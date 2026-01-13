ETV Bharat / state

विश्व पुस्तक मेले में फ्री एंट्री पर किताबों की भारी कीमत से पाठक नाराज, जानें प्रकाशकों ने क्या कहा ?

प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में ऑनलाइन के मुकाबले किताबें महंगी, ज्यादा कीमत चुकाने की वजह से पाठक नाराज.

ऑनलाइन के मुकाबले यहां किताबें महंगी
ऑनलाइन के मुकाबले यहां किताबें महंगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 13, 2026 at 4:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में इस बार किताबों को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है. एंट्री फ्री होने के कारण रोजाना हजारों लोग मेले में पहुंच रहे हैं और देश–विदेश के एक हजार से अधिक प्रकाशक अपने बड़े कलेक्शन के साथ मौजूद हैं. लेकिन इसी भीड़ और रौनक के बीच किताबों के दाम पुस्तक प्रेमियों के लिए इस रौनक को फिका कर रहे हैं. मेले में आए पाठकों, लेखकों और प्रकाशकों से बातचीत में साफ तौर पर ये बात उभरकर आई कि ज्यादातर किताबें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले यहां महंगी मिल रही हैं. लोगों का कहना है कि किताबें देखने-छूने और सीधे खरीदने का अनुभव तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है.

ऑनलाइन के मुकाबले यहां किताबें महंगी :

विश्व पुस्तक मेले में आए सुनील कुमार सिंह कहते हैं कि ऑनलाइन के मुकाबले यहां किताबें महंगी हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए. मध्यमवर्ग और निम्न मध्यमवर्गीय पाठक सस्ती किताब की तलाश में मेले में आता है. जब वही किताब ऑनलाइन सस्ती मिल रही है, तो मेले से खरीदना भारी पड़ता है. वे यह भी कहते हैं कि एक लेखक होने के नाते वे चाहते हैं कि किताबें ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक पहुंचें. ये तभी संभव है जब कीमतें कम हों.

किताबों की कीमतों पर नीति होनी चाहिए:

राकेश पांडेय का कहना है कि कई प्रकाशकों की किताबें अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा महंगी हैं. मैंने देखा कि 200–250 पेज की किताब भी हजार रुपए में बिक रही है. प्रकाशक द्वारा कागज और लागत का तर्क दिया जाता है, लेकिन आम पाठक की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है. पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को किताबों की कीमतों पर कोई नीति बनानी चाहिए. डॉक्टर एम.ए. अजीज ने भी कहा कि महंगाई का असर किताबों पर पड़ा है, लेकिन ऑनलाइन के मुकाबले मेले में किताबें ज्यादा महंगी होना खटकता है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई तरह की स्कीम और छूट मिल जाती है, जबकि यहां वही सुविधा नहीं दिखती है.

विश्व पुस्तक मेले में किताबों की भारी कीमत से पाठक नाराज (ETV Bharat)
नई पीढ़ी को किताबों से जोड़ने में महंगाई चुनौती है:
लेखक कमल सक्सैना ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले सरकारी प्रकाशनों की किताबें बेहद सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती थीं. आज स्थिति ये है कि सरकारी प्रकाशनों की किताबें या तो मिलती नहीं हैं या फिर बहुत महंगी हो गई हैं. नई पीढ़ी को किताबों से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है. इसके लिए जरूरी है कि किताबें सस्ती और सुलभ हों.
नई पीढ़ी को किताबों से जोड़ने में महंगाई चुनौती है
नई पीढ़ी को किताबों से जोड़ने में महंगाई चुनौती है (ETV Bharat)
महंगी किताबों के पीछे प्रकाशकों का तर्क: इस मामले में प्रकाशकों का पक्ष भी सामने आया. प्रभात प्रकाशन के निदेशक प्रभात कुमार ने ईटीवी भारत से कहा कि कीमतों का सीधा संबंध प्रिंट ऑर्डर व डिमांड से है. आज प्रिंट ऑर्डर छोटे हैं, इसलिए लागत ज्यादा है और दाम भी बढ़ जाते हैं. अगर डिमांड बढ़े और ज्यादा कॉपियां छपें तो कीमतें अपने-आप कम हो जाएंगी.
ज्यादा कीमत चुकाने की वजह से पाठक नाराज
ज्यादा कीमत चुकाने की वजह से पाठक नाराज (ETV Bharat)

ऑनलाइन व मेले के दामों में अंतर : ऑनलाइन व मेले के दामों में अंतर पर उनका कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉल्यूम के खेल पर काम करते हैं. हम ऑनलाइन विक्रेताओं को ज्यादा डिस्काउंट देते हैं और वे उससे भी ज्यादा छूट देकर किताबें बेच देते हैं. बड़ी सेल व भारी वॉल्यूम के कारण वे लागत से कम पर भी बेच पाते हैं.

किताबों की कीमतों पर नीति होनी चाहिए-पाठक
किताबों की कीमतों पर नीति होनी चाहिए-पाठक (ETV Bharat)

किताबें सस्ती होंगी, तभी ज्यादा लोग किताबों से जुड़ेंगे : कुल मिलाकर इस बार विश्व पुस्तक मेले में किताबों की विविधता व रेंज ने पाठकों को जरूर आकर्षित किया है, लेकिन कीमतों को लेकर असंतोष भी साफ नजर आ रहा है. पाठक, लेखक और यहां तक कि प्रकाशक भी इस बात पर सहमत दिखे कि अगर किताबें सस्ती होंगी, तभी ज्यादा लोग किताबों से जुड़ेंगे, पढ़ने की संस्कृति मजबूत होगी.

ये भी पढ़ें :

विश्व पुस्तक मेला 2026: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया उद्घाटन, जानिए... इस बार क्या है खास

विश्व पुस्तक मेला 2026: ‘शौर्य और प्रज्ञा @75’ थीम में दिखा भारतीय सेनाओं का गौरव

TAGGED:

DELHI BOOK FARE 2026
BOOKS RATE MORE THAN ONLINE
COSTLY BOOKS IN BOOK FAIR
विश्व पुस्तक मेला 2026
WORLD BOOK FARE 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.