पटना में 14 नवंबर को 14 LCD पर रियल-टाइम राउंड वाइज दिखेगा रिजल्ट, 3 लेयर सुरक्षा में खुलेगा EVM

त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र: एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम की डबल लेयर सुरक्षा के बाद अब मतगणना हॉल में तीन परतों वाली सुरक्षा व्यवस्था होगी. आंतरिक घेरे में कंपनी कमांडो, मध्य घेरे में बिहार पुलिस और बाहरी घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी.

पारदर्शिता का नया मानक: हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग एलसीडी स्क्रीन लगाई गई हैं. रियल-टाइम राउंड-वाइज रिजल्ट इन स्क्रीनों पर दिखेगा. प्रत्येक राजनीतिक दल का एक-एक अधिकृत प्रतिनिधि इन स्क्रीनों के सामने बैठकर पूरी प्रक्रिया पर नजर रख सकेगा.

पटना की 14 सीटों की मतगणना की तैयारी (ETV Bharat)

मतगणना केंद्र बना किला: जिला प्रशासन ने एन कॉलेज को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है. पूरे परिसर में हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. कंट्रोल रूम से 24×7 मॉनिटरिंग हो रही है. बिना वैध पास के कोई अंदर नहीं घुस सकता.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है. राजधानी पटना सहित 18 जिलों की 121 सीटों पर ईवीएम में कैद मतों का फैसला अब 14 नवंबर को होगा. पटना की सभी 14 विधानसभा सीटों की मतगणना एन कॉलेज में एक साथ होगी.

"ईवीएम रखे गए स्ट्रॉन्ग रूम की डबल लेयर सुरक्षा की गई है. मतगणना के दिन सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू रहेगी. भारी संख्या में पुलिस बल, सशस्त्र बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी. मतगणना केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में तीसरी सुरक्षा परत बनाई जाएगी."-कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी पटना

14 LCD पर रियल-टाइम राउंड वाइज दिखेगा रिजल्ट (ETV Bharat)

महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान: सभी प्रवेश द्वारों पर महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं. महिला एजेंटों के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं. किसी भी तरह की छेड़छाड़ या असुरक्षा की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई का आदेश है.

3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है EVM (ETV Bharat)

अफवाहों पर कड़ी नजर: जिलाधिकारी डॉ. त्याग राजन एसएम ने चेतावनी दी है कि मतगणना के दौरान कोई भी अफवाह फैलाने या अव्यवस्था करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज होगी. सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी टीम तैनात है.

"मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मतगणना केंद्र में प्रवेश की सख्त निगरानी होगी और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. कंट्रोल रूम से इन सभी कैमरों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है."-डॉ. त्यागराजन एसएम, निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी

3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम (ETV Bharat)

14 नवंबर का इंतजार: पटना की 14 सीटें - बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर, विक्रम, मसौढ़ी, पालीगंज, मनेर, दानापुर, फुलवारी, फतुहा, बांकीपुर, पटना साहिब, कुम्हरार और दीघा - अब अंतिम सांसें ले रही हैं. 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना में दोपहर तक ज्यादातर सीटों का फैसला सुना दिया जाएगा.

