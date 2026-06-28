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कुरुक्षेत्र बाईपास की घोषणा: रियल एस्टेट में आया भूचाल, 3 गुना तक बढ़े जमीनों के दाम

कुरुक्षेत्र में 27.9 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण की घोषणा के बाद से ही पूरे क्षेत्र के रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त उछाल आया है.

Real estate market Price Hike After Kurukshetra
Real estate market Price Hike After Kurukshetra (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 28, 2026 at 10:58 AM IST

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​कुरुक्षेत्र: धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी कुरुक्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलने जा रही है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कुरुक्षेत्र में 27.9 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण की घोषणा के बाद से ही पूरे क्षेत्र के रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. इस परियोजना की खबर आते ही कुरुक्षेत्र और इसके आस-पास के क्षेत्रों में जमीन के दाम आसमान छूने लगे हैं.​

जमीनों के रेट में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी: ​बाईपास की घोषणा का सबसे सीधा असर कुरुक्षेत्र के प्रॉपर्टी बाजार पर पड़ा है. प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के अनुसार, जो एग्रीकल्चर और कमर्शियल जमीन पहले ₹1 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से मिल रही थी, आज उसकी कीमत ₹2 से ₹3 करोड़ प्रति एकड़ तक पहुंच गई है.​ हालांकि जिला प्रशासन ने भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन चिन्हित जमीनों की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है जहां से ये बाईपास गुजरेगा. लेकिन इस रोक के बावजूद, बाईपास से लगते हुए आस-पास के क्षेत्रों में जमीनों को खरीदने की होड़ मच गई है, जिससे कीमतों में ये उछाल आया है.​

कुरुक्षेत्र बाईपास की घोषणा: रियल एस्टेट में आया भूचाल, 3 गुना तक बढ़े जमीनों के दाम (ETV Bharat)

परियोजना के प्रमुख बिंदु और रूट मैप​: ये बाईपास कुरुक्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा. 2071 करोड़ के अनुमानित बजट से बनने वाला ये बाईपास कुल 27.9 किलोमीटर लंबा होगा.​ ये मार्ग कुरुक्षेत्र-पेहोवा मार्ग पर ज्योतिसर के पास इंदबडी से शुरू होकर मथाना गांव (स्टेट हाईवे-6) पर समाप्त होगा. ये मार्ग किरमाच रोड, अमीन रोड, स्टेट हाईवे-6, MDR-119 और नेशनल हाईवे-44 जैसे मुख्य मार्गों को आपस में जोड़ेगा.

​प्रभावित क्षेत्र: इस परियोजना के तहत लगभग 217 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. ये मार्ग कुल 25 गांवों से होकर गुजरेगा, जिसमें थानेसर उपमंडल के 24 गांव और पेहोवा उपमंडल का 1 गांव शामिल है.​

जाम से मिलेगी मुक्ति, व्यापार को लगेंगे पंख: ​इस बाईपास के निर्माण से कुरुक्षेत्र की पूरी तस्वीर बदलने वाली है. पंजाब, उत्तर प्रदेश, यमुनानगर और कैथल की तरफ आने-जाने वाले भारी वाहनों और यात्रियों को अब कुरुक्षेत्र शहर के अंदर से नहीं गुजरना पड़ेगा. इससे उनके समय और ईंधन (पैसे) दोनों की भारी बचत होगी.​ शहर के लोगों को रोजाना लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी.

​व्यापारिक विकास: प्रॉपर्टी एक्सपर्ट धर्मवीर सिंह गोलन का मानना है कि इस बाईपास के बनने से कुरुक्षेत्र में व्यापार और नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. कनेक्टिविटी बेहतर होने से आने वाले समय में जमीनों के रेट और ज्यादा बढ़ने की पूरी उम्मीद है. कुरुक्षेत्र बाईपास न केवल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारेगा, बल्कि ये आर्थिक प्रगति का नया कॉरिडोर बनने जा रहा है. निवेशकों के लिए ये एक सुनहरा मौका है, लेकिन किसी भी जमीन में निवेश करने से पहले जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किए गए क्षेत्रों और खसरा नंबरों की अच्छे से जांच-पड़ताल जरूर कर लें.

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