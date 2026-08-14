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कानपुर देहात में सगे भाई-बहन गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसी ने 30 मिनट तक घर की जांच की, पाकिस्तान से कनेक्शन का शक

वकार की मां ने बताया, जांच करने के बाद दोनों को गाड़ी में बैठा लिया, कहा फोन चोरी का है इसलिए ले जा रहे हैं.

इसी घर में रहते थे दोनों भाई-बहन.
इसी घर में रहते थे दोनों भाई-बहन. (Photo Credit; Kanpur Dehat Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 6:41 PM IST

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कानपुर देहात : 15 अगस्त से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अकबरपुर से सगे भाई-बहन को गिरफ्तार किया है. सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि भाई-बहन के पाकिस्तान से संपर्क है. फिलहाल सभी आरोपों की जांच की जा रही है. दोनों के फोन में पाकिस्तान से चैट होने के साक्ष्य मिले हैं.

गांव बारा में रहने वाले वकार खान (30) और उरूज फातिमा (32) का पाकिस्तान से संपर्क होने के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. दोनों भाई बहन के फोन से पाकिस्तान के नंबर पर बात करने और डिजिटल गतिविधियों से चैट करने के साक्ष्य मिले हैं. इसके साथ ही कुछ लेन देने की भी पुष्टि हुई है.

वकार की मां ने बताया, बुधवार सुबह 6:30 बजे तीन गाड़ियां आई थी. जिसमें करीब 10 से 12 लोग थे. सभी लोग अचानक से आए और अपना कार्ड दिखाने लगे और बताया कि वह दिल्ली से आए हैं. इसके बाद सभी अधिकारी पूरे घर की छानबीन करने लगे.

घर के अंदर करीब 30 मिनट तक जांच पड़ताल करने के बाद वकार और उजमा को मोबाइल सहित गाड़ी में बैठा कर ले गए. वह छोटी बेटी का मोबाइल भी अपने साथ ले गए. जब हम लोगों ने इस बारे में जानकारी करनी चाही तो उन्होंने बोला कि फोन चोरी का है इसलिए ले जा रहे हैं.

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडे ने बताया कि सेंट्रल एजेंसी की एक टीम आई थी. बारा गांव से उजमा और वकार नाम के भाई बहन को ले गई है. पूरा क्या मामला है इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है. एटीएस कानपुर के माध्यम से कानपुर देहात पुलिस को जानकारी हुई. जिसके बाद लोकल पुलिस भी मामले की जांच कर रही है.

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