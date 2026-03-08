ETV Bharat / state

देहरादून के स्मार्ट वाटर एटीएम का रियलिटी चेक, कहीं बंद तो कहीं सिर्फ दुकानों में सप्लाई हो रहा पानी

स्मार्ट सिटी देहरादून में 24 स्थानों पर स्मार्ट वाटर एटीएम लगे हैं, ये वाटर एटीएम जनता को सुविधा देने में फेल साबित हो रहे हैं

स्मार्ट वाटर एटीएम का रियलिटी चेक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 8, 2026 at 6:42 AM IST

Updated : March 8, 2026 at 6:50 AM IST

रोहित सोनी

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने को लेकर स्मार्ट सिटी देहरादून लिमिटेड का गठन किया गया. ऐसे में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के पहले चरण में देहरादून शहर के तमाम चौक चौराहों पर स्मार्ट वाटर एटीएम लगाए जाने का निर्णय लिया गया. इसी क्रम में स्मार्ट सिटी देहरादून लिमिटेड की ओर से देहरादून शहर के कुछ स्थानों पर साल 2019 में स्मार्ट वाटर एटीएम को लगाए गए.

स्मार्ट सिटी के वाटर एटीएम का रियलिटी चेक: फिर दायरे को बढ़ाते हुए देहरादून शहर के 24 स्थान पर स्मार्ट वाटर एटीएम लगा दिए गए. लेकिन वर्तमान समय में देहरादून शहर में लगे अनेक वाटर एटीएम बंद पड़े हुए हैं. जबकि कुछ वाटर एटीएम जनता को सस्ती दरों पर शुद्ध जल उपलब्ध कराने के बजाय सिर्फ दुकानों में पानी सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. आखिर क्या है स्मार्ट वाटर एटीएम की स्थिति? पढ़िए ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट.

बंद पड़े हैं अधिकांश स्मार्ट वाटर एटीएम: किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तमाम काम करने होते हैं, जिसमें जनता से जुड़े तमाम मूलभूत सुविधाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं. इसी को देखते हुए राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर स्मार्ट सिटी देहरादून लिमिटेड की ओर से शहर के चौक चौराहों पर स्मार्ट वाटर एटीएम लगाए जाने का निर्णय लिया गया. जब शहर के 24 स्थानों पर स्मार्ट वाटर एटीएम लगाए गए तो वह शुरुआती दौर में काफी बेहतर ढंग से संचालित हुए. लोगों को भी ये सुविधा काफी पसंद आई. इस प्रोजेक्ट के तहत आम जनता को सस्ते दरों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा था. लेकिन समय के साथ स्मार्ट वाटर एटीएम की स्थिति खराब होती चली गई.

स्मार्ट सिटी देहरादून लिमिटेड ने निजी कंपनी से किया है एमओयू: देहरादून शहर की 24 स्थान पर स्मार्ट वाटर एटीएम लगाए जाने को लेकर स्मार्ट सिटी देहरादून लिमिटेड की ओर से एक निजी कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया. जिसके तहत इन सभी स्मार्ट वाटर एटीएम को पीपीपी मोड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया, ताकि सरकार पर भार भी न पड़े और कंपनी इसका संचालन भी बेहतर ढंग से करे. साथ ही जनता को लाभ भी मिले. लेकिन वर्तमान समय में देहरादून शहर के तमाम स्थानों पर लगे स्मार्ट वाटर एटीएम बंद हो गए हैं जबकि कुछ जगहों पर ही वाटर एटीएम संचालित हो रहे हैं. ईटीवी भारत की टीम ने देहरादून शहर के 6 स्थानों पर लगे वाटर एटीएम का जायजा लिया. तीन स्मार्ट वाटर एटीएम संचालित होते नजर आए, जबकि तीन वाटर एटीएम बंद पड़े हुए थे.

आईएसबीटी के समीप लगे स्मार्ट वाटर एटीएम का रियलिटी चेक: ईटीवी भारत की टीम ने सबसे पहले आईएसबीटी के समीप लगे स्मार्ट वाटर एटीएम का जायजा लिया. इस दौरान आईएसबीटी के समीप लगा स्मार्ट वाटर एटीएम संचालित हो रहा था. इसके साथ ही इस वाटर एटीएम में कर्मचारी भी मौजूद थी. आईएसबीटी के समीप लगा स्मार्ट वॉटर एटीएम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आईएसबीटी में रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही होती है. ऐसे में आने जाने वाले लोगों को सस्ती दरों पर पानी का लाभ मिल सके. इस वजह से यहां पर स्मार्ट वाटर एटीएम लगाया गया. आईएसबीटी के समीप लगे स्मार्ट वाटर एटीएम में काम करने वाली नीतू वर्मा ने कहा कि इस वाटर एटीएम में वो पिछले ढाई सालों से कम कर रही हैं और ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है. लोग यहां पानी लेने भी आते हैं. साथ ही यहां से दुकानों पर भी सप्लाई की जाती है.

रेलवे स्टेशन के समीप लगे स्मार्ट वाटर एटीएम का रिटलिटी चेक: देहरादून स्थित आईएसबीटी के समीप लगे स्मार्ट वाटर एटीएम का जायज़ा लेने के बाद ईटीवी भारत की टीम देहरादून रेलवे स्टेशन के समीप लगे स्मार्ट वाटर एटीएम के पास पहुंची. देहरादून के सबसे महत्वपूर्ण स्थान रेलवे स्टेशन के समीप लगा स्मार्ट वाटर एटीएम बंद पाया गया. स्मार्ट वाटर एटीएम में जहां से पानी निकालने के लिए जगह बनायी गयी है, वहां पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी. इससे यह तो पता चल रहा है कि वाटर एटीएम का संचालन लंबे समय से नहीं किया जा रहा है. जब आसपास के लोगों से स्मार्ट वाटर एटीएम की जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि यह वाटर एटीएम अमूमन बंद ही रहता है. कभी-कभी कुछ लोग यहां पानी भरने के लिए आते हैं, जो पानी आसपास के दुकानदारों को सप्लाई किया जाता है.

दीनदयाल पार्क के पास लगे स्मार्ट वाटर एटीएम का रियलिटी चेक: इसी क्रम में ईटीवी भारत की टीम ने दर्शन लाल चौक के समीप मौजूद दीनदयाल पार्क के पास लगे स्मार्ट वाटर एटीएम का जायजा लिया. पार्क के समीप मौजूद स्मार्ट वाटर एटीएम पूरी तरह से संचालित होता नजर आया. मौके पर मौजूद स्मार्ट वाटर एटीएम में काम करने वाले कर्मचारी गणेश थापा ने कहा कि वाटर एटीएम सुचारू रूप से चल रहा है. यहां से पानी की सप्लाई की जा रही है. आम जनता भी पानी पीने के लिए यहां आ रही है. जिस तरह का अभी मौसम है उस हिसाब से पानी की सेल ठीक है. आने वाले समय में जब गर्मी बढ़ेगी तो वैसे ही उनकी सेल में भी वृद्धि होने लगेगी.

बल्लूपुर चौक के समीप लगे स्मार्ट वाटर एटीएम का रियलिटी चेक: देहरादून के बल्लूपुर चौक पर बने फ्लाईओवर के नीचे भी स्मार्ट सिटी देहरादून लिमिटेड की ओर से स्मार्ट वाटर एटीएम लगाया गया है. ये स्मार्ट वाटर एटीएम लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है. हालांकि यहां से आम जनता पानी नहीं पी सकती है, लेकिन इस स्मार्ट वाटर एटीएम से आसपास की दुकानों में पानी की सप्लाई कभी-कभी की जाती है. ज्यादा जानकारी देते हुए स्मार्ट वाटर एटीएम के समीप मौजूद एक दुकानदार हेमराज ने बताया कि यह स्मार्ट वाटर एटीएम परमानेंटली बंद नहीं है. जिस कंपनी के पास टेंडर है, उस कंपनी के कर्मचारी यहां से पानी भरकर ले जाता है और आसपास की दुकानों में सप्लाई करता है. साथ ही बताया कि वाटर एटीएम इस वजह से भी बंद है, क्योंकि कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं.

चकराता रोड के समीप लगे स्मार्ट वाटर एटीएम का रियलिटी चेक: देहरादून के चकराता रोड स्थित स्मार्ट वाटर एटीएम भी ईटीवी भारत की टीम को बंद मिला. इस क्षेत्र में भी काफी अधिक लोगों की आवाजाही होती है. बावजूद इसके स्मार्ट वाटर एटीएम सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह गया है. हालांकि आसपास मौजूद कुछ ऑटो चालकों ने बताया कि यह स्मार्ट वाटर एटीएम हमेशा ही बंद रहता है. कभी-कभी सुबह के समय लोग यहां पानी भरने आते हैं, जिस पानी को आसपास की दुकानों में सप्लाई करते हैं. ऐसे में एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जिस स्मार्ट वॉटर एटीएम को जनता की सुविधा के लिए लगाया गया था ताकि उन्हें सस्ते दरों पर शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके, उस वाटर एटीएम के जरिए आसपास के दुकानों में ही पानी की सप्लाई की जा रही है.

घंटाघर के समीप लगे स्मार्ट वाटर एटीएम का रियलिटी चेक: ईटीवी भारत की टीम तमाम जगहों पर लगे वाटर एटीएम का जायजा लेने के बाद देहरादून के दिल की धड़कन कहे जाने वाले घंटाघर के समीप लगे स्मार्ट वाटर एटीएम के पास पहुंची. घंटाघर के समीप मौजूद स्मार्ट वाटर एटीएम पूरी तरह से संचालित होने की स्थिति में मिला. यही नहीं, उसमें एक महिला कर्मचारी भी मौजूद थी. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए स्मार्ट वाटर एटीएम की कर्मचारी नगमा ने बताया कि वाटर एटीएम सुचारू रूप से चल रहा है. पानी की सेल भी हो रही है. हालांकि अभी जिस हिसाब से पानी की सेल होनी चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो रही है. उन्हें उम्मीद है कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, उसी तरह पानी की सेल भी बढ़ेगी.

गर्मी में पड़ेगी अधिक पानी की जरूरत: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आम जनता को सस्ते दरों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने को लेकर स्मार्ट वाटर एटीएम लगाए गए. शहर के करीब 24 प्रमुख स्थानों पर स्मार्ट वाटर एटीएम लगाए गए, ताकि जनता को इनका लाभ मिल सके. लेकिन अनेक स्मार्ट वाटर एटीएम बंद पड़े हुए हैं. जनता को सस्ते दरों पर शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. जिस एजेंसी को स्मार्ट वाटर एटीएम की जिम्मेदारी दी गई है, वह एजेंसी इन स्मार्ट वाटर एटीएम का संचालन करने की बजाय आसपास की दुकानों में पानी की सप्लाई कर रही है. धीरे-धीरे तापमान बढ़ने लगा है. ऐसे में जरूरी है कि गर्मी शुरू होने से पहले इन सभी स्मार्ट वाटर एटीएम को सुचारू किया जाए, ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके.
March 8, 2026

