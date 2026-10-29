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बदहाली की चपेट में अस्पताल, कैसे होगा मरीजों का इलाज? सुविधाएं भरपूर, पर स्टाफ का 'अकाल'

हरदोई मेडिकल कॉलेज की हकीकत ( Photo Credit; ETV Bharat )

हरदोई : इंसान बीमार होने पर इलाज के लिए अस्पताल जाता है, लेकिन अगर खुद अस्पताल की ही सेहत बिगड़ी हुई हो, तो वहां मरीजों का क्या ही इलाज होगा. ऐसा ही हाल इस समय हरदोई मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है, जहां इमारत और आधुनिक सुविधाएं तो हैं, लेकिन डॉक्टरों की भारी कमी के कारण यह अस्पताल केवल पत्थरों का एक ढांचा मात्र बनकर रह गया है. हालात ऐसे हैं कि सेहत सुधार की उम्मीद लेकर आए अधिकतर मरीजों को यहां से रेफर कर दिया है. मजबूरी में लोग करीब 130 किलोमीटर दूर लखनऊ जाकर उपचार कराते हैं. पढ़िए खास रिपोर्ट...

मेडिकल कॉलेज की हकीकत (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, हरदोई जिले के स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जो पहले जिला अस्पताल हुआ करता था. साल 2021 में इसे मेडिकल कॉलेज बना दिया गया. उस समय लोगों को उम्मीद थी कि अब यहीं बेहतर उपचार मिलेगा और उन्हें शहर दर शहर भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आस टूटती गई. ऐसा नहीं की यहां सुविधाओं का अभाव है. इस मेडिकल कॉलेज में ICU के बिस्तर और वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें संचालित करने वाले डॉक्टर और तकनीशियन नहीं है. इसी वजह से मरीजों को मुकम्मल इलाज नहीं मिल पा रहा है.

मेडिकल कॉलेज की हकीकत (Photo Credit; ETV Bharat) सुविधाएं हैं, लेकिन स्टाफ नहीं जानकारी के अनुसार, हरदोई मेडिकल कॉलेज में मानव संसाधन की भारी कमी है. यहां आईसीयू के लिए 10 बेड हैं, जो पूरी तरह चालू हालात में हैं. 52 वेंटिलेटर में से 43 सही हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी से अधिकांश का संचालन नहीं हो पा रहा है. यहां तक की आईसीयू के लिए कोई नियमित तकनीशियन और स्थाई डॉक्टर भी नहीं है. इसी तरह 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट, जनरेटर बैकअप और मॉनिटरिंग उपकरण भी है. कुल मिलाकर सुविधाएं हैं, लेकिन स्टाफ की कमी से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है. मरीज और एंबुलेंस (Photo Credit; ETV Bharat) 500 से 600 मरीज होते हैं रेफर अस्पताल के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां हर दिन औसतन 12 से 15 मरीज आते हैं, जबकि माह में 60 से 70 मरीज आईसीयू में भर्ती होते हैं. इसी तरह हर महीने में लगभग 500 से 600 मरीजों को बाहर रेफर किया जाता है. हाल ही में 1 से 26 अक्टूबर के बीच 70 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 8 मरीजों को लखनऊ रेफर करना पड़ा. गंभीर मरीजों को 130 किलोमीटर दूर केजीएमयू लखनऊ ले जाने में एम्बुलेंस से लगभग 3 घंटे का समय लगता है. स्टाफ का हाल (Photo Credit; ETV Bharat) क्या कहते हैं मरीज और परिजन