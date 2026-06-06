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मानसून से पहले लखनऊ में नालों की सफाई की हकीकत, खुले नाले और अधूरी सफाई ने बढ़ाई लोगों की चिंता

लखनऊ के कई क्षेत्रों में नालों में गंदगी जस की तस बनी हुई है, जिससे जलभराव का खतरा बढ़ गया है.

कई इलाकों में नाले गंदगी से भरे पड़े हैं.
कई इलाकों में नाले गंदगी से भरे पड़े हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 4:30 PM IST

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लखनऊ : मानसून के आने में गिने-चुने दिन बचे हैं. शहर में जलभराव से निपटने के लिए लखनऊ नगर निगम ने नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है. नगर निगम के जलनिकासी विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, शहर में सैकड़ों छोटे और दर्जनों बड़े नाले हैं, जिनकी हर वर्ष बारिश से पहले चरणबद्ध तरीके से सफाई कराई जाती है. इस बार भी मशीनों और सफाईकर्मियों की मदद से नालों से सिल्ट और कूड़ा निकालने का काम चल रहा है. हालांकि कई क्षेत्रों में सफाई अभियान अभी भी अधूरा है और कई प्रमुख नालों की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई हैं.

पिछले साल राजधानी में नालों और जलभराव से जुड़े कई दर्दनाक हादसे सामने आए थे. शहर के सबसे बड़े नालों में शामिल हैदर कैनाल में बारिश के दौरान पानी के तेज बहाव में एक किशोर बह गया था, जिसकी मौत हो गई थी. वहीं सआदतगंज क्षेत्र में सुरेश लोधी की नाले में गिरकर जान चली गई थी. इसके अलावा कुकरैल नदी में बारिश के दौरान नहाने पहुंचे कुछ बच्चे तेज बहाव में बह गए थे और उनकी भी मौत हो गई थी.

लखनऊ में नालों की सफाई की हकीकत. (Video Credit; ETV Bharat)

हैदर कैनाल के पास बनाई गई दीवार : इस तरह के हादसे दोबारा न हो, इसलिए नगर निगम नालों की सफाई और जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा है. हैदर कैनाल के किनारे हादसा वाली जगह पर नगर निगम ने ऊंची सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया है और नाले की सफाई भी कराई गई है. हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान नाला अब भी ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे आसपास के घरों में पानी भर जाता है.

सफाई पर सवाल : पुराने लखनऊ के सरकटा नाला, सआदतगंज क्षेत्र से गुजरने वाले कई नाले तथा वजीरगंज के बड़े नाले की सफाई को लेकर भी स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी नालों से ऊपर जमा कूड़ा तो निकाल लेते हैं, लेकिन नीचे जमी मिट्टी और सिल्ट को पूरी तरह नहीं हटाया जाता. जिससे बारिश के दौरान पानी सड़कों व घरों में भरने लगता है.

खतरा बने खुले नाला : शहर के कई हिस्सों में खुले नाले आज भी दुर्घटनाओं का कारण बने हुए हैं. नगर निगम ने पिछले वर्ष खुले नालों को ढकने का वादा किया था, लेकिन कई स्थानों पर यह काम अब तक पूरा नहीं हो सका है. मड़ियांव क्षेत्र के मुस्कान पीसीओ के पास सड़क से सटा एक खुला नाला आज भी लोगों के लिए खतरा बना हुआ है. स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले साल हादसे के बाद यहां अस्थायी रूप से लकड़ी और प्लास्टिक की बैरिकेडिंग लगाई गई थी तथा जल्द ही नाले को ढकने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है.

कई इलाकों में नाले गंदगी से भरे पड़े हैं.
कई इलाकों में नाले गंदगी से भरे पड़े हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

बारिश में जलभराव की समस्या : पुराने लखनऊ के कई इलाकों में ढके हुए नालों की स्लैब भी जगह-जगह टूट चुकी हैं. बारिश के दौरान जब सड़कों पर पानी भर जाता है तो इन टूटे हिस्सों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, जिससे लोगों के नाले में गिरने का खतरा बढ़ जाता है. गोमतीनगर, हाईकोर्ट क्षेत्र, बालागंज, सआदतगंज, ठाकुरगंज, त्रिवेणी नगर और खदरा समेत कई इलाकों में भारी बारिश के दौरान सड़कों पर पानी भर जाता है.

मेयर बोलीं- बारिश से पहले पूरा होगा सफाई अभियान : लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि इस वर्ष नालों की सफाई और जलनिकासी व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष हुए हादसों से सबक लेते हुए नगर निगम सभी आवश्यक कदम उठा रहा है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. महापौर ने बताया कि बारिश शुरू होने से पहले सफाई अभियान पूरा करना नगर निगम का लक्ष्य है और वह स्वयं विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर कार्यों की निगरानी कर रही हैं.

हालांकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि केवल औपचारिक सफाई से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि नालों की गहराई तक जमी सिल्ट निकालने, खुले नालों को ढकने और क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मत कराने की जरूरत है, तभी मानसून के दौरान जलभराव और हादसों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा.

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