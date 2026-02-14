ETV Bharat / state

गलियों का राजा बनारस; नाम भी अजब-गजब, एक बार घुसे तो निकलना मुश्किल

वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ गोकर्ण का कहना है कि विकास बहुत जरूरी है, लेकिन उन चीजों को बचाकर, जो हमारी पहचान हैं.

बनारस की गलियों में बसती है काशी. (Photo Credit: ETV Bharat)
रिपोर्ट: गोपाल मिश्र

वाराणसी: बनारस की गलियां...यह वाक्य सुनते ही ऐसी छवि उभरती है, जिसे शब्दों में बांध पानी मुश्किल है. जैसे बनारस के घाट, साड़ियां, यहां की गालियां, पान की गिलौरी, नाश्ता और अड़ियां फेमस हैं, वैसे ही बनारस की गलियों का भी इतिहास है. महत्व है. आध्यात्मिकता का एक छोर भी इन्हीं संकरी गलियों से निकलकर गंगा घाट और बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंचता है. ETV भारत आपको इन्हीं गलियों की सैर करा रहा है.

गलियों को बनारस की धड़कन भी कहा जाता है. यही वजह है कि एक बार भी जो बनारस आता है, तो बार-बार यहां आने की चाहत उठती है. बनारस की इन ऐतिहासिक और प्राचीन गलियों को देखकर आप यहीं कहेंगे कि इन गलियों में कहीं हम खो क्यों न जाएं?

हिंदी फिल्मों के कई गाने बनारस की गलियों पर फिल्माए गए. कहा यह भी जाता है कि बनारस इन गलियों में ही बसता है और इन गलियों में बसने वालों को ही असली बनारसी माना जाता है.

बनारस की गलियों पर स्पेशल रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

नाम और संरचना इनकी खासियत: बनारस की गलियों के नाम अजीबो-गरीब हैं. नाम के हिसाब से ही इनकी संरचना भी है. जैसी गलियां वैसा नाम. बनारस की गलियों में बने ऊंचे-ऊंचे मकान देखकर मन में यही सवाल उठता है कि इतनी संकरी और तंग गलियों में इतने बड़े-बड़े मकान बने कैसे होंगे?

बनारस पर कई किताबें लिख चुके और बनारस को जिंदादिली के साथ जीने वाले वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ गोकर्ण का कहना है कि काशी की गलियां, उनके अजीबो-गरीब नाम, उनके नामकरण की वजहों, कारोबार, उन गलियों में रहने वालों की जीवनशैली और संस्कृति से जुड़ी हैं.

जमाने भर पहले काशी को गलियों का शहर कहा जाता था. गलियां भी ऐसीं कि अगर कोई एक बार इनमें फंस जाए तो बाहर निकलने में घंटों लग जाएं.

इन गलियों के नाम भी अजीब हैं. लट्टू गली, हाथी गली, चूहा गली, सुग्गा गली, गोला गली, पत्थर गली, खोवा गली, चंवर गली, कूचा मदन मोहन की गली, बरम बाबा की गली, मस्जिद की गली, लाला सूर की गली, रानी भवानी गली, चोर गली और भी न जाने क्या-क्या नाम हैं.

उन्होंने बताया कि नामों की एक लंबी फेहरिस्त है और इन नामों की वजहें भी हैं. खास बात यह भी है कि दुनिया भर में लेन को गली कहा जाता होगा लेकिन काशी अकेला ऐसा शहर है, जहां गली को गल्ली (Gully) कहा जाता है.

बनारस की गलियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

लट्टू गली: इस गली को गणेश गली भी कहते हैं. जतनबर दूध कटरे के पास की इस गली के एक छोर पर काशी खंडोक्त बुध्दि विनायक का मंदिर है. गणेश गली नामकरण का एक कारण यह भी है. गली का आकार लम्बवत है. गली के बीच में एक स्थान पर बड़ा सा फर्श, जो किसी घर के आंगन की तरह खुला हुआ है. किसी जमाने में यहां मोहल्ले के बाशिंदे लट्टू नचाने का खेल आपस में खेला करते थे, तो यह लट्टू गली हो गयी.

हाथी गली: संकरी सी हाथी गली में अगर कभी कोई हाथी घुस जाए तो शायद वह कभी जिंदा साबूत निकल न पाए, तो फिर इस गली का नाम हाथी गली क्यों पड़ा? दरअसल, इस गली के सारे मकानों की कद काठी इतनी विशालकाय है कि यहां चलते हुए आपको सहज इस बात का अहसास होने लगेगा कि आप हाथियों के झुंड के बीच चल रहे हैं. इसलिए यह हाथी गली बन गई.

चूहा गली: रामघाट मोहल्ले में पुरातत्ववेत्ता राय कृष्णदास के पैतृक आवास के छोर पर स्थित एक फाटक पर बने दो विशालकाय मूषक चूहा गली के नामकरण का सबब हैं. अफसोस कि राय कृष्णदास जी के आवास को हम धरोहर नहीं बना सके लेकिन संतोष कि चूहा गली का वजूद आज भी कायम है.

यह वही रायकृष्ण दास जी हैं जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भारत कला भवन जैसी अमूल्य धरोहर निधि दी. वहीं, जैसे खोवा गली, यहां खोवा बिकता है, कचौड़ी गली में कचौड़ी मिलती है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है.

चंवर गली: वहीं भैरोनाथ के पास एक गली है चंवर गली. भैरोनाथ की तरफ से खुलकर जब यह गली आगे बढ़ती है, तो उसका दूसरा सिरा बीबीहटिया की तरफ खुलता है, थोड़ा ढाल भी है. जब यह गली नीचे से चलती है तो उसका आकार प्रकार लंबे डंडे जैसा है, लेकिन इसका ऊपर का हिस्सा एकदम से फैल जाता है, जैसे भगवान को डोलाया जाने वाला कोई चंवर हो, तो इस गली का नाम चंवर गली पड़ गया.

बनारस की गलियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

पत्थर गली: काशी में पत्थर गली के नाम दो गलियां हैं. एक गली चौक क्षेत्र में है और दूसरी जतनबर क्षेत्र में गणेश गली के बाद उसी छोर पर स्थित है. चौक क्षेत्र की पत्थर गली के सारे मकान पत्थर के हैं, तो यह पत्थर गली बन गई. लेकिन जतनबर इलाके की पत्थर गली के दोनों छोर पर पत्थर के फाटक हुआ करते थे तो इसे भी पत्थर गली कहा गया. जतनबर वाली पत्थर गली में हिंदी पत्रकारिता की बृहद त्रयी के एक बड़े स्तम्भ लक्ष्मण नारायण गर्दे रहा करते थे.

घुंघरानी गली: यह गली दालमंडी से निकली है और दालमंडी और काशी के मुख्य बाजार बांसफाटक को आपस में जोड़ती है. इस गली में पहले घुंघरूओं का बाजार लगता था. पर अब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं.

गोविंदपुरा गली: यह गली चौक क्षेत्र में है और चौक मजार से पहले अवस्थित है. इसमें सोने-चांदी के आभूषण, रत्न इत्यादि की दुकानें हैं. यह गली चौक, नारियल बाजार, रेशम कटरा को आपस में जोड़ती है.

रेशम कटरा गली: यह गली गोविंदपुरा गली की मुख्य शाखा है. इसमें भी सोने-चांदी के आभूषण की दुकाने हैं. यहां सोने-चाँदी के आभूषणों का निर्माण किया जाता है.

विंध्यवासिनी गली: यह गली काशीपुरा और रेशम कटरा के बीच स्थित है. इस गली में विंध्याचल माता का मंदिर है, जो मिर्जापुर में स्थित विंध्याचल मंदिर की प्रतिमा का प्रतिरूप है. इस कारण मंदिर को विंध्यसिनी मंदिर कहा जाता है जिसके नाम पर इस गली का नाम विंध्यवासिनी गली पड़ा.

कालभैरव गली: यह गली विश्वेश्वरगंज में पोस्ट ऑफिस से आरंभ होकर कालभैरव मंदिर तक जाती है. कालभैरव जी काशी के कोतवाल हैं जो भगवान शंकर के प्रधान सेनापति हैं. ऐसी मान्यता है कि काशी में कोई व्यक्ति तभी निवास कर सकता है, जब कालभैरव जी की अनुमति मिलती है. कालभैरव जी के नाम पर इस गली का नाम कालभैरव गली पड़ा. इस मोहल्ले का नाम भैरवनाथ है.

भूतही इमिली की गली: यह गली मैदागिनी क्षेत्र में स्थित टाउनहाल मैदान के पीछे है. यह मालवीय मार्केट से शुरू होकर भैरोनाथ क्षेत्र तक जाती है. कहा जाता है कि इस गली में इमली का पेड़ था जिस पर भूत और चुड़ैल निवास करती थी जिसकी वजह से लोग इधर से गुजरने में डरते थे. अब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पहले जो नाम था वही आज भी है.

तुलसी गली: यह गली अस्सी क्षेत्र में पड़ती है. गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर इस गली का नाम तुलसी गली पड़ा. गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु इसी गली में हुई थी.

गुदड़ी गली: इस गली में बड़ा गुदड़ जी तथा छोटा गूदड़ जी के नाम के दो प्रसिद्ध अखाड़े थे. इनका निर्माण 18वीं शताब्दीं में हुआ था. यह अखाड़े आज भी वहां पर हैं. इन्हीं अखाड़ों के नाम पर ही इसका नाम गुदड़ी गली पड़ा. यह गली तुलसी गली से ही निकली है.

बनारस की गलियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

खिड़की गली: यह गली खिड़की घाट से प्रारंभ होती है. खिड़की घाट का निर्माण बैजनाथ मिश्र ने करवाया था. यह घाट लगभग दो सौ वर्ष पुराना है. अतः गली भी उतनी ही पुरानी है.

जुआड़ी गली: ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध जुआड़ी नंद दास ने जुए की एक दिन की कमाई से इसे बनवाया था. इसलिए इस गली का नाम जुआड़ी गली पड़ा. यह गली अब विलुप्त हो चुकी है.

चौरस्ता गली: यह गली गायघाट से प्रारंभ होती है और त्रिलोचन घाट, तेलियानाला होते हुए चौखंभा तक जाती है. चौखंभा में बीबी हटिया की पतली गली में मिलती है.

नेपाली गली: सुप्रसिद्ध नेपाली मंदिर के नाम पर ही इस गली का नाम नेपाली गली पड़ा. यह विश्वनाथ गली और ललिता घाट को आपस में जोड़ती है. नेपाली मंदिर के नाम पर ही इस मोहल्ले का नाम नेपाली खपड़ा भी पड़ा.

बनारस की गलियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

धर्म से जुड़ी बनारस की गलियां: बनारस की गलियों और बनारस पर रिसर्च करते हुए कई किताबें लिखने वाले डॉ. केके शर्मा बताते हैं कि बनारस कभी सड़कों का शहर रहा ही नहीं. इसे तो गलियों, पगडंडियों का शहर कहा जाता था. घाट किनारे बसा शहर गलियों के रूप में जाना जाता था.

जब अंग्रेजी हुकूमत ने यहां पर आकर व्यापार शुरू किया तो कच्ची सड़क पर उनका टमटम बैठ जाया करता था. इसकी वजह से इंग्लिशया लाइन वर्तमान में जो कैंट के पास एरिया है, वहां से गिरजाघर चौराहे तक उन्होंने एक पक्की सड़क का निर्माण कराया, जिसे आज भी नई सड़क कहा जाता है.

इससे पहले तो बनारस सिर्फ गालियों का शहर था. आज भी बनारस में गालियां अद्भुत रूप में मौजूद हैं. सिर्फ इन गलियों के नाम की ऐतिहासिकता ही नहीं है बल्कि पुराणों में भी इनका वर्णन है. क्योंकि पुराणों के हिसाब से बनारस में गलियों को नाभि तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है.

ऐसा कहा जाता है कि जितनी नाड़ियां मानव शरीर में होती हैं, उतनी ही बनारस शहर में गालियां हैं. बनारस की ब्रह्मनाल गली शिव का नाभि क्षेत्र मानी जाती है. मध्यमेश्वर भगवान शिव का मध्य हिस्सा है. इसलिए गलियां सिर्फ परंपरा और इतिहास से ही नहीं बल्कि धर्म से भी जुड़ी हुई है.

बनारस की गलियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

विकास के साथ पहचान भी जरूरी: हालांकि, गलियों के शहर में गुम होती गालियां अब चिंता का विषय हैं. विश्वनाथ धाम के निर्माण के दौरान कई गलियों का वजूद ही खत्म हो गया. इनमें लोहड़ी टोला, नीलकंठ, सरस्वती फाटक जैसी गलियां शामिल है. वर्तमान में दालमंडी क्षेत्र में भी चल रहा काम शहर के पुराने लोगों को गुम होती गलियों पर चिंता जाहिर करने के लिए मजबूर करता है.

विश्वनाथ गोकर्ण कहते हैं कि विकास बहुत जरूरी है, लेकिन उन चीजों को बचाकर जो हमारी पहचान हैं. गलियों से बनारस का वजूद है और इन्हें सुरक्षित रखकर यदि काम किया जाए तो निश्चित तौर पर बनारस का बना हुआ रस हर किसी को अपनी ओर खींचता रहेगा.

अगर गलियों को नहीं संरक्षित किया गया तो आने वाले समय में विदेशियों की संख्या आगे नगण्य हो जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशी डेवलपमेंट देखने नहीं बल्कि पुरातन काशी और यहां की प्राचीन धरोहर को देखने आते हैं.

संपादक की पसंद

