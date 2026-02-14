ETV Bharat / state

मेरठ में चाकू से भाई के गले पर किये ताबड़तोड़ वार, खून से लथपथ लाश के पास बैठा रहा आरोपी

एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि हत्या के मामले में छोटे भाई अरुण को मौका-ए-वारदात से चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है.

मौके पर पहुंची मरेठ पुलिस. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 9:38 PM IST

मेरठ: मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के कस्बा लावड़ में शनिवार को हत्या का मामला सामने आया. यहां पारिवारिक कलह के चलते छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस ने छोटे भाई चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया.

गर्दन पर चाकू से कई वार किये: एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि लावड़ में शनिवार को जॉनी (30 वर्ष) और उसके छोटे भाई अरुण के बीच किसी पारिवारिक बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. देखते ही देखते बात बढ़ती चली गई.

पुलिस मौके पर पहुंची. (Video Credit: ETV Bharat)

छोटे भाई अरुण ने तैश में आकर बड़े भाई जॉनी की गर्दन पर चाकू से कई वार किये. इस हमले में जॉनी गंभीर रूप से घायल हो गया.

भाई की लाश के पास ही बैठा रहा आरोपी: वह लहूलुहान होकर मौके पर गिर गिर गया. जॉनी को खून से लथपथ देखकर गांव में हड़कंप मच गया. आनन-फानन परिवार के लोग घायल जॉनी को दौराला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गये. वहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया. हत्या के बाद आरोपी अरुण मौके से भागा नहीं, बल्कि खून से सने चाकू के साथ अपने भाई की लाश के पास ही बैठा रहा.

हत्या का कारण पारिवारिक विवाद: एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. जांच में पता चला है कि हत्या का कारण पारिवारिक विवाद है. मामले की तफ्तीश की जा रही है.

