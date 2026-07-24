15 दिन की सख्ती सिर्फ दिखावा? नियमों को ठेंगा दिखा ई-रिक्शा और प्राइवेट नंबर की गाड़ियों से स्कूल जा रहे बच्चे
बिना परमिट के प्राइवेट वाहन और ई-रिक्शों से स्कूल ले जाए जा रहे मासूम, ईटीवी भारत ने की रियलिटी चेक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 2:20 PM IST
वाराणसी: स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है. इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देश पर 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की जांच की गई. प्रशासन ने अपना काम तो पूरी कर लिया, लेकिन क्या वास्तव में कुछ बदला? क्या स्कूल वाहनों की लापरवाही और मनमानी खत्म हो गई? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है. इसी सच को जानने के लिए ईटीवी भारत ने बनारस में एक बड़ा रियलिटी चेक किया. आइए देखते हैं कि वाराणसी में स्कूल जाने वाले वाहनों में बच्चे कितने महफूज हैं.
दरअसल, बनारस में स्कूल जाने वाले बच्चे एक तरफ जहां बिना परमिट वाले प्राइवेट वाहनों में ले जाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेहद खतरनाक तरीके से पूरी तरह से खुले ई-रिक्शों का भी बच्चों के लिए उपयोग किया जा रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को प्रशासनिक अधिकारियों ने तो अनदेखा कर ही रखा है, इधर पेरेंट्स भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं.
ईटीवी भारत के सिरियलिटी चेक में जब स्कूल से घर जा रहे बच्चों की हकीकत जानी तो पता चला कि महज 1000 से 1200 रुपये प्रति बच्चे कोई स्कूल ले जाने और घर पहुंचाने का रेट ऑटो-रिक्शा वालों ने फिक्स कर रखा है. इन ई-रिक्शा और ऑटो वालों का रजिस्ट्रेशन न तो स्कूल के पास है, न ही पैरेंट्स के पास इनकी कोई जानकारी है. कई स्कूली वाहनों के तो इससे भी बुरे हालात हैं. बनारस में यूपी 65 की जगह दूसरे जिलों की गाड़ियां स्कूलों में चल रही हैं. यह गाड़ियां यहां कैसे संचालित हो रही हैं और इनका परमिट है या नहीं, इस बारे में अधिकारियों को भी जानकारी नहीं है.
123 गाड़ियों का चालान, 21 सीज
इस मामले में एआरटीओ प्रशासन महेंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि हमने हाल ही में अभियान चलाया है और इस अभियान में लगभग 123 गाड़ियों का चालान हुआ है, जबकि 21 गाड़ियों को सीज कर दिया गया है. इस पर अभी भी नजर बनाए हुए हैं और स्कूलों को भी लगातार जागरूक कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों के साथ पैरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उन गाड़ियों को जांचें, जिनसे उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं. अगर कोई भी गड़बड़ी है तो वह स्कूल में शिकायत करें.
कुछ स्कूल ही ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा
सच्चाई यह है कि शहर के कुछ स्कूल ही ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा दे रहे हैं, जिनकी गाड़ियां अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन असल समस्या वहां शुरू होती है, जहां अधिकांश मिशनरी और छोटे स्कूलों में अपनी कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा ही नहीं है. इन स्कूलों के बच्चे पूरी तरह से प्राइवेट गाड़ियों के भरोसे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रशासन की नजरें इन पर सबसे कम पड़ती हैं. कई जगहों पर माल ढोने वाली गाड़ियों को गैर-कानूनी तरीके से पैसेंजर व्हीकल में तब्दील कर दिया गया है और उनमें मासूम बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है. इनमें कई ऐसी गाड़ियां भी हैं, जो समय सीमा खत्म होने के बाद भी चल रही हैं.
आरटीओ के एक अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान जिन गाड़ियों का चालान हुआ है, उनमें कई निजी गाड़ियां थीं, जिनका अवैध रूप से स्कूल वाहनों के तौर पर इस्तेमाल कर हर महीने मोटी कमाई की जा रही है, जिसमें 12-15 बच्चों को ठूंसकर प्रति बच्चा 1500 रुपये तक वसूले जा रहे हैं. सबसे अधिक असुरक्षित ई-रिक्शा और ऑटो चालक बिना पंजीकरण या स्कूल की जानकारी के बेखौफ दौड़ रहे हैं, जिस पर न तो ट्रैफिक पुलिस और न ही आरटीओ ध्यान देता है.
क्या कहते हैं पैरेंट्स ?
वहीं, इस बारे में पैरेंट्स का कहना है कि हर माता-पिता को यह जिम्मेदारी समझनी होगी कि उनका बच्चा किस गाड़ी से स्कूल जा रहा है, समय-समय पर पेरेंट्स को इसकी जांच करनी चाहिए, ताकि वह जान सकें कि बच्चा सुरक्षित है कि नहीं, जो माता-पिता यह काम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए खतरे की बात है, उन्हें भी इन सब पर ध्यान देना चाहिए.
लगातार जारी रहेगी कार्रवाई
एआरटीओ प्रशासन मनोज प्रसाद वर्मा का कहना है कि स्कूली मानकों के अनुरूप फिटनेस, परमिट और अन्य आवश्यक दस्तावेज वैध न पाए जाने पर ऐसे वाहनों और स्कूलों की सूची तैयार की गई है. विभाग के प्रवर्तनकर्मियों और लिपिकों के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को नोटिस भेजे जा रहे हैं. साथ ही स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवश्यक कागजात तत्काल दुरुस्त करवाएं. जहां भी लापरवाही पाई जाएगी, वहां सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी कहा कि अभियान के दौरान जो गाड़ियां सीज की गई थीं, उनमें से अधिकांश को छुड़ाने अब तक कोई सामने नहीं आया है. फिलहाल यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.
स्कूली वाहनों के मानक
- स्कूल वाहन का रंग पीला होना चाहिए.
- पीछे और आगे स्कूल वाहन लिखा होना चाहिए.
- यदि वाहन किराए पर है, तो उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना आवश्यक है.
- ड्राइवर के पास भारी वाहनों को चलाने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए.
- उसे शराब पीकर गाड़ी चलाने या ट्रैफिक नियम तोड़ने का दोषी नहीं होना चाहिए.
- गाड़ी में ड्राइवर संग एक अटेंडेंट का होना अनिवार्य है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए महिला अटेंडेंट होनी चाहिए.
- खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल होनी चाहिए और दरवाजे मजबूत लॉक वाले होने चाहिए.
- आपातकालीन गेट हर बस में होना अनिवार्य है.
- बच्चों की सुरक्षा के लिए स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए, ताकि एक तय सीमा से अधिक तेज बस या वाहन न चले.
- स्कूल वाहन बस या छोटे वाहन की स्थिति में कमर्शियल होने चाहिए और उसका परमिट अनिवार्य है.
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