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जंगल हो या पहाड़, शराब माफिया की अब खैर नहीं! 10 KM रेंज वाले ड्रोन से होगी कड़ी निगरानी

10 KM रेंज वाले ड्रोन ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग अब तकनीक यानी ड्रोन का सहारा लेने जा रहा है. राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों, घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में छिपकर शराब बनाने और उसका भंडारण करने वाले माफियाओं की गतिविधियों पर अब आसमान से नजर रखी जाएगी.

इसके लिए उत्पाद विभाग को 150 ड्रोन से लैस किया जा रहा है. इन ड्रोन की मदद से उन इलाकों की भी निगरानी की जा सकेगी, जहां तक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का पहुंचना मुश्किल होता है. करीब 10 KM की रेंज वाले इन ड्रोन के जरिए संदिग्ध ठिकानों की पहचान करने, अवैध शराब निर्माण की गतिविधियों पर नजर रखने और छापेमारी के लिए सटीक जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी.