रैन बसेरों के बावजूद ठंड में सड़क किनारे सो रहे लोग, देखें देहरादून के नाइट शेल्टर का रियलिटी चेक

रैन बसेरों में कैसी हैं व्यवस्थाएं? क्या सड़कों पर सो रहे लोगों तक पहुंचा प्रशासन, ग्राउंड रिपोर्ट में जानें रैन बसेरों की सच्चाई.

DEHRADUN RAIN SHELTER
सरकार के दावों पर रैन बसेरों का रियलिटी चेक (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 24, 2025 at 7:41 AM IST

6 Min Read
रोहित कुमार सोनी

देहरादून: उत्तराखंड में शीतलहर के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने सभी रैन बसेरों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं. ताकि सड़कों किनारे सोने वाले लोग, बेघर, असहाय और गरीब तपके के लोग इन रैन बसेरों में अपनी रात गुजार सकें. दरअसल, कई बार ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि ठंड के कारण सड़क किनारे रह रहे लोगों की मौत हो जाती है. ऐसे में ठंड से बचाव और उनको सुरक्षित सोने की जगह दिए जाने पर जोर दिया जाता है. सीएम धामी के निर्देश के बाद क्या है रैन बसेरों की मौजूदा स्थिति? फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की क्या है स्थिति? देखिए ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट.

प्रदेश में सड़कों के किनारे सोने वाले असहाय और बेघर लोगों को रात के समय ठहरने के लिए रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं. ताकि बेघर लोग रात के समय इन रैन बसेरों में सो सकें. ठंड के दौरान सरकारों की ओर से रैन बसेरे की व्यवस्थाओं पर विशेष जोर दिया जाता है, ताकि बेघर लोगों को गद्दा और रजाई की सुविधा उपलब्ध हो सके. इसी क्रम में इस साल भी शीतलहर के कारण बढ़ी ठंड के प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से पहले ही सभी जिला प्रशासन को इस बाबत निर्देश दिए जा चुके हैं, ताकि रैन बसेरे की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए और अलाव व्यवस्था भी चौक चौराहों पर हो.

प्रशासन के लिए चुनौती बने सड़कों पर सो रहे बेसहारे (VIDEO-ETV Bharat)

रैन बसेरे में बेड की भी व्यवस्था: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद रैन बसेरे की स्थिति का जायजा लेने के लिए ईटीवी भारत की टीम देर रात रैन बसेरे में पहुंची. इस दौरान रैन बसेरे में की गई व्यवस्थाएं बेहतर दिखाई दी. देहरादून के चूना भट्टा के समीप मौजूद रैन बसेरे में 30 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, जबकि रोजाना 8 से 10 लोग ही इस रैन बसेरे में रह रहे हैं.

DEHRADUN RAIN SHELTER
उत्तराखंड में रैन बसेरों की स्थिति (PHOTO-ETV Bharat)

इस रैन बसेरे की खास बात यह है कि यहां पर ठहरने वालों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, यानी लोगों को रुकने के लिए निःशुल्क गद्दा-रजाई उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके साथ ही ठंड को देखते हुए इस रैन बसेरे में बेड की भी व्यवस्था की गई है. ताकि, इस रैन बसेरे में रुकने वाले लोगों को ठंड से बचाया जा सके.

Dehradun Rain shelter
रैन बसेरे के बावजूद खुले में सो रहे लोग (PHOTO-ETV Bharat)

दुरुस्त दिखी सरकार की व्यवस्थाएं: देहरादून के चूना भट्टा स्थित रैन बसेरा का जायजा लेने के बाद ईटीवी भारत की टीम ने घंटाघर स्थित रैन बसेरे का जायजा लिया. घंटाघर स्थित रैन बसेरे में व्यवस्थाएं भी दुरुस्त दिखाई दी. इस रैन बसेरे में कुल 100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है. जबकि रोजाना 70 से 80 लोग ही इस रैन बसेरे में ठहरते हैं. इस रैन बसेरे में ठहरने वाले लोगों की संख्या हर सीजन लगभग समान रहती है. हालांकि, ये रैन बसेरे सामाजिक संस्था की ओर से संचालित किए जा रहे हैं. यही वजह है कि यहां ठहरने वाले लोगों से रोजाना 10 रुपए का शुल्क लिया जाता है, लेकिन सुबह के समय चाय और नाश्ता भी उन्हें दिया जाता है. दोनों ही रैन बसेरे में व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई दी.

Dehradun Rain shelter
रेलवे स्टेशन पर खुले में सोते नजर आए लोग (PHOTO-ETV Bharat)

रेलवे स्टेशन में ठंड में सोते नजर आए लोग: लेकिन जब ईटीवी भारत की टीम घंटाघर के समीप मौजूद दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास पहुंची तो वहां पर कुछ लोग सड़क किनारे सोते हुए दिखाई दिए. यही नहीं, इसके बाद ईटीवी भारत की टीम देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंची, वहां पर भी कुछ लोग इस भीषण ठंड में सोते नजर आए.

Dehradun Rain shelter
देहरादून में प्रशासन द्वारा जगह-जगह अलाव की भी व्यवस्था की गई है. (PHOTO-ETV Bharat)

ऐसे में प्रशासन पर एक बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर जब प्रशासन इस बात का दावा कर रहा है कि उन्होंने 19 दिसंबर को एक टीम गठित की है जो सड़क किनारे सो रहे लोगों को रैन बसेरे में पहुंचा रही है, तो आखिर यह कौन लोग हैं, जो सड़क किनारे सो रहे हैं. सड़क किनारे सो रहे लोगों से ईटीवी भारत की टीम ने बातचीत करने की कोशिश भी की. लेकिन उन लोगों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.

Dehradun Rain shelter
रेलवे स्टेशन में ठंड में सोते नजर आए लोग. (PHOTO-ETV Bharat)

उत्तराखंड में 100 रैन बसेरे: उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड राज्य के सभी जिलों में कुल 100 रैन बसेरे हैं. जिसमें बेडों की संख्या 1096 है. 15 दिसंबर के बाद से अभी तक इन सभी रैन बसेरों में 4826 लोग रात्रि विश्राम कर चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 432 लोग इन रैन बसेरों में रुक चुके हैं. इसके साथ ही जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से इन सभी रैन बसेरों में 2109 कंबल वितरित किए जा चुके हैं. यही नहीं, प्रदेश के तमाम क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था भी की गई है. जिसके तहत अभी तक 9070 अलाव जलाए जा चुके हैं. जबकि पिछले 24 घंटे में 963 स्थानों पर अलाव जलाएं गए हैं.

Dehradun Rain shelter
रैन बसेरे में गद्दा और रजाई की पूरी व्यवस्था (PHOTO-ETV Bharat)

ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत करते हुए नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि,

देहरादून नगर निगम की ओर से शहर में फुटपाथ, मंदिर के बाहर, सड़क के किनारे रह रहे असहाय, बेघर और निराश्रित व्यक्तियों को रैन बसेरे तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है. इसके लिए 19 दिसंबर को टीम गठित की गई. साथ ही वाहन की व्यवस्था भी की गई है, जो शीतलहर में सड़क पर रह रहे या सो रहे निराश्रित व्यक्तियों को रैन बसेरों तक पहुंचाने का काम कर रही है. हालांकि, कई बार कुछ लोग जो रोड साइड में सो रहे होते हैं, उनका पता नहीं चल पाता है. लेकिन इस पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि सड़क किनारे सोने वाले हर एक व्यक्ति को रैन बसेरे तक पहुंचाया जा सके. -नमामि बंसल, आयुक्त, नगर निगम

