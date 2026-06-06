ETV Bharat / state

मानसून से पहले लखनऊ में नालों की सफाई की हकीकत, खुले नाले और अधूरी सफाई ने बढ़ाई लोगों की चिंता

कई इलाकों में नाले गंदगी से भरे पड़े हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : मानसून के आने में गिने-चुने दिन बचे हैं. शहर में जलभराव से निपटने के लिए लखनऊ नगर निगम ने नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है. नगर निगम के जलनिकासी विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, शहर में सैकड़ों छोटे और दर्जनों बड़े नाले हैं, जिनकी हर वर्ष बारिश से पहले चरणबद्ध तरीके से सफाई कराई जाती है. इस बार भी मशीनों और सफाईकर्मियों की मदद से नालों से सिल्ट और कूड़ा निकालने का काम चल रहा है. हालांकि कई क्षेत्रों में सफाई अभियान अभी भी अधूरा है और कई प्रमुख नालों की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई हैं. पिछले साल राजधानी में नालों और जलभराव से जुड़े कई दर्दनाक हादसे सामने आए थे. शहर के सबसे बड़े नालों में शामिल हैदर कैनाल में बारिश के दौरान पानी के तेज बहाव में एक किशोर बह गया था, जिसकी मौत हो गई थी. वहीं सआदतगंज क्षेत्र में सुरेश लोधी की नाले में गिरकर जान चली गई थी. इसके अलावा कुकरैल नदी में बारिश के दौरान नहाने पहुंचे कुछ बच्चे तेज बहाव में बह गए थे और उनकी भी मौत हो गई थी. लखनऊ में नालों की सफाई की हकीकत. (Video Credit; ETV Bharat) हैदर कैनाल के पास बनाई गई दीवार : इस तरह के हादसे दोबारा न हो, इसलिए नगर निगम नालों की सफाई और जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा है. हैदर कैनाल के किनारे हादसा वाली जगह पर नगर निगम ने ऊंची सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया है और नाले की सफाई भी कराई गई है. हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान नाला अब भी ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे आसपास के घरों में पानी भर जाता है. सफाई पर सवाल : पुराने लखनऊ के सरकटा नाला, सआदतगंज क्षेत्र से गुजरने वाले कई नाले तथा वजीरगंज के बड़े नाले की सफाई को लेकर भी स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी नालों से ऊपर जमा कूड़ा तो निकाल लेते हैं, लेकिन नीचे जमी मिट्टी और सिल्ट को पूरी तरह नहीं हटाया जाता. जिससे बारिश के दौरान पानी सड़कों व घरों में भरने लगता है.