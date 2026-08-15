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अमेठी में आदर्श गांवों में हकीकत परखने पहुंचे मंत्री; खामी मिली तो अफसरों पर दिखाई नाराजगी

जिले आदर्श गांव योजना में चयनित विकास खंड जगदीशपुर के ग्राम हसवां सुरवन में निरीक्षण किया.

अमेठी में आदर्श गांवों में हकीकत परखने पहुंचे मंत्री.
अमेठी में आदर्श गांवों में हकीकत परखने पहुंचे मंत्री. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 9:09 AM IST

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अमेठी: उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं मंत्री विश्वनाथ एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने चयनित आदर्श ग्रामों का भ्रमण और स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का नाम अंकित न पाए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई.

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र पर तत्काल योजना का नाम अंकित कराया जाए. इसके साथ ही योजना से संबंधित फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराए जाएं. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ के उपाध्यक्ष एवं मंत्री विश्वनाथ शुक्रवार को सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने अमेठी पहुंचे थे.

उन्होंने जिले आदर्श गांव योजना में चयनित विकास खंड जगदीशपुर के ग्राम हसवां सुरवन में निरीक्षण किया. इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का नाम अंकित न पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र पर तत्काल योजना का नाम अंकित कराया जाए. वह यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि योजना से संबंधित फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराए जाएं.

शासन द्वारा चयनित आदर्श ग्रामों में विकास खंड गौरीगंज के ग्राम बाहापुर, विकास खंड जगदीशपुर के ग्राम हसवां सुरवन और विकास खंड जामों के ग्राम कमालपुर एवं नाऊपुर का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान इन ग्रामों में प्रदेश स्तर पर चयनित संस्था यूपी सिडको अमेठी द्वारा गैप-फिलिंग के अंतर्गत कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा किया. उपाध्यक्ष ने विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन कर उनकी प्रगति का जायजा लिया.

इसके अतिरिक्त ग्राम बाहापुर, कमालपुर एवं नाऊपुर में किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया. जहां कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति संतोषजनक पाई गई. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विकास कार्यों की निरंतर निगरानी बनाए रखने तथा योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए.

जिला समाज कल्याण अधिकारी अमेठी राम नगीना यादव ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य आदर्श ग्रामों में संचालित विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करना है.

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