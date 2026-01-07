लखनऊ से 50 हजार का इनामी जालसाज गिरफ्तार; भाई-भाभी के साथ मिलकर रियल एस्टेट के नाम पर करोड़ों की ठगी की थी

लखनऊ से 50 हजार का इनामी जालसाज गिरफ्तार; भाई-भाभी के साथ मिलकर रियल एस्टेट के नाम पर करोड़ों की ठगी की थी
यूपी एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 50 हजार के इनामी सुरजीत कुमार को चिनहट से गिरफ्तार किया गया है.
January 7, 2026
January 7, 2026
लखनऊ: यूपी STF ने राजधानी के चिनहट इलाके से 50,000 के इनामी जालसाज सुरजीत कुमार को गिरफ्तार कर एक बड़े रियल एस्टेट सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. गिरफ्तार आरोपी अपने भाई और भाभी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह चलाता था, जो कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में लोगों को रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करता था.
कानपुर और लखनऊ में कई केस दर्ज: पुलिस उपाधीक्षक अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानपुर के किदवई नगर और लखनऊ के गोमतीनगर थाने में धोखाधड़ी, रंगदारी और आपराधिक साजिश के गंभीर मामले दर्ज हैं. पिछले काफी समय से फरार चल रहे सुरजीत की गिरफ्तारी के लिए कानपुर पुलिस ने इनाम घोषित किया था. एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद अब गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी के शिकार हुए अन्य पीड़ितों की तलाश तेज कर दी गई है.
चिनहट में बिछाया गया जाल: एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिली थी कि इनामी ठग सुरजीत कुमार चिनहट के सेमरा इलाके में छिपा हुआ है. उपनिरीक्षक फैजुद्दीन सिद्दीकी की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया. सुरजीत पर कानपुर कमिश्नरेट ने धोखाधड़ी, रंगदारी और आपराधिक साजिश के गंभीर मामलों में इनाम घोषित किया गया था.
ठगी का फैमिली सिंडिकेट: एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि पूछताछ में सुरजीत ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. वह अकेले नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह चलाता था. सुरजीत अपने भाई दिलीप राय बलवानी और भाभी रीता राय के साथ मिलकर लोगों को शिकार बनाता था. गिरोह कानपुर और अन्य शहरों में प्राइम लोकेशन पर कमर्शियल और आवासीय प्लॉट दिलाने का झांसा देता था. ग्राहकों का भरोसा जीतकर उनसे अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करा लिए जाते थे.
फ्लैट के नाम पर करोड़ों की चपत: पुलिस उपाधीक्षक अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी की ठगी का एक बड़ा मामला वर्ष 2021 में सामने आया था. भगवती प्रसाद मिश्र नामक व्यक्ति से कानपुर में फ्लैट का सौदा किया गया. पीड़ित ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर बड़ी रकम आरोपियों के संयुक्त खातों में जमा की. पैसे लेने के बाद जब काफी समय तक फ्लैट नहीं मिला और पीड़ित ने दबाव बनाया, तो आरोपियों ने फ्लैट देने से साफ इनकार कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी की मांग शुरू कर दी.
कई जिलों में फैला है नेटवर्क: सुरजीत कुमार एक शातिर अपराधी है, जिसका जाल कई जिलों में फैला है आरोपी के खिलाफ लखनऊ के गोमतीनगर थाने में भी वर्ष 2023 से धोखाधड़ी का मामला दर्ज है. एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद सुरजीत को कानपुर के किदवई नगर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया है.
