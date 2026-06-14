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लखनऊ : क्या सिर्फ नाम की है नगर निगम की जन चौपाल? रियलिटी चेक में खुली दावों की पोल! देखिए हकीकत

लखनऊ नगर निगम की जन चौपाल में समस्याएं लेकर पहुंचे नागरिक, समाधान को लेकर दिखे असंतुष्ट

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लखनऊ नगर निगम की जन चौपाल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 1:49 PM IST

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लखनऊ: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लखनऊ नगर निगम की तरफ से जन चौपाल अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में शनिवार को जोन-6 के कल्याण सिंह वार्ड और लालजी टंडन वार्ड में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया और अधिकारियों के सामने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी अपनी शिकायतें और समस्याएं रखीं.

लखनऊ नगर निगम की जन चौपाल (Video Credit; ETV Bharat)

इस जन चौपाल मेयर सुषमा खर्कवाल के शामिल होने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन वह नहीं पहुंचीं. न ही नगर आयुक्त गौरव कुमार और स्थानीय पार्षद पहुंचे. वहां सिर्फ अपर नगर आयुक्त अरविंद राय, हारे हुए पार्षद प्रत्याशी और नगर निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे. इधर आम लोगों में भी समस्याओं के समाधान को लेकर असंतोष नजर आया.

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लखनऊ नगर निगम की जन चौपाल (Photo Credit; ETV Bharat)


ईटीवी भारत की टीम जब जन चौपाल की रियलिटी चेक करने पहुंची तो वहां आए लोगों ने बताया कि वे लंबे समय से नगर निगम, पार्षद, विधायक और सांसद स्तर तक अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है. कल्याण सिंह वार्ड में टूटी सड़कें, नालियों का अभाव, पेयजल संकट, स्ट्रीट लाइट की कमी और बारिश के दौरान जलभराव जैसी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं.

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लखनऊ नगर निगम की जन चौपाल (Photo Credit; ETV Bharat)

स्थानीय निवासी अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां नहीं बनी हैं और पेयजल की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. आज फिर से जन चौपाल में शिकायत दर्ज कराई है, आश्वासन मिला है कि काम होगा.

'विकास कार्यों में हो रहा भेदभाव'

वहीं, रूपेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि कल्याण सिंह वार्ड के साथ विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है. जिन क्षेत्रों में सत्ताधारी दल के समर्थक रहते हैं वहां विकास कार्य तेजी से होते हैं, जबकि अन्य इलाकों की लगातार उपेक्षा की जा रही है. हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई की उम्मीद बहुत कम है.

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इसी तरह जन चौपाल में आए डॉ. संतोष कुमार नामक शख्स ने कहा कि हम अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, लेकिन यहां न मेयर मौजूद हैं और न ही क्षेत्रीय पार्षद. ऐसे में हम अपनी बात किससे कहें? जन चौपाल का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब जनप्रतिनिधि भी लोगों के बीच मौजूद रहें. उन्होंने भी बताया कि वार्ड में शामिल कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.

'शिकायतों को कौन सुनेगा?'

वहीं, काकोरी मोड़ स्थित मंदिर के पुजारी गिरिजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि मंदिर के आसपास की सड़क, नाली आदि की समस्याएं लेकर जन चौपाल में आए हैं, लेकिन जब मेयर और पार्षद ही मौजूद नहीं हैं तो लोगों की शिकायतों को गंभीरता से कौन सुनेगा? स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि वार्ड में बड़ी संख्या में पशुपालक रहते हैं. गोबर और कचरे के कारण नालियां अक्सर जाम रहती हैं, जिससे स्वच्छता और जल निकासी की समस्या और गंभीर हो जाती है,लेकिन नगर निगम इस दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है.

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जन चौपाल के दौरान नगर निगम की ओर से बताया गया कि राम लाल लॉन, काकोरी मोड़, नरौना में आयोजित कार्यक्रम में नागरिकों ने सीवर व्यवस्था, खाली प्लॉटों में कूड़ा डाले जाने, पेयजल आपूर्ति, डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और जल निकासी से संबंधित समस्याएं प्रमुखता से उठाईं. अधिकारियों ने शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का आश्वासन दिया.

क्या बोले अपर नगर आयुक्त?

हालांकि, जब ईटीवी भारत ने समस्याओं के समाधान को लेकर अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि वह मीडिया से बातचीत के लिए अधिकृत नहीं हैं. उन्होंने इतना जरूर कहा कि जन चौपाल में प्राप्त शिकायतों पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा.

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