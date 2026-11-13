छठ महापर्व के लिए कैसे हुई काशी में तैयारी; बनारस में गंगा घाटों के रियलिटी चेक में क्या मिला?
वाराणसी से संवाददाता प्रतिमा तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 9:42 AM IST
वाराणसी: आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 13 नवंबर से हो रही है. काशी के घाटों पर छठ पूजन के लिए महिलाओं का हूजूम उमड़ता है. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर घाटों पर तैयारियां कैसी हैं? इन्हीं सवालों का जवाब ढ़ूंढने ETV भारत की टीम ने काशी के प्रमुख गंगा घाटों का रियलिटी चेक किया. इसमें साफ दिखा कि नगर निगम की तरफ से तैयारियां चल रही हैं. लेकिन सबसे बड़ी समस्या घाट की सीढ़ियों पर जमी सिल्ट है. वहीं, महिलाओं के लिए सुरक्षित चेंजिंग रूम की व्यवस्था बेहतर करने की जरूरत है. देखें वाराणसी से यह ग्राउंड रिपोर्ट.
ETV भारत की टीम सबसे पहले वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पहुंची, वहां पर घाट की व्यवस्थाओं का हाल जाना. हालांकि, वाराणसी नगर निगम का दावा है कि घाटों पर सफाई पेयजल, मोबाइल टॉयलेट, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और खतरनाक स्थान पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है.
काशी के दशाश्वमेध घाट पर बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं मौजूद रहती हैं. ऐसे में इस घाट की साफ-सफाई बेहद जरूरी है. सबसे पहले हमारी टीम ने घाट पर जमे सिल्ट (गाद) की हकीकत जानी. गंगा का जलस्तर घटने के बाद बनारस के कई घाटों पर सिल्ट जमा हो गई है.
इसमें अस्सी घाट, दशाश्वमेध, पंचगंगा समेत कई ऐसे घाट है, जहां पर श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हो रही है. ऐसे में छठ पर घाटों की सफाई निगम के लिए बड़ी चुनौती थी. हमने घाटों के किनारों को देखा तो लगभग 70-80 फीसदी घाट साफ हो चुके हैं. हालांकि, घाट किनारे की सीढ़ियों पर अभी भी सिल्ट जमा है.
कर्मचारी पानी से सिल्क हटाने का काम करते दिखे. अब 13 नवंबर से पहले कितनी सिल्ट साफ होगी, यह कहना मुश्किल है. सिल्ट नहीं हटी तो यह श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. नगर निगम का दावा है कि सिल्ट हटा दी जाएगी.
क्या कह रहीं व्रती महिलाएं: इस दौरान घाटों पर आने वाली व्रती महिलाओं की सुविधाओं का भी हाल जाना. क्योंकि जब निर्जला व्रत रखकर व्रती महिलाएं गंगा घाट पहुंचती हैं तो उनके लिए चेंजिंग रूम, शौचालय, साफ रास्ते और पर्याप्त रोशनी की सुविधा सबसे ज्यादा जरूरी है.
ऐसे में सवाल यह है कि हर प्रमुख छठ घाट पर यह सुविधाएं पर्याप्त हैं या नहीं. इसको लेकर हमने घाट पर बने चेंजिंग रूम और अन्य व्यवस्थाओं को देखा. इसमें घाट पर तीन-चार महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम नजर आए, जिन्हें टेंपरेरी पर्दो के सहारे से तैयार किया गया है.
वहीं, हमने घाट पर मौजूद महिलाओं से बातचीत की. यह महिलाएं वाराणसी की रहने वाली हैं, जो छठ पूजा भी करती हैं. महिलाओं ने बताया कि घाट पर सुविधाएं तो बेहतर हैं. साफ-सफाई चल रही है. वह कई सालों से यहां छठ पूजा करते आए हैं. छठ पूजा करीब आते ही घाट की व्यवस्थाएं और बेहतर हो जाती हैं. लाइटिंग और पुलिसिंग की पूरी व्यवस्था रहती है.
चेंजिंग रूम को लेकर महिलाओं ने कहा कि चेंजिंग रूम बनाए गए हैं. अगर यह और अच्छे से बनाए जाते हैं तो बढ़िया रहता. चेंजिंग रूम में सफाई भी होती है, लेकिन इसे स्थाई रूप से बना दिया जाए तो हमारे लिए और भी अच्छा है.
व्यवस्थाओं को लेकर नाविक नाराज: टीम ने काशी के नाविकों से बातचीत की, क्योंकि नाविक परमानेंट घाटों पर रहते हैं. यहां आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी रखते हैं. इस दौरान नाविको में व्यवस्थाओं को लेकर के थोड़ी नाराजगी देखने को मिली.
नाविक शंभू कहते हैं कि छठ पर्व बनारस में आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, जहां लाखों की संख्या में महिलाएं आती हैं. इस समय जाड़े के सीजन की शुरुआत हो गई है. ऐसे में ओस भी पड़ रही है.
सबसे पहले तो निगम के कर्मचारियों को फुर्ती दिखाते हुए किनारे मौजूद सभी गाद को हटा देना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ी चुनौती है. खासकर बुजुर्ग महिलाओं के लिए गाद में फिसलन और पैर फंसने की समस्या ज्यादा होती है.
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही घाट पर साफ सफाई को और बढ़ा देना चाहिए. रंग-रोगन करना चाहिए. यह सर्दी का मौसम है और इस समय कोहरा शुरू हो गया है. ऐसे में नगर निगम को यहां पर अस्थाई टेंट की भी व्यवस्था करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि यहां चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, वह जुगाड़ पर बने हैं. चेंजिंग रूम को बेहतर रूप से दुरुस्त करना चाहिए.
घाट हो रहे दुरुस्त: टीम ने बनारस के अन्य घाटों की ओर भी रुख किया. इसमें अस्सी घाट, तुलसी घाट, भदैनी और पंचगंगा घाट पर हम पहुंचे. वहां घाट की साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का हाल जाना.
जहां पर घाट की साफ-सफाई लगभग 70 फीसदी तक पूरी हुई नजर आई. लाइटिंग को दुरुस्त किया जा रहा था. साथ ही पानी में बैरिकेटिंग और चेतावनी बोर्ड को लगाया जा रहा था, ताकि आने वाली छठी महिलाओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो.
नगर निगम ने की तैयारी: नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि छठ बड़ा हिंदू फेस्टिवल है और बनारस में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है. यहां लाखों की संख्या में महिलाएं आती हैं. ऐसे में घाट पर आने वाली महिलाओं की सुविधा के लिए नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है और घाटों की सुविधाओं को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया है.
उन्होंने बताया कि सुविधाओं को लेकर के लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है. इसमें शहर के सभी प्रमुख घाट, कुंड और तालाब की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ उनकी समीक्षा भी की जा रही है.
दुरुस्त की जा रही है सुविधा: उन्होंने बताया कि सभी जोनल अधिकारियों को अपने जोन का नोडल नियुक्त करते हुए घाट और कुंड के निरीक्षण उसके साफ-सफाई के जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही नमो घाट से लेकर के सामने घाट तक और रामनगर क्षेत्र के घाट वरुणा नदी के पक्के घाट और नगर क्षेत्र के सभी कुंड और तालाब का निरीक्षण किया गया है.
वहां पर टूट, मलवा या गंदगी मिले तो उसे तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा लाइटिंग की मुकम्मल व्यवस्था करने और घाटों पर दलदल वाले स्थान पर बालू भरी बोरियां रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से महिलाओं को कोई दिक्कत न हो.
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की आवाज चाहिए को देखते हुए सभी घाटों और पूजा स्थलों पर विशेष सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को साफ- सुथरा माहौल मिल सके. उनकी मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए स्वच्छ पेयजल, वाटर टैंकर घाटों पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.
रास्तों में स्ट्रीट लाइट, हाईमास्ट लाइटों को ठीक करने का इसके साथ ही अस्थाई प्रकाश की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है. इस पर काम चल रहा है. इसके अलावा महिलाओं की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम, मोबाइल टॉयलेट बने हैं.
उन्होंने कहा कि गंगा घाट और अन्य जलाशयों के पास गहराई का आकलन कर खतरनाक बिंदुओं को भी चिन्हित किया जा रहा है. संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेतक लगाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु या बच्चे गहरे पानी में न जाएं. इसके साथ ही पशु चिकित्सा विभाग की टीम को भी तैयार किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई बाधा न हो सके.
(वाराणसी में छठ पर्व से जुड़ी यह खबर सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें)
यह भी पढ़ें: किसानों के लिये गेम चेंजर हो सकती है आलू की ये वैरायटी? एक्सपर्ट से जानिये खेती के स्मार्ट तरीके
यह भी पढ़ें: जेब से खाली, पर दिल से अमीर! 'भाई दूज' पर नहीं लिया एक भी रुपया, 4 दिन लोगों को कराते हैं 'मुफ्त सफर', इमोशनल कर देगी वजह