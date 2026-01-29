रिश्वत के 12 साल पुराने मामले में रीडर को 4 साल की सजा, लगाया 40 हजार रुपए का जुर्माना
एसीबी ने सत्यापन के बाद कार्रवाई कर अभियुक्त को चार हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.
Published : January 29, 2026 at 9:03 PM IST
जयपुर: एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने 12 साल पहले रिश्वत लेने से जुड़े मामले में झुंझुनू जिले के मलसीसर तहसीलदार के कार्यालय के तत्कालीन रीडर मनीष कुमार को 4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता बजरंग लाल ने 21 जुलाई, 2014 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा था कि राजनीतिक रंजिश के चलते पंचायत समिति प्रधान ने उसके खिलाफ भू-राजस्व अधिनियम के तहत तहसील में झूठा मामला दर्ज कराया है. केस में लंबी तारीख देने और उसे हल्का करने की एवज में रीडर उससे 5 हजार रुपए रिश्वत के रूप में मांग रहा है.
पढ़ें: नाबालिग से कई बार किया दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा
रिपोर्ट पर एसीबी ने सत्यापन के बाद कार्रवाई कर 23 जुलाई को अभियुक्त को चार हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. वहीं जांच के बाद मार्च, 2015 में एसीबी ने अभियुक्त के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था. इसके बचाव में अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह घटना के समय रीडर के पद पर काम ही नहीं कर रहा था. इसके अलावा परिवादी की पत्रावली की लिखावट उसकी हस्तलेख से भी नहीं मिलती है. ऐसे में उसे जानबूझकर फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया है.