ दशक से अलग-अलग सरकारें अपने कार्यकाल में इस प्रयोग को अपनाती रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राजधानी से बाहर कैबिनेट करने का विचार किसने शुरू किया? किन मुख्यमंत्रियों ने इसे आगे बढ़ाया? और कौन सीएम इस पहल में सबसे आगे है. आइए जानते हैं.

उत्तराखंड में समय-समय में देहरादून से बाहर भी कैबिनेट बैठकें आयोजित हो चुकी है. गैरसैंण, केदारनाथ, अल्मोड़ा और टिहरी जैसे क्षेत्र भी कैबिनेट बैठक की परंपरा को जुड़ चुके हैं. हाल ही 4 अक्टूबर को चंपावत के बनबसा और आज 12 अक्टूबर को हरिद्वार में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई. सरकार इन बैठकों के जरिए शासन को जनता के करीब ले जाने और क्षेत्रीय जरूरतों को प्राथमिकता देने की कोशिश करती है. हालांकि रिकॉर्ड देखें तो उत्तराखंड में यह कोई नई परंपरा नहीं है.

हरकी पैड़ी से ही शुरू हुआ था सिलसिला: उत्तराखंड में देहरादून से बाहर कैबिनेट बैठक करने की शुरुआत साल 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की थी. निशंक ने हरिद्वार हरकी पैड़ी पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित कर इस पहल को चर्चा में ला दिया था. हरिद्वार में कैबिनेट बुलाकर निशंक सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान वाले शहर को अपने कार्यक्रम का केंद्र बनाया था. इस कदम ने यह भी संदेश दिया था कि मंत्रिमंडल की बैठक केवल सचिवालय या राजधानी के सरकारी भवनों तक सीमित नहीं है. इस बैठक के बाद सभी मंत्रियों ने बाकायदा कुंभ का स्नान भी एक साथ किया था.

बहुगुणा सरकार में गैरसैंण पहुंची कैबिनेट: साल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की कैबिनेट गैरसैंण पहुंची थी. ये कैबिनेट कई मामलों में खास थी. राज्य आंदोलन के दौरान पहाड़ के बीच राजधानी बनाने की मांग उठती रहती थी. राज्य बनने के बाद भी पर्वतीय जिलों के लोगों की यह अपेक्षा बनी रही कि शासन का केंद्र पहाड़ों के करीब हो, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को सरकारी कामकाज के लिए बार-बार देहरादून न जाना पड़े. गैरसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में अलग विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया गया. इस फैसले ने गैरसैंण को राज्य की राजनीति में एक नई पहचान दी और आगे चलकर भराड़ीसैंण में विधानसभा परिसर विकसित हुआ. ये फैसला इस कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था.

हरीश रावत के कार्यकाल में कई क्षेत्रों तक पहुंची कैबिनेट: साल 2014 में मुख्यमंत्री बने हरीश रावत ने भी राजधानी से बाहर कैबिनेट बैठक करने की परंपरा को आगे बढ़ाया. उनके कार्यकाल के दौरान 5 जून 2014 को अल्मोड़ा, 20 अक्टूबर 2014 को केदारनाथ और 2015 में हरिद्वार जिले के चुड़ियाला में कैबिनेट बैठकें आयोजित की गईं. इन स्थानों का चयन अलग-अलग क्षेत्रीय महत्व के साथ जुड़ा था.

त्रिवेंद्र रावत ने भराड़ीसैंण और टिहरी को दिया महत्व: साल 2017 में सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भी राजधानी से बाहर कैबिनेट बैठक का सिलसिला जारी रहा. भराड़ीसैंण में बैठक आयोजित करने के साथ 2018 में टिहरी झील के किनारे कैबिनेट बैठक कर स्थानीय झील को पर्यटन के लिहाज से पहचान दिलाने के भी प्रयास किए गए. उस दौरान कैबिनेट बैठक के आयोजन से पर्यटन स्थल को पहचान दिलाने और सरकार का ध्यान इस क्षेत्र की सुविधाओं की ओर खींचने का अवसर भी मिला. इसके बाद टिहरी में कई तरह के आयोजन भी हुए. इसके अलावा 24 अक्टूबर 2019 को पर्वतीय जिला अल्मोड़ा में भी कैबिनेट बैठक आयोजित की गई.

बनबसा और हरिद्वार तक पहुंची धामी कैबिनेट: ये सिलसिला अब भी जारी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अक्टूबर 2026 में दो अलग-अलग जगहों पर कैबिनेट बैठकें कीं. 4 अक्टूबर 2026 को चंपावत जिले के बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इसके बाद 12 अक्टूबर को हरिद्वार में कैबिनेट बैठी. बनबसा की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जबकि हरिद्वार में 13 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली. सरकार का उद्देश्य था कि बनबसा में बैठक कर सीमा क्षेत्र के विकास में अधिकारी अपना योगदान दें. जबकि हरिद्वार में कुंभ के मद्देनजर बैठक की गई, ताकि कुंभ और हरिद्वार की राजनीति पर भी इस बैठक का असर पड़े.