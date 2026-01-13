विश्व पुस्तक मेले में फ्री एंट्री पर किताबों की भारी कीमत से पाठक नाराज, जानें प्रकाशकों ने क्या कहा ?

किताबों की कीमतों पर नीति होनी चाहिए:

राकेश पांडेय का कहना है कि कई प्रकाशकों की किताबें अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा महंगी हैं. मैंने देखा कि 200–250 पेज की किताब भी हजार रुपए में बिक रही है. प्रकाशक द्वारा कागज और लागत का तर्क दिया जाता है, लेकिन आम पाठक की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है. पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को किताबों की कीमतों पर कोई नीति बनानी चाहिए. डॉक्टर एम.ए. अजीज ने भी कहा कि महंगाई का असर किताबों पर पड़ा है, लेकिन ऑनलाइन के मुकाबले मेले में किताबें ज्यादा महंगी होना खटकता है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई तरह की स्कीम और छूट मिल जाती है, जबकि यहां वही सुविधा नहीं दिखती है.

विश्व पुस्तक मेले में किताबों की भारी कीमत से पाठक नाराज (ETV Bharat)

लेखक कमल सक्सैना ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले सरकारी प्रकाशनों की किताबें बेहद सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती थीं. आज स्थिति ये है कि सरकारी प्रकाशनों की किताबें या तो मिलती नहीं हैं या फिर बहुत महंगी हो गई हैं. नई पीढ़ी को किताबों से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है. इसके लिए जरूरी है कि किताबें सस्ती और सुलभ हों.

नई पीढ़ी को किताबों से जोड़ने में महंगाई चुनौती है (ETV Bharat)

इस मामले में प्रकाशकों का पक्ष भी सामने आया. प्रभात प्रकाशन के निदेशक प्रभात कुमार ने ईटीवी भारत से कहा कि कीमतों का सीधा संबंध प्रिंट ऑर्डर व डिमांड से है. आज प्रिंट ऑर्डर छोटे हैं, इसलिए लागत ज्यादा है और दाम भी बढ़ जाते हैं. अगर डिमांड बढ़े और ज्यादा कॉपियां छपें तो कीमतें अपने-आप कम हो जाएंगी.

ज्यादा कीमत चुकाने की वजह से पाठक नाराज (ETV Bharat)

ऑनलाइन व मेले के दामों में अंतर : ऑनलाइन व मेले के दामों में अंतर पर उनका कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉल्यूम के खेल पर काम करते हैं. हम ऑनलाइन विक्रेताओं को ज्यादा डिस्काउंट देते हैं और वे उससे भी ज्यादा छूट देकर किताबें बेच देते हैं. बड़ी सेल व भारी वॉल्यूम के कारण वे लागत से कम पर भी बेच पाते हैं.

किताबों की कीमतों पर नीति होनी चाहिए-पाठक (ETV Bharat)

किताबें सस्ती होंगी, तभी ज्यादा लोग किताबों से जुड़ेंगे : कुल मिलाकर इस बार विश्व पुस्तक मेले में किताबों की विविधता व रेंज ने पाठकों को जरूर आकर्षित किया है, लेकिन कीमतों को लेकर असंतोष भी साफ नजर आ रहा है. पाठक, लेखक और यहां तक कि प्रकाशक भी इस बात पर सहमत दिखे कि अगर किताबें सस्ती होंगी, तभी ज्यादा लोग किताबों से जुड़ेंगे, पढ़ने की संस्कृति मजबूत होगी.

