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Exclusive : दर्द से राहत पाने का अलग तरीका, जानिए एक्यूपंचर इलाज के दावे और सच्चाई

भारत में रोगों के इलाज के लिए कई तरह की चिकित्सा पद्धति है.इन्हीं में से एक है एक्यूपंचर . प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

DR ATISH KAPIL SHARMA
जानिए एक्यूपंचर इलाज के दावे और सच्चाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2026 at 3:03 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 3:10 PM IST

10 Min Read
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रायपुर : किसी भी बीमारी या चोट लगने के बाद लोग दर्द से राहत पाने के लिए दवाईयों का सहारा लेते हैं.कुछ आयुर्वेद तो कुछ होम्योपैथी के साथ फिजियोथेरेपी की भी मदद लेते हैं.लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी भी पद्धति है जिससे आपको दर्द से राहत मिल सकता है. ये विधि है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर, इस विधि को करने वाले डॉक्टर्स का दावा है कि इनकी मदद से किसी भी मरीज को दर्द से राहत दी जा सकती है. आखिर किस तरह से इस विधि से दर्द से मरीजों को राहत दी जाती है.आईए जानते हैं एक्यूपंक्चर एवं वेलनेस विशेषज्ञ डॉ.आतिश कपिल शर्मा से.

शरीर के बिंदुओं से इलाज

डॉ आतिश कपिल शर्मा के मुताबिक शरीर में अलग-अलग बिंदु होते हैं. इन बिंदुओं को विशेष तरीके से उत्तेजित करने पर कई तरह की समस्याओं में सकारात्मक परिणाम मिल सकते है. एक्यूप्रेशर में जहां मुख्य रूप से शरीर के विशेष बिंदुओं पर दबाव देकर उन्हें उत्तेजित किया जाता है, वहीं एक्यूपंक्चर में बेहद महीन सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है.उपचार का उद्देश्य शरीर में संतुलन बनाने और मरीज की समस्या के अनुसार लक्षणों में राहत देने का प्रयास करना होता है.

एक्यूपंचर इलाज के दावे और सच्चाई (Etv Bharat)

भारत में इस पद्धति को लेकर जागरूकता क्यों कम हुई?

एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर को लेकर भारत में जागरूकता कम होने के सवाल पर डॉ. शर्मा ने ऐतिहासिक कारणों का उल्लेख किया. उनके अनुसार भारत में प्राचीन समय में चिकित्सा समेत कई विषयों का व्यापक ज्ञान मौजूद था, लेकिन अलग-अलग ऐतिहासिक घटनाओं और ज्ञान केंद्रों के नष्ट होने के कारण इस ज्ञान का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ.भारत से दूसरे देशों में गए बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने वहां इन पद्धतियों का अभ्यास जारी रखा, जबकि भारत में पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ने वाला कई तरह का ज्ञान धीरे-धीरे कम होता गया. आज एक्यूपंक्चर को अक्सर चीनी चिकित्सा पद्धति के रूप में देखा जाता है, जबकि भारतीय परंपरा में शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा मर्म जैसी अवधारणाओं में भी मिलती है.

different way to relieve pain
दर्द से राहत का एक अलग तरीका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुनिया के कई देशों में एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल

डॉ. शर्मा ने WHO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में किसी न किसी रूप में एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया जाता है. कई बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों पर इसके अध्ययन हुए हैं. उनके मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में भी इस पद्धति का इस्तेमाल और इसके वैज्ञानिक अध्ययन बढ़े हैं. किसी खास बीमारी में इसका लाभ कितना है, यह उपलब्ध वैज्ञानिक शोध और मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है.

Treating patient with acupuncture
एक्यूपंक्चर से मरीज का इलाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किन समस्याओं में एक्यूपंक्चर से राहत का दावा ?

एक्यूपंक्चर के इस्तेमाल के बारे में डॉ. शर्मा ने बताया कि गठिया, डिप्रेशन, एसिडिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS, माइग्रेन, साइटिका, गर्दन और कमर के दर्द समेत कई समस्याओं में इससे किसी न किसी स्तर पर राहत मिल सकती है. इलाज के दौरान केवल बीमारी या दर्द को देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मरीज की जीवनशैली और पोषण को भी ध्यान में रखना जरूरी है. यदि बीमारी खराब लाइफस्टाइल से जुड़ी है तो उसमें बदलाव करना और अगर पोषण की कमी है तो उसे पूरा करना जरूरी है. उनके अनुसार इन चीजों के साथ एक्यूपंक्चर किया जाए तो परिणाम अधिक संतोषजनक हो सकते हैं.

मरीज के साथ लाइव डेमो

इस बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस चिकित्सा पद्धति का लाभ ले रहे मरीज का ट्रीटमेंट डेमो रहा. मरीज को गर्दन में दर्द की शिकायत थी. डॉ. शर्मा ने मरीज के शरीर में कुछ विशेष बिंदुओं पर महीन सुइयां लगाईं और यह समझाया कि एक्यूपंक्चर में जरूरी नहीं है कि जहां दर्द हो, उसी जगह सुई लगाई जाए.गर्दन में दर्द होने के बावजूद मरीज के हाथ और पैर के कुछ विशेष बिंदुओं पर सुइयों का इस्तेमाल किया गया. डॉ. शर्मा ने बताया कि एक्यूपंक्चर में शरीर के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद विशिष्ट बिंदुओं का इस्तेमाल समस्या के अनुसार किया जाता है.

Treatment by locating points using needles
सुइयों के सहारे बिंदु ढूंढकर इलाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

LU7, GB34 और UB62 जैसे पॉइंट्स का इस्तेमाल

डेमो के दौरान डॉ. शर्मा ने LU7, GB34 और UB62 जैसे पॉइंट्स के बारे में बताया. LU7 का इस्तेमाल गर्दन से संबंधित दर्द में किया जा सकता है. GB34 को उन्होंने मांसपेशियों और शरीर के तनाव से संबंधित उपचार में इस्तेमाल होने वाला बिंदु बताया, जबकि UB62 को भी गर्दन के दर्द से जुड़े विशिष्ट बिंदु के तौर पर समझाया. उन्होंने LU11 का भी उल्लेख किया और इसे गर्दन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु बताया. डॉ. शर्मा के अनुसार इन बिंदुओं पर नीडलिंग करने से कुछ मरीजों को दर्द और तनाव में राहत मिल सकती है.

one of the ancient medical systems
प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या सुई लगाने पर इंजेक्शन जैसा होता है दर्द ?

एक्यूपंक्चर को लेकर आम लोगों में सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक यह है कि सुई लगाने पर बहुत ज्यादा दर्द होगा. इस सवाल पर डॉ. शर्मा ने बताया कि एक्यूपंक्चर में इस्तेमाल होने वाली सुइयां सामान्य इंजेक्शन की सुई की तुलना में बेहद महीन होती हैं और इन्हें लगाने की तकनीक भी अलग होती है. यही वजह है कि आम तौर पर इंजेक्शन जैसा दर्द महसूस होना जरूरी नहीं है.डेमो के दौरान भी मरीज पर सुइयां लगाई गईं, लेकिन मरीज ने इंजेक्शन जैसा तेज दर्द महसूस नहीं किया.

क्या एक्यूपंक्चर है महंगा इलाज ?

एक्यूपंक्चर के आर्थिक पहलू पर डॉ. शर्मा ने बताया कि भारत में एक सिटिंग का खर्च कई जगहों पर करीब 500 से 800 रुपए तक हो सकता है. उनके अनुसार कुछ मरीजों को करीब 10 सिटिंग में लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ मामलों में 30 से 40 सिटिंग तक की आवश्यकता पड़ सकती है. इसलिए कुल खर्च बीमारी, मरीज की स्थिति और उपचार की अवधि पर निर्भर करता है.

किन बीमारियों में बताए गए बेहतर परिणाम ?

डॉ. शर्मा ने WHO के क्लिनिकल ट्रायल्स के संदर्भ में अलग-अलग स्थितियों को तीन श्रेणियों में समझाने की बात कही. उनके अनुसार पहली श्रेणी में वे स्थितियां आती हैं जिनमें उपचार के बाद अपेक्षाकृत स्पष्ट लाभ देखने को मिला है. दूसरी श्रेणी में वे स्थितियां हैं जिनमें कुछ सकारात्मक परिणाम मिले हैं, लेकिन अधिक शोध की जरूरत है. तीसरी श्रेणी में ऐसी स्थितियां आती हैं जहां एक्यूपंक्चर को अन्य चिकित्सा उपचारों के साथ इस्तेमाल किया गया है और अभी अतिरिक्त शोध की आवश्यकता बताई जाती है.

क्लास A: अपेक्षाकृत बेहतर प्रमाण वाली स्थितियां

डॉ शर्मा ने क्लास A की सूची में एलर्जिक राइनाइटिस, बिलियरी कोलिक, कुछ परिस्थितियों में डिप्रेशन, पेचिश, प्राथमिक मासिक धर्म पीड़ा, एपिगैस्ट्रिक दर्द या गैस्ट्राइटिस, चेहरे का दर्द, सिरदर्द, उच्च और निम्न रक्तचाप, प्रसव पीड़ा प्रेरित करना, घुटने का दर्द, ल्यूकोपीनिया, कमर दर्द, गर्दन दर्द, मतली एवं उल्टी, कीमोथेरेपी से होने वाली मतली एवं उल्टी, ऑपरेशन के बाद मतली एवं उल्टी, दांत का दर्द, रीनल कोलिक, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, साइटिका, कंधे का दर्द या फ्रोजन शोल्डर और स्ट्रोक के बाद पुनर्वास जैसी स्थितियां शामिल हैं.

क्लास B : लाभ के संकेत, लेकिन और शोध की जरूरत

दूसरी श्रेणी में पेट दर्द, कैंसर से संबंधित दर्द, फाइब्रोमायल्जिया, गाउट, अनिद्रा, IBS, प्रसव पीड़ा में सहायता, माइग्रेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पार्किन्सन रोग, पोस्ट-हर्पेटिक न्यूराल्जिया, अस्थमा, उच्च कोलेस्ट्रॉल, टिनिटस, टाइप-2 डायबिटीज के लक्षणों में सहायता, धूम्रपान छोड़ने में सहायता, शराब पर निर्भरता, चिंता, मासिक धर्म की अनियमितता, मूत्र असंयम, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, TMJ डिसऑर्डर और अन्य पुरानी दर्द संबंधी स्थितियों को रखा गया है.

माइग्रेन में एक्यूपंक्चर कितना मददगार ?

माइग्रेन को लेकर डॉ. शर्मा ने कहा कि एक्यूपंक्चर से कई मरीजों को राहत मिलती हुई देखने को मिली है और उनके प्रैक्टिस अनुभव में भी ऐसे मरीज सामने आए हैं. माइग्रेन के मामले में एक्यूपंक्चर से दर्द की आवृत्ति या तीव्रता में कुछ मरीजों को फायदा मिल सकता है, लेकिन प्रत्येक मरीज का उपचार उसकी मेडिकल हिस्ट्री, ट्रिगर और लक्षणों के अनुसार तय किया जाना चाहिए.घुटने के दर्द में क्या मिल सकती है राहत.बढ़ती उम्र के साथ घुटनों के दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या आम होती जा रही है.डॉ. शर्मा के मुताबिक घुटने की समस्या शुरुआती अवस्था में हो तो एक्यूपंक्चर के माध्यम से दर्द और चलने-फिरने में राहत मिल सकती है.उनका कहना है कि शुरुआती चरण में उपचार शुरू होने पर बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

लोगों की रुचि कम होने की सबसे बड़ी वजह क्या

डॉ. शर्मा के अनुसार लोगों में जागरूकता की कमी एक बड़ी वजह है.आज की तेज रफ्तार जीवनशैली में लोग अक्सर तत्काल राहत चाहते हैं.कई लोग नियमित रूप से किसी चिकित्सक के पास जाकर कई सिटिंग लेने के बजाय दवा लेकर अपना काम जारी रखना पसंद करते हैं. इसके अलावा एक्यूपंक्चर के प्रशिक्षित चिकित्सकों की उपलब्धता भी हर जगह नहीं है. उनका कहना है कि जानकारी और विशेषज्ञों की उपलब्धता दोनों बढ़ेंगी तो इस पद्धति को लेकर लोगों की समझ भी बेहतर होगी.

डॉ. शर्मा की लोगों से अपील

डॉ. शर्मा ने लोगों से अपील की कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा और ज्ञान परंपराओं को समझने की जरूरत है.उनका कहना है कि देश की प्राचीन ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध रही है और लोगों को अपनी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में भी जानकारी हासिल करनी चाहिए. हालांकि उनका जोर इस बात पर भी है कि मरीज अपनी बीमारी के लिए सही और अनुभवी चिकित्सक से सलाह और उचित राय लेकर ही उपचार का फैसला करें.

जागरूकता जरूरी, लेकिन सही जानकारी उससे भी ज्यादा अहम

एक्यूपंक्चर को लेकर तस्वीर न तो पूरी तरह चमत्कारी इलाज की है और न ही इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता . कुछ दर्द और स्वास्थ्य स्थितियों में इसके संभावित लाभ पर वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध हैं, जबकि कई दूसरी स्थितियों में अभी और मजबूत शोध की जरूरत है. सबसे जरूरी बात यह है कि एक्यूपंक्चर को हर बीमारी का इलाज या सर्जरी का विकल्प मानना उचित नहीं होगा.गंभीर बीमारी, अचानक तेज दर्द, स्ट्रोक, संक्रमण, कैंसर, अपेंडिसाइटिस या ऐसी किसी स्थिति में जहां तत्काल मानक चिकित्सा उपचार की जरूरत हो, वहां इलाज में देरी नहीं की जानी चाहिए.यदि कोई व्यक्ति एक्यूपंक्चर अपनाना चाहता है तो उसे प्रशिक्षित और योग्य विशेषज्ञ से ही सलाह लेकर उपचार कराना चाहिए.आखिरकार किसी भी उपचार का सबसे महत्वपूर्ण आधार है,सही बीमारी की पहचान, सही चिकित्सकीय सलाह और मरीज की सुरक्षा.

Disclaimer -इस रिपोर्ट में दी गई एक्यूपंक्चर से संबंधित जानकारी डॉ. आतिश कपिल शर्मा के अनुसार है. ईटीवी भारत इन दावों और उपचार की प्रभावशीलता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है.यह जानकारी चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है.

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Last Updated : August 20, 2026 at 3:10 PM IST

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