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यूपी का 'हाफ एनकाउंटर' मॉडल: इंसाफ का शॉर्टकट या खौफ का नया 'क्रिमिनल रिकॉर्ड'?

फिरोजाबाद में सिरसागंज कस्बे में इटावा रोड स्थित पीपी ज्वैलर्स शोरूम से सोने की चेन लूटने के मामले में पुलिस ने 15 अगस्त को मुठभेड़ के दौरान इटावा निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान ईशू पुत्र वीरभान और अभिषेक पुत्र नरेंद्र कुमार के रूप में हुई है. आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जवाबी कार्रवाई में एक गोली बदमाश के पैर में लग गई. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपी अभिषेक पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद ने 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में सोमना नहर के पास 10 अगस्त को मुठभेड़ में पुलिस ने 3 हिस्ट्रीशीटर भाइयों समेत 4 को गिरफ्तार किया था. एसपी सिटी आदित्य बंसल के अनुसार, थाना गभाना पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर की संयुक्त टीम 9 अगस्त को क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान सफेद रंग की कार को रोकने का प्रयास किया गया. इस पर आरोपियों ने कार तेजी से भगाई और बैरियर में टक्कर मार दी. इसके बाद पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीन बदमाश घायल हो गए. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों की पहचान अजमत, करूआ उर्फ नौशाद और दिलशाद के रूप में हुई है. तीनों सगे भाई हैं. चौथे आरोपी दानिश को सुरक्षित गिरफ्तार किया गया है.

कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बीते 20-21 अगस्त की रात वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में शातिर लुटेरे इमरान उर्फ राजा को गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ पूर्व में लूट और चोरी के सात मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने इंद्रानगर रोड पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई और पुलिस ने उसे दबोच लिया.

वाराणसी के राजातालाब थाना क्षेत्र निवासी M.sc की छात्रा श्रेया उपाध्याय हत्याकांड का मुख्य आरोपी विवेक 7 सितंबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस करीब 20 दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी. आरोप है कि छात्रा की शादी कहीं और तय हो जाने से इसने खुन्नस में आकर छात्रा की हत्या कर दी और फरार हो गया था.

बुलंदशहर में चोला थाना क्षेत्र में गौकशी की घटना में वांछित चल रहे आरोपी फारूक को पुलिस ने 7 सितंबर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फारूक पैर में गोली लगने से घायल हो गया. आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी के कब्जे से 315 बोर तमंचा, ज़िन्दा-खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी से फरार चार साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी खलील अहमद को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक, मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय छह सितंबर को आरोपी पुलिसकर्मी को धक्का देकर जंगल की ओर भाग निकला था. बाद में सिंगाही कलां के बगिया मोड़ के पास पुलिस से मुठभेड़ में उसके बाएं पैर में गोली लगी. आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है.

श्रावस्ती कोतवाली भिनगा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने 6 सितंबर को देर रात मुठभेड़ के बाद 50-50 हजार रुपये के दो इनामी वांछित आरोपी गिरीश बहेलिया पुत्र रामनरेश उर्फ भुलई और शिव कुमार जायसवाल उर्फ दूबे पुत्र बाबूराम को गिरफ्तार किया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को घेराबंदी कर मौके से दबोच लिया गया. दोनों बदमाश नकबजनी, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत कई मामलों में वांछित बताए जा रहे हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 6 राउंड फायरिंग के बाद बदमाशों को पकड़ा गया. बदमाशों की ओर से फायरिंग में इंस्पेक्टर के बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी है.

इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने पुलिस विभाग के अधिकारियों, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों, अधिवक्ताओं और राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की. बातचीत में एक बात साफ निकलकर सामने आई कि एनकाउंटर को सिर्फ पुलिस की कार्रवाई मानकर समझना आसान नहीं है. इसमें कानून, पुलिसिंग, मानवाधिकार, अदालत और राजनीति सभी पहलू जुड़े हुए हैं. पहले आइए आपको हाल ही में हुए कुछ हॉफ एनकांउटर के बारे में बताते हैं...

दरअसल, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की चर्चा होती है तो पिछले कुछ सालों में एनकाउंटर का जिक्र जरूर होता है. योगी सरकार इसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताती है. सरकार और पुलिस के मुताबिक, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस पर फायरिंग होती है और जवाबी कार्रवाई में अपराधी घायल होते हैं या मारे जाते हैं. दूसरी तरफ अब एनकाउंटर, खासकर पैर में गोली मारकर आरोपी को गिरफ्तार करने की घटनाओं को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणी ने इस बहस को और तेज कर दिया है. सवाल सीधा है कि एनकाउंटर पुलिस की मजबूरी है या फिर ऐसी कार्रवाई का कोई ऐसा मॉडल बन गया है, जिसमें पुलिस को मौके पर ही सजा देने का अधिकार मिल रहा है?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस की केस डायरी में एक लाइन अब लगभग परमानेंट हो चुकी है-'बदमाश ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी.' इसे यूपी की आम बोलचाल में 'हाफ एनकाउंटर' और पुलिस महकमे में 'ऑपरेशन लंगड़ा' कहा जाता है. कानून की किताबों में भले ही इस शब्द का कोई वजूद न हो, लेकिन यूपी की सड़कों पर यह अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खौफ और पुलिस के लिए कामयाबी का तमगा बन चुका है, लेकिन क्या बैसाखियों पर टिके इस इंसाफ के पीछे कोई गहरी कानूनी खामी छिपी है? आइए चलते हैं यूपी के उस ग्राउंड पर, जहां पुलिस की गोलियां सिर्फ दिल पर नहीं, घुटनों पर भी इतिहास लिख रही हैं....

पुलिस के रिकॉर्ड या कोर्ट में हाफ एनकाउंटर शब्द नहीं

पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों में 'हाफ एनकाउंटर' नाम से कोई श्रेणी नहीं है. पुलिस इन्हें सामान्य तौर पर मुठभेड़ या ऑपरेशन बताती है. पैर में गोली लगने वाली घटनाओं को आम बोलचाल में 'हाफ एनकाउंटर' या 'ऑपरेशन लंगड़ा' कहा जाने लगा है. अगर पूरे प्रदेश के आंकड़ों को देखें तो मेरठ जोन सबसे आगे है. अक्टूबर 2025 में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मेरठ जोन में 4,453 एनकाउंटर, 8,312 गिरफ्तारियां, 3,131 घायल आरोपी और 85 आरोपियों की मौत हुई थी. इन कार्रवाइयों में दो पुलिसकर्मियों की जान गई और 461 पुलिसकर्मी घायल हुए.



क्या कहती हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ?

यूपी में हाफ एनकाउंटर या ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर जो चर्चाएं हैं और विपक्ष सरकार पर फेक एकाउंटर का जो आरोप लगता है, उसको लेकर बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस की अधिवक्ता वर्षा सिंह से बात की गई. अधिवक्ता वर्षा सिंह ने ETV भारत से कहा कि इसे केवल पुलिस के दावे के आधार पर तय नहीं किया जा सकता. यह कानूनी प्रक्रिया का विषय है और इस विषय पर चर्चा के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है. उनके मुताबिक, किसी एनकाउंटर के बाद पुलिसकर्मियों को भी जांच और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. अगर जांच में पुलिस की कार्रवाई गलत पाई जाती है तो उसके आधार पर कार्रवाई हो सकती है. यानी एनकाउंटर के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली कानूनी प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है.

एनकाउंटर के बाद होता क्या है?

रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एके जैन ने बताया कि एनकाउंटर के बाद घटना की एफआईआर दर्ज की जाती है. इसकी विवेचना उसी पुलिस टीम से अलग अधिकारी या दूसरे थाने से कराई जाती है. जांच पूरी होने के बाद पुलिस कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट पेश करती है. इसके बाद अदालत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय करती है कि पुलिस की कार्रवाई कानून के मुताबिक थी या नहीं. एके जैन ने यह भी कहा कि इसलिए किसी भी एनकाउंटर को बिना जांच के सीधे सही या गलत कह देना उचित नहीं है.

हाईकोर्ट ने क्यों जताई थी चिंता?

ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी बेहद अहम हो जाती है. जनवरी 2026 में न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल की एकल पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यूपी में बढ़ते एनकाउंटर, खासकर पैर में गोली लगने वाली घटनाओं पर चिंता जताई थी. अदालत ने कहा कि सजा देना न्यायपालिका का अधिकार है, पुलिस का नहीं. कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रमोशन, वाहवाही या सोशल मीडिया की सुर्खियों के लिए गोली चलाने की प्रवृत्ति खतरनाक है. इस टिप्पणी के बाद बहस सिर्फ यह नहीं रह गई कि पुलिस अपराधियों से कैसे निपटे, बल्कि यह सवाल भी सामने आया कि पुलिस की कार्रवाई और न्यायिक अधिकार की सीमा आखिर क्या है.

पुलिस कहती है कि गोली चलाने की मजबूरी होती है?



हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस का पक्ष रखते हुए एक कार्यक्रम मे कहा था कि जब अपराधी सामने से पुलिस पर गोली चला रहे हों तो पुलिसकर्मी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते. पुलिस को हथियार और ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि वह अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर सके. पुलिस का तर्क है कि मुठभेड़ पहले से तय कार्रवाई नहीं होती है. अगर अपराधी गोली चलाता है तो पुलिस को अपनी और आम लोगों की जान बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ती है. यहीं से बहस का दूसरा पक्ष सामने आता है कि अगर पुलिस वास्तव में आत्मरक्षा में गोली चला रही है तो उसे कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को जानबूझकर सजा देने के इरादे से गोली मारी जाती है तो मामला पूरी तरह अलग होगा.

क्या एनकाउंटर से पुलिस को मेडल मिलता है?

एके जैन के मुताबिक, समाजवादी पार्टी सरकार के समय उत्तर प्रदेश पुलिस में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर रोक लगा दी गई थी और अब सामान्य तौर पर एनकाउंटर के आधार पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जाता. हालांकि, कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में असाधारण बहादुरी दिखाने वाले पुलिसकर्मियों के नाम वीरता पदक के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजे जा सकते हैं. इसके बाद संबंधित कमेटी तथ्यों के आधार पर फैसला करती है. यानी एनकाउंटर करने का मतलब अपने आप प्रमोशन या मेडल मिलना नहीं है, लेकिन बहादुरी और असाधारण कार्रवाई के मामलों में पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार मिलना व्यवस्था का हिस्सा है.

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से वीरता पदक तक

यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेश कुमार शाही उर्फ डीके शाही इसका चर्चित उदाहरण हैं. उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है. 2026 में उन्हें एक लाख रुपये के इनामी अपराधी पंकज यादव के मथुरा में हुए एनकाउंटर के लिए भारत सरकार के वीरता पदक से सम्मानित किया गया. डीके शाही के मुताबिक, उन्हें एक बार सब-इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था. यह प्रमोशन 2010 में अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के आधार पर हुआ था. 2018 में उन्हें डिप्टी एसपी पद पर प्रमोशन मिला, जो नियमित सेवा प्रक्रिया के तहत था. डीके शाही को लेकर चर्चाएं होती हैं कि उनका अपराधियों के साथ कई बार एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 50 से अधिक अपराधी एकाउंटर में मारे गए हैं. 2026 में उन्हें पांचवीं बार वीरता सम्मान मिला है.

एनकाउंटर के बाद पुलिसकर्मियों को मिले हैं भारत सरकार के वीरता पदक

23 सितंबर 2024 को उन्नाव के अचलगंज में एक लाख रुपये के इनामी अनुज प्रताप सिंह के साथ हुई मुठभेड़ में भूमिका निभाने वाले एसटीएफ निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, उपनिरीक्षक सौरभ मिश्रा और मुख्य आरक्षी कवींद्र साहनी को वीरता पदक दिया गया.

21 मार्च 2022 को वाराणसी में दो लाख रुपये के इनामी मनोज सिंह के साथ हुई मुठभेड़ में भूमिका निभाने वाले एएसपी विनोद कुमार सिंह, निरीक्षक अमित श्रीवास्तव, मुख्य आरक्षी बैजनाथ राम और मुख्य आरक्षी मनोज कुमार सिंह को भी वीरता पदक मिला.

27 जून 2023 को कौशांबी में 1.25 लाख रुपये के इनामी गुफरान के साथ हुई मुठभेड़ में भूमिका निभाने वाले एसटीएफ के उपनिरीक्षक अतुल चतुर्वेदी, प्रदीप कुमार और मुख्य आरक्षी सुशील कुमार को भी वीरता पदक दिया गया.

7 अगस्त 2024 को मथुरा में एक लाख रुपये के इनामी पंकज यादव की मुठभेड़ में भूमिका निभाने वाले एएसपी राकेश, डीएसपी धर्मेश कुमार शाही, निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह और उपनिरीक्षक यशवंत सिंह को भी वीरता पदक मिला.



एनकाउंटर सिर्फ योगी सरकार की कहानी नहीं है

मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 के बीच 499 अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए.

मायावती सरकार के कार्यकाल 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 के दौरान 261 अपराधियों की मौत एनकाउंटर में हुई.

अखिलेश यादव सरकार के 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 के कार्यकाल में यह संख्या 40 रही.

अब आता है हाफ एनकाउंटर का सवाल



पिछले कुछ वर्षों में एक खास तरह की पुलिस कार्रवाई की चर्चा तेजी से बढ़ी है. पुलिस किसी आरोपी को पकड़ती है और उसके बाद जारी सूचना में बताया जाता है कि आरोपी ने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके पैर में गोली लगी. यही घटनाएं आम बोलचाल में ‘हाफ एनकाउंटर’ कही जाने लगी हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ‘हाफ एनकाउंटर’ कोई अलग अपराध या पुलिस कार्रवाई की श्रेणी नहीं है. कानून यह नहीं कहता कि आरोपी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया जा सकता है. पुलिस का बल प्रयोग परिस्थितियों पर निर्भर करता है और उसकी वैधता की जांच घटना के तथ्यों के आधार पर होती है. यही वजह है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण हो जाती है.

पुलिस के खिलाफ एफआईआर का रास्ता भी मौजूद

हमारी पड़ताल में लखनऊ के गिरधारी एनकाउंटर मामले का भी जिक्र सामने आया। अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी गिरधारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले में अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने जिला अदालत से पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश कराया था. हालांकि बाद में पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट से राहत मिली और तकनीकी आधार पर निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया गया. इस मामले से एक बात साफ होती है कि अगर परिवार या पीड़ित पक्ष को लगता है कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ की है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है.



अमिताभ यश ने क्या कहा?

एनकाउंटर पर पुलिस का पक्ष जानने के लिए हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और चीफ एसटीएफ अमिताभ यश से भी बात की. फेक एनकाउंटर के सवाल पर उनका कहना था कि यह मामला अदालत और कानूनी प्रक्रिया से संबंधित है और इस पर टिप्पणी करना उनके विषय का हिस्सा नहीं है. पुलिस की तरफ से मूल बात यही है कि किसी भी मुठभेड़ को आत्मरक्षा और कानून के दायरे में हुई कार्रवाई के तौर पर देखा जाता है और अगर किसी घटना पर सवाल है तो जांच की प्रक्रिया मौजूद है.

NHRC की भूमिका क्या है?

एनकाउंटर के मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. आयोग की गाइडलाइंस पुलिस कार्रवाई में मौत की घटनाओं की जांच, एफआईआर, स्वतंत्र जांच और मजिस्ट्रेट जांच जैसी प्रक्रियाओं पर जोर देती हैं. NHRC का मूल सिद्धांत यह है कि पुलिस किसी व्यक्ति की जान लेने को अपने आप कानूनी मानकर नहीं चल सकती, घटना की निष्पक्ष जांच जरूरी है, NHRC जरूरत पड़ने पर ऐसे मामलों में स्वत: संज्ञान भी ले सकता है.

जांच में अगर मानवाधिकार उल्लंघन सामने आता है तो आयोग मुआवजे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 के PUCL बनाम महाराष्ट्र मामले में एनकाउंटर मौतों की जांच के लिए विस्तृत प्रक्रिया तय की थी. इसमें सूचना का रिकॉर्ड, एफआईआर, स्वतंत्र जांच, सबूतों को सुरक्षित रखना और जांच की निष्पक्षता जैसे पहलू शामिल हैं. यानी कानून का पूरा ढांचा यह कहता है कि पुलिस कार्रवाई और न्यायिक जांच दोनों साथ-साथ चलेंगे.

एनकाउंटर पर क्या कहते हैं राजनीतिक दल

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन सिंह ने कहा कि पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा की रणनीति उत्तर प्रदेश का आम नागरिक भी समझ रहा है. उनका कहना है कि लगभग हर घटना में यह कहानी सामने आती है कि अपराधी पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और जवाबी फायरिंग में मारा गया या घायल हो गया. उनके मुताबिक, जब इन घटनाओं के तथ्य सामने आएंगे तो कई मामलों में हत्या या किसी को अपाहिज करने जैसी कार्रवाई के सवाल भी उठ सकते हैं.

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने भी हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद योगी सरकार पर हमला बोला है. उनका आरोप है कि सरकार अपराध रोकने में विफल रही है और पुलिस वास्तविक अपराध रोकने के बजाय हाफ एनकाउंटर में जुटी है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में जाति और धर्म के आधार पर चयनात्मक रवैया अपनाया जाता है.

कुल मिलाकर इंसाफ का एक रास्ता अदालत की चौखट से होकर गुजरता है, जहां समय लगता है पर संविधान जिंदा रहता है. दूसरा रास्ता सड़क पर चलती हुई गोली से तय होता है, जो फौरी तौर पर वाहवाही तो दिला सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को पंगु बना देता है. यूपी का 'हाफ एनकाउंटर' मॉडल आज देश के कई राज्यों के लिए नजीर बन रहा है, लेकिन सवाल वही है- अगर पुलिस ही जज, जूरी और एक्जीक्यूशनर बन जाएगी, तो अदालतों के तालों की चाबी किसके पास होगी? इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही. ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए ईटीवी भारत उत्तर प्रदेश के साथ.

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