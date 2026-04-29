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राजस्थान के PM SHRI स्कूलों की हकीकत जानने पहुंचे मुख्य सचिव, ICT लैब और खाली पद भरने पर फोकस

PM SHRI स्कूलों की स्थिति. हर जगह सामान हालात नहीं. मुख्य सचिव ने आईसीटी लैब और खाली पद भरने पर फोकस होने की बात कही.

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शिक्षा संकुल पहुंचे मुख्य सचिव वी श्रीनिवास (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 6:30 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में PM SHRI स्कूलों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए किए गए फील्ड विजिट की वस्तुस्थिति जानने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास बुधवार को शिक्षा संकुल पहुंचे. यहां सामने आया कि अधिकांश स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन हर जगह सामान हालात नहीं है. ऐसे में सीएस ने अधिकारियों की क्लास लेते हुए स्पष्ट किया कि लर्निंग आउटकम के लिए प्रोगाम इंप्लीमेंटेशन प्लान लागू किया जाएगा.

इस दौरान मुख्य सचिव ने आईसीटी लैब और खाली पद भरने पर फोकस होने की बात कही. बीते दिनों PM SHRI योजना के तहत राज्य के 649 स्कूलों में से करीब 500 स्कूलों का फील्ड वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें सामने आया कि स्कूलों में स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन हर जगह एक समान स्थिति नहीं.

मुख्य सचिव ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)
  • 98.3% स्कूलों में लड़के-लड़कियों के लिए अलग शौचालय.
  • 95.9% स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी.
  • 95.7% में बालवाटिका सुविधाएं.
  • 84.5% स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा.
  • केवल 44.4% स्कूलों में साइंस लैब पूरी तरह कार्यरत.
  • 35.7% स्कूलों में ICT लैब ही नहीं.
  • सिर्फ 8.5% स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब.
  • 39% स्कूलों में आंगनवाड़ी सह-स्थापना.

इस संबंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि शिक्षा संकुल पहुंच रिव्यु किया। केंद्र सरकार की ओर से राज्य को 23 प्रमुख क्षेत्रों पर काम करने के निर्देश दिए हैं. इस पर मुख्यमंत्री स्तर पर भी वार्ता हो चुकी है. अब इन सभी बिंदुओं को प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान (PIP) 2026-27 में शामिल कर लागू किया जाएगा. शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि PM SHRI स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, साइंस एजुकेशन को बढ़ावा मिले, ICT लैब्स का विस्तार किया जाए और लर्निंग आउटकम्स में सुधार लाया जाए.

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विद्यसमीक्षा केंद्र में फील्ड विजिट का डाटा देखते सीएस और विभागीय अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

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उन्होंने बताया कि विद्या समीक्षा केंद्र के जरिए हर महीने रिपोर्ट तैयार हो रही है. फिलहाल, 500 स्कूलों की स्टडी की है और स्कूलों के फील्ड विजिट से तैयार रिपोर्ट के आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए इस साल के रोजगार कैलेंडर में प्रावधान किया गया है. बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की पहचान की गई है. टॉप स्कूल 'बेस्ट प्रैक्टिस' शेयर करेंगे. उन्होंने शिक्षा विभाग को सुझाव दिया कि टॉप परफॉर्मिंग स्कूलों को अन्य स्कूलों के लिए मॉडल बनाया जाए. इसके लिए 10-10 स्कूलों के समूह में वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूल अपने अनुभव साझा करेंगे.

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राज्य के स्कूलों में ICT की बड़ी चुनौती : प्रदेश के 64 हजार 882 स्कूलों में से सिर्फ 15% में ही कंप्यूटर लैब उपलब्ध हैं. इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि ICT इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रोक्योरमेंट प्लान तैयार किए जा रहे हैं. आने वाले समय में इसमें तेजी से सुधार किया जाएगा. इसके अलावा स्कूलों की खराब हालत को लेकर हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग के बीच राज्य सरकार ने इस साल अधिकतम बजट जारी किया है. लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा जर्जर स्कूलों का काम इस साल शुरू हो और अगले 3-4 वर्षों में सभी स्कूलों को कवर किया जाए.

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