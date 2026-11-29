बरेली में सगे भाई पर दो साल तक दुष्कर्म का आरोप; युवती ने खुद जुटाए सबूत, पुलिस ने किया गिरफ्तार
सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि 27 नवंबर को युवती की तहरीर पर थाना बारादरी में मुकदमा दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 4:22 PM IST
बरेली : जिले में थाना बारादरी क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवती ने अपने सगे भाई पर करीब दो साल तक कथित यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है. आरोप है कि युवती ने पहले अपने सहयोगियों और फिर परिवार को अपनी परेशानी बताई, लेकिन कहीं से उसे मदद नहीं मिली. आखिरकार सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से युवती पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है.
युवती के मुताबिक, वह एक अस्पताल में ड्यूटी करती थी. घर लौटने पर उसका सगा भाई उसके साथ गलत हरकत करता था. विरोध करने पर भाई आत्महत्या करने की धमकी देता था. वह माता-पिता के बारे में भी कहता था कि यह बात सामने आई तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. इसी डर से युवती काफी समय तक चुप रही.
युवती के मुताबिक, उसने पहले अपने कार्यस्थल पर स्टाफ को इसकी जानकारी दी, लेकिन वहां भी उसे अपेक्षित मदद नहीं मिली. इसके बाद परिवार को पूरी बात बताई, लेकिन घरवालों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया. तब युवती ने अपने कमरे में पेन कैमरा लगाकर सबूत जुटाए.
कैमरे में भाई के कमरे में आने की घटना रिकॉर्ड हो गई. युवती का आरोप है कि वीडियो दिखाने के बाद भी परिवार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया. उल्टा उसकी नौकरी छुड़वा दी गई और घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई. जब परिवार और आस-पास के लोगों से मदद नहीं मिली तो युवती ने एक सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क किया.
युवती ने उन्हें अपनी आपबीती बताई और वीडियो सबूत होने की जानकारी दी. सामाजिक कार्यकर्ता के मुताबिक, युवती 26 नवंबर से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वह फोन करती थी तो युवती का मोबाइल ऑफ मिलता था. बाद में संपर्क होने पर उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और युवती को एएसपी से मिलवाकर उसकी शिकायत पुलिस तक पहुंचाई. इसके बाद युवती को घर से बाहर निकलवाने में भी मदद की गई.
सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि 27 नवंबर को युवती की तहरीर पर थाना बारादरी में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को पुलिस ने बदायूं से गिरफ्तार कर लिया, उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की जा रही है. मामले की विवेचना साक्ष्यों के आधार पर जारी है.
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