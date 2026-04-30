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उम्र के आखिरी पड़ाव पर बने साक्षर, पढ़िए मेरठ के बुजुर्गों की दिल जीतने वाली कहानी

मेरठ में तीन साल में 23 हजार से अधिक लोगों को साक्षर बनाया गया है. इनमें से कई की उम्र 95 वर्ष से अधिक है.

तीन साल में 23 हजार से अधिक बने साक्षर.
तीन साल में 23 हजार से अधिक बने साक्षर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 3:35 PM IST

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Updated : April 30, 2026 at 3:47 PM IST

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मेरठ : कहते हैं कुछ करने की ललक और तमन्ना अगर मन में हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती. मेरठ में ऐसे हजारों लोग हैं, जिन्होंने बचपन में कभी कॉपी किताब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जब उनके अपने बच्चों के भी बच्चे हो गए, उसके बाद उनमें पढ़ाई-लिखाई को लेकर ऐसी दिलचस्पी दिखाई कि अब देश में क्या कुछ हो रहा है, ये जानने को आतुर रहते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, बैंक का लेनदेन भी अब अंगूठा लगाकर नहीं, हस्ताक्षर करके करते हैं. काफी लोग तो 80, 90 या 100 साल की उम्र को पार कर चुके हैं. उन्होंने खुद के माथे से अनपढ़ का टैग हटा दिया है. रजनीश त्रिगुणायत के संपादन के साथ श्रीपाल तेवतिया की रिपोर्ट.

मेरठ में ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है. खास बात ये कि ऐसे लोगों ने अपने अंदर कुछ करने की इच्छा को जाग्रत किया और प्रबल इच्छा शक्ति से समाज को ये संदेश दे दिया कि हां, हम यह कर सकते हैं (Yes we can do it). हाथ में कॉपी, किताब लेकर वह गर्व से कहते हैं कि उन्हें बचपन याद आ रहा है.

उम्र के आखिरी पड़ाव पर बने साक्षर. (Video Credit; ETV Bharat)

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े बुजुर्ग : पहले देशभर में एक योजना संचालित थी, जिसका नाम था साक्षर भारत योजना. इसके तहत देश के गांवों में साक्षरता के लिए कार्यक्रम चलते थे, लेकिन 31 मार्च 2018 में ये योजना बंद हो गई. उसके पांच साल बाद 2023 में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अधीन संचालित ये कार्यक्रम मेरठ में वॉलंटियर्स के भरोसे चल रहा है. जिसमें लगभग 4500 स्वयंसेवक बिना पैसा लिए पूरे जिले में काम कर रहे हैं.

मो. कय्यूम और सलीमन (91) ने भी पढ़-लिख हुए साक्षर.
मो. कय्यूम और सलीमन (91) ने भी पढ़-लिख हुए साक्षर. (Photo Credit; ETV Bharat)

तीन साल में 23 हजार से अधिक हुए साक्षर : प्रदेश भर में लोगों को साक्षर करने में मेरठ बहुत आगे है. बीते तीन साल में NILP पोर्टल पर ऑनलाइन 35348 निरक्षर को चिन्हित किया गया था. साक्षर होने के बाद 26500 ने परीक्षा दी, लेकिन 23273 लोगों ने परीक्षा पास की. परीक्षा में पास होने पर सर्टिफिकेट भी मिलता है, मार्कशीट भी जारी होती है. नव भारत साक्षरता अभियान कार्यक्रम के कोर्डिनेटर लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि मेरठ जिले में लगभग 4500 वॉलंटियर हैं, ये वह लोग हैं जो समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं. लक्ष्मण सिंह को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जनगणना 2000 कार्यक्रम को लेकर रजत पदक से सम्मानित किया गया था.

अनपढ़ लोगों को बनाया जा रहा साक्षर.
अनपढ़ लोगों को बनाया जा रहा साक्षर. (Photo Credit; ETV Bharat)

फ्री में काम करते हैं वॉलंटियर : लक्ष्मण सिंह बताते हैं, जो लोग कभी पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे लोग अपने लेनदेन का हिसाब रख लेते हैं. बैंक में जाकर अपने हस्ताक्षर से लेनदेन करते हैं. 2018 तक वॉलंटियर को दो हजार रुपया प्रति माह मानदेय के तौर पर भी मिलता था, लेकिन उसके बाद कभी कोई पैसा नहीं मिला और अब ये लोग स्वेच्छा से इस कार्यक्रम से जुड़कर समय निकालते हैं.

ऐसे लोगों को दूर-दूर जाकर खोजते हैं और फिर उन्हें मोटिवेट करते हैं. उनके परिवार वाले सदस्यों को समझाते हैं कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, अभी भी साक्षर हो सकते हैं. ऐसे लोगों को नजदीक के विद्यालय में टीम अक्षर ज्ञान कराती है. निरक्षर लोगों को उनकी सुविधा और रुचि के अनुसार बेसिक साक्षरता प्रदान की जाती है. स्वयंसेवी शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से एमए/एमएड तक हो सकती है.

जानिए क्या है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम.
जानिए क्या है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम. (Photo Credit; ETV Bharat)

200 घंटे की होती है क्लास : लक्ष्मण सिंह बताते हैं कि कार्यक्रम में दो श्रेणी के लोग शामिल हैं, एक वो जो कभी स्कूल गए लेकिन पढ़ना लिखना छोड़ दिया, वह 15 साल से ऊपर के हैं. दूसरे ऐसे लोग जो अंगूठा लगाते हैं. ऐसे लोगों की 200 घंटे की क्लास चलती है, सारी जिम्मेदारी स्वयं सेवक संभालते हैं. एक साल में दो बार परीक्षा होती है, इस परीक्षा में वही लोग बैठते हैं जो साक्षर हो जाते हैं.

102 साल की बुजुर्ग महिला ने दी परीक्षा : लक्ष्मण बताते हैं कि हमारे यहां इस कार्यक्रम के अंतर्गत 102 साल की एक बुजुर्ग अम्मा ने भी परीक्षा दी है, 91 वर्ष की बुजुर्ग ने भी परीक्षा दी है. अभी मार्च में परीक्षा हुई है जिसमें एक 96 वर्ष की बुजर्ग ने भी परीक्षा दी है. वैसे तो वह मेरठ मंडल के नोडल अधिकारी हैं, लेकिन साथ ही साथ तमाम वॉलंटियर और उनकी टीम अपने कार्य की वजह से हर बार दिल्ली में उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं.

तीन साल में 44 बुजुर्ग हुए साक्षर.
तीन साल में 44 बुजुर्ग हुए साक्षर. (Photo Credit; ETV Bharat)

बुजुर्ग देते हैं दुआएं : वॉलंटियर संगीता तोमर कहती हैं, मुझे गर्व की अनुभूति होती है. ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं जो कि कभी पढ़ने की सही उम्र में स्कूल नहीं गए. तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं जब वह लिखना पढ़ना सीख लेते हैं, हस्ताक्षर करना सीख लेते हैं तो वह दुआएं भी देते हैं.

बुजुर्ग और परिवार को करते हैं मोटिवेट : सना बताती हैं, बस्तियों में जाकर निरक्षर लोगों को खोजने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कई बार तो लोग अपने घर के दरवाजे तक को बंद कर देते हैं, फिर उन्हें जब टीम के कई सदस्य मिलकर मोटिवेट करते हैं, तो उन्हें धीरे-धीरे बात समझ में आती है और कई बार तो जो बुजुर्ग होते हैं वह भी दिलचस्पी नहीं दिखाते, लेकिन जब उन्हें मोटिवेट किया जाता है तो उनमें एक ऊर्जा का संचार होता है और जब उन्हें हम सीखने के बाद लिखते पढ़ते देखते हैं तो अंदर से एक खुशी मिलती है, संतोष होता है.

तीन साल में 23 हजार से अधिक हुए साक्षर.
तीन साल में 23 हजार से अधिक हुए साक्षर. (Photo Credit; ETV Bharat)

अपनी मां से की शुरुआत : कोमल बताती हैं, मैंने अपनी मां से ही शुरुआत की. मेरी मां पढ़ी-लिखी नहीं थीं और नवभारत साक्षरता कार्यक्रम से जुड़कर उन्होंने सबसे पहले अपनी मां को ही साक्षर बनाया और यही वजह है कि उनकी मां को स्पीच देने के लिए भी एक कार्यक्रम में लखनऊ में बोला गया था. जब अपनी मां को लिखना पढ़ना सीखा रही थी तभी यह बात समझ में आ गई थी कि आसानी से लोग उनसे सहमत नहीं होंगे लेकिन धीरे-धीरे सब हो रहा है और कारवां आगे बढ़ता जा रहा है. कोमल ने अभी 90 साल की सुशीला को भी मोटिवेट करके साक्षर बनाया है. सुशीला का अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ है, मार्च में उन्होंने एग्जाम दिया है.

83 की उम्र में छोटे खान बने साक्षर.
83 की उम्र में छोटे खान बने साक्षर. (Photo Credit; ETV Bharat)

83 की उम्र में छोटे खान बने साक्षर : मेरठ के मवाना तहसील के गांव फिटकरी के रहने वाले छोटे खां की उम्र 83 वर्ष है. छोटे खां बताते हैं कि पहले अंगूठा लगाते थे और जब भी कभी घर में अगर अकेले होते थे या उन्हें कोई बैंक का लेनदेन करना होता था, तो उन्हें दो गारंटर और साथ ले जाने पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने परीक्षा भी पास कर ली है. साक्षर भी हो गए हैं और बैंक खुद जाते हैं और लेनदेन आसानी से कर लेते हैं.

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत दिया जा रहा प्रशिक्षण.
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत दिया जा रहा प्रशिक्षण. (Photo Credit; ETV Bharat)

108 साल के बुजुर्ग ने भी सीखा पढ़ना लिखना : मेरठ के मकबरा डिग्गी इलाके की रहने वाली रुखसाना बताती हैं कि वे वैसे तो कुछ और काम करती हैं, लेकिन काफी समय पहले इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं. इस अभियान से जुड़कर उन्हें आत्मसंतोष होता है. रुखसाना कहती हैं, मेरे विधार्थियों में सर्वाधिक उम्र के एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 108 साल है. ऐसे ही एक बुजुर्ग अम्मा की उम्र 96 साल है.

वॉलंटियर के साथ कोर्डिनेटर लक्ष्मण सिंह .
वॉलंटियर के साथ कोर्डिनेटर लक्ष्मण सिंह . (Photo Credit; ETV Bharat)

पहले अंगूठा अब हस्ताक्षर : आरती एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं, साथ ही कढ़ाई सिलाई का भी प्रशिक्षण देती हैं. समय निकालकर हर दिन एक से डेढ़ घंटा बुजुर्गों को लिखना-पढ़ना सिखाती हैं. मोहम्मद कय्यूम की उम्र 70 साल है, वे कहते हैं कि अब जब हस्ताक्षर करने को कलम हाथ में उठाते हैं तो अच्छा लगता है. मेरठ के रजपुरा की रहने वाली कुसुम की उम्र 64 साल है, अब लिखना पढ़ना भी आ गया है. वे कहती हैं कि बच्चों की कॉपी किताब पर नाम भी पढ़ लिख लेती हैं. पहले अंगूठा लगाना पड़ता था. अब हस्ताक्षर करती हैं.

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Last Updated : April 30, 2026 at 3:47 PM IST

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