ETV Bharat / state

छठ महापर्व के लिए कैसे हुई काशी में तैयारी; बनारस में गंगा घाटों के रियलिटी चेक में क्या मिला?

छठ महापर्व के लिए कितनी तैयार काशी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 13 नवंबर से हो रही है. काशी के घाटों पर छठ पूजन के लिए महिलाओं का हूजूम उमड़ता है. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर घाटों पर तैयारियां कैसी हैं? इन्हीं सवालों का जवाब ढ़ूंढने ETV भारत की टीम ने काशी के प्रमुख गंगा घाटों का रियलिटी चेक किया. इसमें साफ दिखा कि नगर निगम की तरफ से तैयारियां चल रही हैं. लेकिन सबसे बड़ी समस्या घाट की सीढ़ियों पर जमी सिल्ट है. वहीं, महिलाओं के लिए सुरक्षित चेंजिंग रूम की व्यवस्था बेहतर करने की जरूरत है. देखें वाराणसी से यह ग्राउंड रिपोर्ट.

ETV भारत की टीम सबसे पहले वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पहुंची, वहां पर घाट की व्यवस्थाओं का हाल जाना. हालांकि, वाराणसी नगर निगम का दावा है कि घाटों पर सफाई पेयजल, मोबाइल टॉयलेट, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और खतरनाक स्थान पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है.