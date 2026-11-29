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बरेली में सगे भाई पर दो साल तक दुष्कर्म का आरोप; युवती ने खुद जुटाए सबूत, पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : जिले में थाना बारादरी क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवती ने अपने सगे भाई पर करीब दो साल तक कथित यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है. आरोप है कि युवती ने पहले अपने सहयोगियों और फिर परिवार को अपनी परेशानी बताई, लेकिन कहीं से उसे मदद नहीं मिली. आखिरकार सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से युवती पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है.





युवती के मुताबिक, वह एक अस्पताल में ड्यूटी करती थी. घर लौटने पर उसका सगा भाई उसके साथ गलत हरकत करता था. विरोध करने पर भाई आत्महत्या करने की धमकी देता था. वह माता-पिता के बारे में भी कहता था कि यह बात सामने आई तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. इसी डर से युवती काफी समय तक चुप रही.