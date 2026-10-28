जंगल हो या पहाड़, शराब माफिया की अब खैर नहीं! 10 KM रेंज वाले ड्रोन से होगी कड़ी निगरानी
झारखंड में 10 KM रेंज वाले ड्रोन की मदद से अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 8:05 PM IST
रांची: झारखंड में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग अब तकनीक यानी ड्रोन का सहारा लेने जा रहा है. राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों, घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में छिपकर शराब बनाने और उसका भंडारण करने वाले माफियाओं की गतिविधियों पर अब आसमान से नजर रखी जाएगी.
इसके लिए उत्पाद विभाग को 150 ड्रोन से लैस किया जा रहा है. इन ड्रोन की मदद से उन इलाकों की भी निगरानी की जा सकेगी, जहां तक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का पहुंचना मुश्किल होता है. करीब 10 KM की रेंज वाले इन ड्रोन के जरिए संदिग्ध ठिकानों की पहचान करने, अवैध शराब निर्माण की गतिविधियों पर नजर रखने और छापेमारी के लिए सटीक जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी.
डेमो हुआ सफल
विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बुधवार को ड्रोन का डेमो देखा और इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली. मंत्री योगेंद्र प्रसाद का मानना है कि तकनीक के इस्तेमाल से अवैध शराब के खिलाफ अभियान को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा. खास बात यह है कि इन ड्रोन के जरिए रात के अंधेरे में भी निगरानी की जा सकेगी. थर्मल इमेजिंग तकनीक की मदद से ऐसे स्थानों की पहचान करने में सहायता मिलेगी, जहां सामान्य कैमरे से स्पष्ट तस्वीरें लेना मुश्किल होता है. उत्पाद विभाग अब केवल मुखबिरों और स्थानीय सूचनाओं पर निर्भर रहने के बजाय तकनीकी इनपुट के आधार पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.
कैसे काम करेंगे ड्रोन, ऐसे चलेगा पूरा अभियान
उत्पाद विभाग की योजना में ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ आसमान से तस्वीरें लेने तक सीमित नहीं रहेगा. इसका उद्देश्य अवैध शराब के संभावित ठिकानों की पहचान से लेकर वहां कार्रवाई के लिए जरूरी जानकारी जुटाने तक तकनीक का इस्तेमाल करना है, इसकी प्रक्रिया कई चरणों में आगे बढ़ेगी.
दुर्गम इलाकों का हवाई सर्वेक्षण
उत्पाद विभाग के प्लानिंग के मुताबिक, सबसे पहले ऐसे जंगलों, पहाड़ियों, नदी-नालों के आसपास के क्षेत्रों और सुनसान जगहों की निगरानी की जाएगी, जहां अवैध शराब बनाने या छिपाकर रखने की आशंका है. ड्रोन के जरिए जमीन पर मौजूद रास्तों, अस्थायी ठिकानों और संदिग्ध गतिविधियों को ऊपर से देखा जा सकेगा. इससे उन स्थानों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जहां तक विभाग की टीम सामान्य तरीके से नहीं पहुंच पाती.
करीब 10 किलोमीटर की रेंज में निगरानी
विभाग के मुताबिक, चयनित ड्रोन की रेंज करीब 10 KM है. इससे दूरस्थ इलाकों में निगरानी अभियान चलाने और संदिग्ध स्थानों की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी. अवैध शराब का निर्माण करने वाले कई लोग पकड़े जाने से बचने के लिए रात के अंधेरे में गतिविधियां चलाते हैं. ऐसे में थर्मल इमेजिंग की सुविधा उपयोगी हो सकती है. यह तकनीक वस्तुओं और आसपास के वातावरण के तापमान में अंतर के आधार पर तस्वीर तैयार करती है. इससे गर्मी के स्रोतों, सक्रिय गतिविधियों या संदिग्ध स्थानों का पता लगाने में मदद मिल मिलेगी.
तस्वीरों और वीडियो से संदिग्ध ठिकानों की पहचान
ड्रोन से किए जाने वाले सर्वेक्षण के दौरान जुटाई गई तस्वीरें और वीडियो उसके स्टोरेज में सुरक्षित रखे जा सकेंगे. विभागीय सचिव संदीप सिंह के मुताबिक, इनकी निगरानी कंट्रोल रूम से भी की जा सकेगी. इससे अधिकारियों को सर्वेक्षण के दौरान मिली जानकारी की समीक्षा करने और संदिग्ध स्थानों को चिह्नित करने में मदद मिलेगी.
लोकेशन चिह्नित कर होगी छापेमारी
ड्रोन से किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम संबंधित इलाके में पहुंचकर जांच करेगी. अवैध शराब बनाने, रखने या कारोबार से जुड़े साक्ष्य मिलने पर नियमानुसार छापेमारी और कार्रवाई की जाएगी. इस तरह ड्रोन का इस्तेमाल संभावित ठिकानों की पहचान करने और जमीन पर तैनात टीम को कार्रवाई के लिए दिशा देने में किया जाएगा.
रांची से हजारीबाग तक जंगलों पर विशेष नजर
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव संदीप सिंह के मुताबिक, इस तकनीक का लाभ राज्य के सभी जिलों को मिलेगा. हालांकि, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग के जंगलों एवं दुर्गम क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है. विभाग के अनुसार, इन इलाकों में अवैध शराब के कारोबार से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने में भौगोलिक परिस्थितियां चुनौती पैदा करती हैं.
घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ रास्ते और दूर-दराज के इलाके कई बार उत्पाद विभाग की टीम के लिए परेशानी का कारण बनते हैं. ऐसी जगहों पर शराब बनाने के लिए अस्थाई ठिकाने तैयार किए जा सकते हैं और तैयार शराब को दूसरे स्थानों पर पहुंचाने के लिए छिपे हुए रास्तों का इस्तेमाल हो सकता है. ड्रोन के जरिए इन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने से विभाग को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी.
कंट्रोल रूम से होगी निगरानी, रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेंगी तस्वीरें
ड्रोन से जुटाई गई जानकारी को सुरक्षित रखना और उसका सही इस्तेमाल करना भी विभाग की योजना का अहम हिस्सा है. विभागीय मंत्री के मुताबिक, ड्रोन से किए जाने वाले सर्वेक्षण और जांच का रिकॉर्ड उसके स्टोरेज में रहेगा. कंट्रोल रूम से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी. इस व्यवस्था से अधिकारियों को अलग-अलग इलाकों से जुटाई गई तस्वीरों और वीडियो की समीक्षा करने में मदद मिलेगी. संदिग्ध स्थानों की पहचान होने के बाद संबंधित टीम को वहां भेजा जा सकेगा. इससे बिना ठोस जानकारी के दुर्गम इलाकों में बार-बार छापेमारी करने की जरूरत कम हो सकती है और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल संभव होगा.
मंत्री बोले- तकनीक के इस्तेमाल से मजबूत होगा विभाग
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि मौजूदा समय में तकनीक का इस्तेमाल जरूरी हो गया है. विभाग को मजबूत बनाने और अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में कई ऐसे इलाके हैं, जहां उत्पाद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का पहुंचना आसान नहीं है. इसका फायदा उठाकर शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोग अपनी गतिविधियां चलाते हैं.
मंत्री के अनुसार, ड्रोन की मदद से ऐसे इलाकों की निगरानी करना आसान होगा. रात में थर्मल इमेजिंग के जरिए भी जानकारी जुटाई जा सकेगी. इससे विभाग को उन स्थानों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जहां अवैध शराब का निर्माण या भंडारण हो रहा है. उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल को विभाग की कार्यप्रणाली बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां बनी हैं चुनौती
झारखंड की भौगोलिक बनावट अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में कई बार चुनौती पैदा करती है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में घने जंगल, पहाड़, नदी-नाले और दुर्गम रास्ते हैं. ऐसे स्थानों पर पहुंचने में अधिकारियों को समय लगता है. कई बार सूचना मिलने के बावजूद संबंधित स्थान तक पहुंचने और उसकी पुष्टि करने में परेशानी होती है.
ऐसे में ड्रोन से मिलने वाले तकनीकी इनपुट विभाग के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. हवाई निगरानी से पहले संदिग्ध इलाकों की पहचान की जा सकेगी और फिर जरूरत के अनुसार टीम भेजकर जांच की जाएगी. इससे कार्रवाई को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है.
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