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हुनर, हौसला और सरकारी साथ: ऋण लेकर शुरू किया कारोबार, जानिये कितने लोगों को दे रहीं रोजगार?

शाहजहांपुर : “मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है.” शाहजहांपुर की रूही खान की कहानी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करती है. यह सफलता की कहानी प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली रूही खान की है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना' का लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है. जिला उद्योग केंद्र से पांच लाख रुपये का लोन लेकर रूही ने न सिर्फ अपने सिलाई के हुनर को एक बड़े कारखाने में बदला, बल्कि अपने पति के साथ मिलकर स्थानीय महिलाओं और पुरुषों को रोजगार देकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है.

"कारखाने में 10 से 12 लोग करते हैं काम" : इस कारखाने में 10 से 12 लोग काम करते हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही सिलाई का कार्य करते हैं. वह बताती हैं कि उनके पति इस काम में मेरा पूरा सहयोग करते हैं. सिलाई के कारखाने लगाने के बाद बहुत फायदा हो रहा है.

"पहले सिलाई की ट्रेनिंग की थी" : रूही खान का कहना है कि उन्होंने पहले सिलाई की ट्रेनिंग की थी, उसके बाद पता चला कि पांच लाख का लोन जिला उद्योग केंद्र से युवा उद्यमी योजना के तहत दिया जाता है. इसके चलते उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया और पांच लाख रुपये का लोन मिल गया. इसके बाद उन्होंने सिलाई का कारखाना स्थापित किया.

"नोएडा से कपड़ा मंगाकर बनाती हैं सूट" : वह बताती हैं कि कपड़ों के इस कारखाने में नोएडा से कपड़ा मंगाकर सूट बनवाकर वहीं पर भेज दिया जाता है. उसके बाद नोएडा से यह कपड़े विदेश भेज दिए जाते हैं, उसका पैसा रूही को मिल जाता है. रूही के अनुसार, कारखाना लगाने के बाद वह खुद सशक्त बन गई हैं. उन्होंने अपने साथ-साथ कई लोगों को रोजगार दिया है.

"कारखाने में लगीं हैं आठ नई समेत 12 मशीनें" : वह बताती हैं कि शुरुआत में उनके पास सिर्फ दो मशीन थीं. आज आठ नई समेत 12 मशीनें उनके कारखाने में लगी हैं. इसमें आधुनिक मशीन भी शामिल हैं, जिसमें एक मशीन की कीमत 1 लाख से अधिक तक है. उनके कारखाने में लगी सभी मशीनों की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये है.

"रेडीमेड कपड़ों की करतीं हैं सिलाई" : शहर के मोहल्ला अलीजई निवासी फरहान की पत्नी रूही खान गृहिणी से कारोबारी बन गईं. वह बताती हैं कि पांच लाख रुपये तक का ऋण लेकर महमंद जंगला में सिलाई कारखाना लगाया. उसके बाद उनका कारखाना तरक्की की राह पर चल गया और देखते ही देखते उन्होंने रेडीमेड कपड़ों की सिलाई कर अच्छा मुनाफा होने लगा.

युवाओं को स्वरोजगार (Photo credit: ETV Bharat)

"लोन की किस्त 2 साल बाद पूरी हो जाएगी" : रूही के पति फरहान का कहना है कि हमारा सिलाई कारखाना बहुत अच्छा चल रहा है. सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, जिसके तहत मेरी पत्नी ने लोन लिया था और आज हम अच्छा व्यापार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारी कामयाबी देखकर हमारे रिश्तेदारों ने भी जिला उद्यमी योजना के तहत लोन लिया है और वह भी व्यापार कर रहे हैं. फरहान का कहना है कि सिलाई के कारोबार और अधिक को बढ़ाने के लिए लोन की किस्त 2 साल बाद पूरी हो जाएगी. उसके बाद इस योजना के तहत 15 लाख का लोन लेकर कारोबार का विस्तार किया जाएगा.



"15 हजार रुपये से अधिक का मिलता है भुगतान" : कारीगर नासिर का कहना है कि वह इस कारखाने में तकरीबन 1 साल से काम कर रहे हैं. यहां काम करने से उनको उनकी मेहनत का अच्छा भुगतान मिलता है. पूरे महीने में 15 हजार रुपये से अधिक का उनको भुगतान मिल जाता है.

कारखाने में काम करते कारीगर (Photo credit: ETV Bharat)

"कारखाने में 9 महीने पहले काम करना शुरू किया" : सिलाई कारीगर सुरेश का कहना है कि उन्होंने सिलाई के इस कारखाने में 9 महीने पहले काम करना शुरू किया था. उनका काम रोजाना 500 रुपये से अधिक का होता है. महीने में 17 हजार से अधिक रुपये उनको मिल जाते हैं. हर हफ्ते जितना काम हो चुका होता है, उसका पेमेंट कर दिया जाता है. जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से हो रहा है.







"5 लाख रुपये का लोन बैंक से लिया" : जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त उद्योग संजय सिंह का कहना है कि रूही ने सीएम युवा योजना के तहत 5 लाख रुपये का लोन बैंक से प्राप्त किया. 100% ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है और इस लोन पर 10% की सब्सिडी भी दिया गया है. उन्होंने बताया कि इसकी गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ली जाती है.

ऋण लेकर शुरू किया कारोबार (Photo credit: ETV Bharat)

"लोगों को रोजगार दे रहा है सिलाई कारखाना" : उन्होंने बताया कि इनका सिलाई कारखाना और लोगों को रोजगार भी दे रहा है. इनके कारखाने में रेडीमेड कपड़ों की सिलाई की जाती है. इनके माल की बाजार में डिमांड भी है और रूही समय से किस्त भी जमा कर रही हैं. उनकी आय में काफी वृद्धि हो रही है.





"स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दिया जा रहा ऋण" : उपायुक्त उद्योग संजय सिंह का कहना है कि जिला उद्योग उद्यमिता एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा इस समय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए "एक जनपद एक उत्पाद" मार्जिन मनी के द्वारा ऋण दिया जा रहा है. जिस पर सरकार द्वारा उन्हें 25% से लेकर 20 लाख रुपये तक की अनुदान की व्यवस्था है.

250 इकाइयों को लाभान्वित किया गया : उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 250 इकाइयों को ओडीओपी मार्जिन योजना के तहत लाभान्वित किया गया है. इससे जुड़े लोगों के व्यवसाय में काफी वृद्धि हो रही है. इसके साथ ही परंपरागत व्यवसाय करने वाले लोगों के कौशल वृद्धि के लिए ओडीओपी टूल किट प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत 10 दिवसीय प्रशिक्षण निशुल्क दिया जाता है और नई तकनीकी से उनको अवगत कराया जाता है.

कारखाने में काम करते कारीगर (Photo credit: ETV Bharat)

"1650 लोगों को दिया गया प्रशिक्षण" : उन्होंने बताया कि इसके तहत मार्केटिंग के नए तरीके दिखाएं जाते हैं. अब तक 1650 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इसके साथ ही ओडीओपी विपणन प्रोत्साहन योजना के तहत घरेलू, प्रदेश स्तरीय, देश स्तरीय या विदेश स्तरीय कैंप में आने-जाने का किराया और स्टाल चार्ज की प्रतिपूर्ति भी सरकार द्वारा की जा रही है.

2675 लोगों को लाभान्वित कराया गया : उन्होंने बताया कि किसी के साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत पांच लाख रुपये तक 21 से 40 उम्र के युवाओं को 100% ब्याज मुक्त 10% अनुदान के साथ ही सरकार रोजगार की गारंटी भी ले रही है. अब तक जनपद में 2675 लोगों को लाभान्वित कराया जा चुका है.













गौरतलब है कि रूही ने अपने पति से सिलाई कारखाना लगाने की इच्छा जताई परिवार की सहमति मिली और उन्होंने सिलाई की ट्रेनिंग ली और सरकारी सहायता से मदद लेकर एक सिलाई कारखाना लगाया रूही की यही छोटी शुरुआत आज बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है यहां पर बनाए गए कपड़े विदेश तक जा रहे हैं रूही अपनी कामयाबी का श्रेय सरकार को देती हैं उनका कहना है कि सरकार ने उनकी मदद की जिसकी वजह से आज वह आत्मनिर्भर बन गई हैं अब वह अपने फैसले लेने में खुद सक्षम है







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