विश्व पुस्तक मेले में फ्री एंट्री पर किताबों की भारी कीमत से पाठक नाराज, जानें प्रकाशकों ने क्या कहा ?
प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में ऑनलाइन के मुकाबले किताबें महंगी, ज्यादा कीमत चुकाने की वजह से पाठक नाराज.
Published : January 13, 2026 at 4:28 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में इस बार किताबों को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है. एंट्री फ्री होने के कारण रोजाना हजारों लोग मेले में पहुंच रहे हैं और देश–विदेश के एक हजार से अधिक प्रकाशक अपने बड़े कलेक्शन के साथ मौजूद हैं. लेकिन इसी भीड़ और रौनक के बीच किताबों के दाम पुस्तक प्रेमियों के लिए इस रौनक को फिका कर रहे हैं. मेले में आए पाठकों, लेखकों और प्रकाशकों से बातचीत में साफ तौर पर ये बात उभरकर आई कि ज्यादातर किताबें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले यहां महंगी मिल रही हैं. लोगों का कहना है कि किताबें देखने-छूने और सीधे खरीदने का अनुभव तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है.
ऑनलाइन के मुकाबले यहां किताबें महंगी :
विश्व पुस्तक मेले में आए सुनील कुमार सिंह कहते हैं कि ऑनलाइन के मुकाबले यहां किताबें महंगी हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए. मध्यमवर्ग और निम्न मध्यमवर्गीय पाठक सस्ती किताब की तलाश में मेले में आता है. जब वही किताब ऑनलाइन सस्ती मिल रही है, तो मेले से खरीदना भारी पड़ता है. वे यह भी कहते हैं कि एक लेखक होने के नाते वे चाहते हैं कि किताबें ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक पहुंचें. ये तभी संभव है जब कीमतें कम हों.
किताबों की कीमतों पर नीति होनी चाहिए:
राकेश पांडेय का कहना है कि कई प्रकाशकों की किताबें अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा महंगी हैं. मैंने देखा कि 200–250 पेज की किताब भी हजार रुपए में बिक रही है. प्रकाशक द्वारा कागज और लागत का तर्क दिया जाता है, लेकिन आम पाठक की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है. पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को किताबों की कीमतों पर कोई नीति बनानी चाहिए. डॉक्टर एम.ए. अजीज ने भी कहा कि महंगाई का असर किताबों पर पड़ा है, लेकिन ऑनलाइन के मुकाबले मेले में किताबें ज्यादा महंगी होना खटकता है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई तरह की स्कीम और छूट मिल जाती है, जबकि यहां वही सुविधा नहीं दिखती है.
ऑनलाइन व मेले के दामों में अंतर : ऑनलाइन व मेले के दामों में अंतर पर उनका कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉल्यूम के खेल पर काम करते हैं. हम ऑनलाइन विक्रेताओं को ज्यादा डिस्काउंट देते हैं और वे उससे भी ज्यादा छूट देकर किताबें बेच देते हैं. बड़ी सेल व भारी वॉल्यूम के कारण वे लागत से कम पर भी बेच पाते हैं.
किताबें सस्ती होंगी, तभी ज्यादा लोग किताबों से जुड़ेंगे : कुल मिलाकर इस बार विश्व पुस्तक मेले में किताबों की विविधता व रेंज ने पाठकों को जरूर आकर्षित किया है, लेकिन कीमतों को लेकर असंतोष भी साफ नजर आ रहा है. पाठक, लेखक और यहां तक कि प्रकाशक भी इस बात पर सहमत दिखे कि अगर किताबें सस्ती होंगी, तभी ज्यादा लोग किताबों से जुड़ेंगे, पढ़ने की संस्कृति मजबूत होगी.
