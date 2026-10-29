बदहाली की चपेट में अस्पताल, कैसे होगा मरीजों का इलाज? सुविधाएं भरपूर, पर स्टाफ का 'अकाल'
मनीष चौहान के संपादन में आसिम खान फैजी की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 4:36 PM IST
हरदोई : इंसान बीमार होने पर इलाज के लिए अस्पताल जाता है, लेकिन अगर खुद अस्पताल की ही सेहत बिगड़ी हुई हो, तो वहां मरीजों का क्या ही इलाज होगा. ऐसा ही हाल इस समय हरदोई मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है, जहां इमारत और आधुनिक सुविधाएं तो हैं, लेकिन डॉक्टरों की भारी कमी के कारण यह अस्पताल केवल पत्थरों का एक ढांचा मात्र बनकर रह गया है. हालात ऐसे हैं कि सेहत सुधार की उम्मीद लेकर आए अधिकतर मरीजों को यहां से रेफर कर दिया है. मजबूरी में लोग करीब 130 किलोमीटर दूर लखनऊ जाकर उपचार कराते हैं. पढ़िए खास रिपोर्ट...
दरअसल, हरदोई जिले के स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जो पहले जिला अस्पताल हुआ करता था. साल 2021 में इसे मेडिकल कॉलेज बना दिया गया. उस समय लोगों को उम्मीद थी कि अब यहीं बेहतर उपचार मिलेगा और उन्हें शहर दर शहर भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आस टूटती गई. ऐसा नहीं की यहां सुविधाओं का अभाव है. इस मेडिकल कॉलेज में ICU के बिस्तर और वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें संचालित करने वाले डॉक्टर और तकनीशियन नहीं है. इसी वजह से मरीजों को मुकम्मल इलाज नहीं मिल पा रहा है.
सुविधाएं हैं, लेकिन स्टाफ नहीं
जानकारी के अनुसार, हरदोई मेडिकल कॉलेज में मानव संसाधन की भारी कमी है. यहां आईसीयू के लिए 10 बेड हैं, जो पूरी तरह चालू हालात में हैं. 52 वेंटिलेटर में से 43 सही हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी से अधिकांश का संचालन नहीं हो पा रहा है. यहां तक की आईसीयू के लिए कोई नियमित तकनीशियन और स्थाई डॉक्टर भी नहीं है. इसी तरह 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट, जनरेटर बैकअप और मॉनिटरिंग उपकरण भी है. कुल मिलाकर सुविधाएं हैं, लेकिन स्टाफ की कमी से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है.
500 से 600 मरीज होते हैं रेफर
अस्पताल के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां हर दिन औसतन 12 से 15 मरीज आते हैं, जबकि माह में 60 से 70 मरीज आईसीयू में भर्ती होते हैं. इसी तरह हर महीने में लगभग 500 से 600 मरीजों को बाहर रेफर किया जाता है. हाल ही में 1 से 26 अक्टूबर के बीच 70 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 8 मरीजों को लखनऊ रेफर करना पड़ा. गंभीर मरीजों को 130 किलोमीटर दूर केजीएमयू लखनऊ ले जाने में एम्बुलेंस से लगभग 3 घंटे का समय लगता है.
क्या कहते हैं मरीज और परिजन
अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि गंभीर हालात में मरीजों को यहां भर्ती तो कर लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के चलते समय पर समुचित इलाज नहीं मिल पाता. ऑक्सीजन मास्क और मशीनों के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रहे एक मरीजों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं और डॉक्टरों की कम मौजूदगी के कारण उन्हें भारी मानसिक व शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
सुरसा ब्लॉक से आए एक मरीज के तीमारदार ने बताया कि "अस्पताल में भर्ती करने के बाद भी डॉक्टर समय पर देखने नहीं आते. वेंटिलेटर और मशीनें तो रखी हैं, लेकिन चलाने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं है, जिसके कारण अंत में लखनऊ ले जाने की सलाह दे दी जाती है. इससे गरीब मरीजों की जान आफत में पड़ जाती है."
"आईसीयू के लिए अलग से कोई नया पद स्वीकृत नहीं हुआ है, बल्कि यह मेडिकल कॉलेज के नए प्रोजेक्ट और जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण का हिस्सा है, जिसके तहत नए आईसीयू बेड जोड़े गए हैं. वर्तमान में जो पुराने आईसीयू बेड और संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं से काम चलाया जा रहा है. नए मानव संसाधन जुटाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके पूरा होते ही व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ हो जाएगी. एक्स-रे प्रिंटर की तकनीकी खराबी को ठीक कराने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देश दे दिए गए हैं और फिलहाल मरीजों को डिजिटल रिपोर्ट दी जा रही है."
डॉ. जे.बी. गोगोई, प्रिंसिपल, स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई
फिलहाल, करोड़ों की लागत से बने मेडिकल कॉलेज में आधुनिक मशीनों का धूल फांकना और मानव संसाधन की कमी के कारण मरीजों का लखनऊ रेफर होना जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. शासन और स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द नियमित डॉक्टरों व तकनीशियनों की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि हरदोई की जनता को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें. हालांकि यह सब कब तक संभव हो जाएगा यह तो देखने वाली बात होगी.
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