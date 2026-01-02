ETV Bharat / state

भिलाई में रियल वारियर्स का सम्मान, नए साल में कांग्रेस का अनोखा प्रयास

भिलाई में कांग्रेस ने सफाई कर्मियों का सम्मान करके नए साल का स्वागत किया.इस दौरान 100 रियल वारियर्स को सम्मानित किया गया.

Real warriors honored
भिलाई में रियल वारियर्स का सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 2, 2026 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिलाई : भिलाई के सेक्टर 4 मंदिर में नया साल अलग ढंग से मनाया गया.कांग्रेस पार्टी ने नगर की स्वच्छता को बरकरार रखने वाले 'रियल वॉरियर्स' यानी सफाई कर्मचारियों के लिए एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया . युवा नेता सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन हाथों को धन्यवाद देना था, जो भिलाई को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए साल के 365 दिन निस्वार्थ भाव से काम करते हैं.

100 सफाई कर्मचारियों का हुआ सम्मान

समारोह के दौरान लगभग 100 सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया. इस अवसर पर महिला सफाईकर्मियों को साड़ियां और पुरुष कर्मचारियों को शर्ट-पेंट का कपड़ा भेंट किया गया. कड़ाके की ठंड और नए साल की शुरुआत में इस तरह का सम्मान पाकर सफाई कर्मचारी भावुक और बेहद खुश नजर आए. कांग्रेस संभाग अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने कहा कि भिलाई के सफाई कर्मी हमारे असली हीरो हैं.

Congress honored sanitation workers
सफाई कर्मियों को कांग्रेस ने किया सम्मानित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नए साल 2026 का आगाज इन रियल वॉरियर्स के साथ करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है. इनके कठिन परिश्रम के कारण ही भिलाई आज स्वच्छ और सुंदर दिखता है. हमारा प्रयास रहेगा कि हम भविष्य में भी समय-समय पर इनका उत्साहवर्धन करते रहें- सौरभ मिश्रा, संभाग अध्यक्ष कांग्रेस

MLA Devendra Yadav distributed gifts
विधायक देवेंद्र यादव ने बांटे तोहफे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं पार्षद लालचंद वर्मा ने अपने संबोधन में सफाईकर्मियों की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी हमारे समाज की रीढ़ हैं. उनका सम्मान करना और उनके लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है. सफाईकर्मी विषम परिस्थितियों में भी शहर को साफ रखते हैं, जिसके लिए पूरा शहर उनका ऋणी है. विधायक देवेंद्र यादव ने भी सफाईकर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं.

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026, धमतरी एसपी की आम लोगों से अपील

नए साल 2026 में नक्सल अभियान की समीक्षा, दंतेवाड़ा दौरे पर सीएम साय

गंगरेल में चार जनवरी तक न्यू ईयर फेस्ट, पहले दिन सैलानियों से गुलजार हुआ बांध परिसर

TAGGED:

रियल वारियर्स
UNIQUE EFFORT OF CONGRESS
NEW YEAR 2026
विधायक देवेंद्र यादव
REAL WARRIORS HONORED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.