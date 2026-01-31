ETV Bharat / state

औद्योगिक लापरवाही पर प्रशासन सख्त: बलौदा बाजार रियल इस्पात एंड एनर्जी प्लांट को नोटिस, 1 सप्ताह में जवाब तलब

22 जनवरी को हुए हादसे में 6 श्रमिकों की मौत हो गई थी, जबकि 5 मजदूर घायल हुए थे.

REAL ISPAT AND ENERGY PLANT
प्लांट को नोटिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 4:11 PM IST

6 Min Read
चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट

बलौदा बाजार: भाटापारा तहसील के ग्राम बकुलाही में मेसर्स रियल इस्पात एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. कंपनी में 22 जनवरी 2026 को हुई भीषण औद्योगिक दुर्घटना के बाद, जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच समिति की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर कारखाना प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है.

नोटिस में कारखाना अधिनियम, सुरक्षा मानकों और श्रमिक कानूनों के गंभीर उल्लंघन का उल्लेख करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. यह कार्रवाई उस औद्योगिक हादसे के बाद की गई है, जिसमें किल्न क्रमांक - 1 में हुए विस्फोट और गर्म ऐश की बौछार से 6 श्रमिकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे.



संयुक्त जांच में सामने आए गंभीर तथ्य

सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ''दुर्घटना की जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 में निहित कई अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया. जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि किल्न क्रमांक-01 को विधिवत शटडाउन किए बिना ही उसका संचालन जारी रखा गया. इस दौरान श्रमिकों और कर्मचारियों से अत्यंत खतरनाक स्थिति में कार्य करवाया गया, जिससे उनके जीवन को सीधा जोखिम पैदा हुआ. कार्यस्थल पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और सुरक्षित कार्यप्रणालियों का व्यापक रूप से पालन नहीं किया गया.''


बिना अनुमति खतरनाक कार्य में लगाए गए श्रमिक

जांच में यह भी सामने आया कि ''किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबर में जमा गर्म ऐश को वेटस्क्रैपर में गिराने का कार्य अत्यंत जोखिम भरा था. इसके बावजूद इस कार्य के लिए न तो उचित कार्य अनुमति (वर्क परमिट) जारी की गई और न ही जोखिम का समुचित आकलन किया गया. सबसे गंभीर बात यह रही कि नवनियुक्त श्रमिकों को बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण और बिना कार्य अनुमति के डस्ट सेटलिंग चेंबर जैसे खतरनाक कार्यस्थल में नियोजित कर दिया गया. संयुक्त जांच रिपोर्ट में इसे कारखाना प्रबंधन की घोर लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैया बताया गया है.''



वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति भी नहीं

जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि ''कारखाना प्रबंधन द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से वाणिज्यिक उत्पादन के संबंध में आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी. यह सीधे तौर पर राज्य की औद्योगिक नीति और नियमों का उल्लंघन है. बिना विधिवत अनुमति के उत्पादन गतिविधियां संचालित करना न केवल अवैध है, बल्कि इससे प्रशासनिक निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर पड़ती है.''



श्रमिक कानूनों का भी उल्लंघन

संयुक्त जांच रिपोर्ट के मुताबिक ''श्रमिकों से जुड़े कई अन्य गंभीर उल्लंघन भी उजागर हुए हैं. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन और अन्य सुविधाओं से संबंधित पंजी कारखाना प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए. इसके अलावा संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के तहत यदि किसी प्रतिष्ठान में 20 या उससे अधिक ठेका श्रमिक कार्यरत हों, तो ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1973 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है. जांच में पाया गया कि कारखाने में दो ठेकेदारों के माध्यम से 100 से अधिक श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा था, इसके बावजूद आवश्यक अनुज्ञप्ति नहीं ली गई थी.''



अंतरराज्यीय श्रमिकों से अवैध कार्य

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ''कारखाना प्रबंधन द्वारा अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया. बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अन्य राज्यों से आए श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा था. यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि ऐसे श्रमिकों की सुरक्षा, आवास, चिकित्सा और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अधिकारों का भी हनन है.''


मृतकों और घायलों को मुआवजा

हादसे के बाद कारखाना प्रबंधन द्वारा मृत और घायल श्रमिकों के परिजनों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया. प्रशासन के अनुसार, हादसे में मृत 5 श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये और 6 घायल श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की गई है. घायल श्रमिकों का उपचार वर्तमान में बिलासपुर में किया जा रहा है. प्रशासन द्वारा घायलों के इलाज की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधा मिल सके.



जानिए कब हुआ था हादसा

22 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 9 बजकर 40 मिनट पर फैक्ट्री के किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय तल पर कार्य के दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हुआ. इसके साथ ही गर्म ऐश की बौछार ने वहां मौजूद श्रमिकों को अपनी चपेट में ले लिया. इस भयावह हादसे में 6 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी और प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंचा था.


किल्न संचालन पर प्रतिबंध

प्रारंभिक जांच के बाद ही कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40(2) के तहत किल्न क्रमांक-01 के संचालन और उससे जुड़े समस्त मेंटेनेंस कार्यों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया. यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी सुरक्षा मानकों और कानूनी प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता.

संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी नोटिस से अब कारखाना प्रबंधन पर जवाबदेही का दबाव बढ़ गया है. एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में प्रशासन द्वारा और भी कठोर कार्रवाई की जा सकती है. इसमें जुर्माना, अभियोजन और कारखाने के संचालन पर आगे की पाबंदियां भी शामिल हो सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुरक्षा मानकों और एसओपी का समय पर और सख्ती से पालन किया गया होता, तो इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था.

