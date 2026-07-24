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15 दिन की सख्ती सिर्फ दिखावा? नियमों को ठेंगा दिखा ई-रिक्शा और प्राइवेट नंबर की गाड़ियों से स्कूल जा रहे बच्चे

स्कूली वाहनों को लेकर 15 दिन के अभियान का सच ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है. इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देश पर 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की जांच की गई. प्रशासन ने अपना काम तो पूरी कर लिया, लेकिन क्या वास्तव में कुछ बदला? क्या स्कूल वाहनों की लापरवाही और मनमानी खत्म हो गई? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है. इसी सच को जानने के लिए ईटीवी भारत ने बनारस में एक बड़ा रियलिटी चेक किया. आइए देखते हैं कि वाराणसी में स्कूल जाने वाले वाहनों में बच्चे कितने महफूज हैं. स्कूली वाहनों को लेकर 15 दिन के अभियान का सच (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, बनारस में स्कूल जाने वाले बच्चे एक तरफ जहां बिना परमिट वाले प्राइवेट वाहनों में ले जाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेहद खतरनाक तरीके से पूरी तरह से खुले ई-रिक्शों का भी बच्चों के लिए उपयोग किया जा रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को प्रशासनिक अधिकारियों ने तो अनदेखा कर ही रखा है, इधर पेरेंट्स भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं. ईटीवी भारत के सिरियलिटी चेक में जब स्कूल से घर जा रहे बच्चों की हकीकत जानी तो पता चला कि महज 1000 से 1200 रुपये प्रति बच्चे कोई स्कूल ले जाने और घर पहुंचाने का रेट ऑटो-रिक्शा वालों ने फिक्स कर रखा है. इन ई-रिक्शा और ऑटो वालों का रजिस्ट्रेशन न तो स्कूल के पास है, न ही पैरेंट्स के पास इनकी कोई जानकारी है. कई स्कूली वाहनों के तो इससे भी बुरे हालात हैं. बनारस में यूपी 65 की जगह दूसरे जिलों की गाड़ियां स्कूलों में चल रही हैं. यह गाड़ियां यहां कैसे संचालित हो रही हैं और इनका परमिट है या नहीं, इस बारे में अधिकारियों को भी जानकारी नहीं है. प्राइवेट नंबर की गाड़ियों से स्कूल जा रहे बच्चे (Photo Credit; ETV Bharat) 123 गाड़ियों का चालान, 21 सीज इस मामले में एआरटीओ प्रशासन महेंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि हमने हाल ही में अभियान चलाया है और इस अभियान में लगभग 123 गाड़ियों का चालान हुआ है, जबकि 21 गाड़ियों को सीज कर दिया गया है. इस पर अभी भी नजर बनाए हुए हैं और स्कूलों को भी लगातार जागरूक कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों के साथ पैरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उन गाड़ियों को जांचें, जिनसे उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं. अगर कोई भी गड़बड़ी है तो वह स्कूल में शिकायत करें.