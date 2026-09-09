ETV Bharat / state

झारखंड में रीड-ए-थॉन 2026, 15 लाख से अधिक बच्चों ने एक साथ पढ़ी किताबें

पठन अभियान 2026 के तहत झारखंड में रीड-ए-थॉन का आयोजन किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Read a thon 2026
सामूहिक रूप से किताबें पढ़ते स्कूली बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 5:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची:बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने और पठन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से झारखंड में राज्यव्यापी रीड-ए-थॉन का आयोजन किया गया. ‘पठन अभियान 2026’ के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालयों से लेकर समुदाय स्तर तक बड़ी संख्या में बच्चों और लोगों ने एक साथ 30 मिनट तक किताबें पढ़ीं. ‘ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड’ की भावना से प्रेरित इस अभियान के तहत सुबह 11:00 बजे से 11:30 बजे तक राज्यभर में सामूहिक पठन किया गया.

1506249 बच्चे रीड-ए-थॉन में शामिल हुए

अभियान में राज्य के करीब 17,958 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 15,06,249 बच्चे रीड-ए-थॉन में शामिल हुए. इसके अलावा 41,171 शिक्षक, 7,114 सरकारी पदाधिकारी और 33,306 समुदाय के सदस्य भी इस सामूहिक पठन गतिविधि से जुड़े. बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी के कारण विद्यालयों और समुदायों में पठन को लेकर विशेष माहौल देखने को मिला.

Read a thon 2026
सामूहिक रूप से किताबें पढ़ते स्कूली बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)

JEPC के राज्य परियोजना निदेशक हुए शामिल

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने रांची के GMS ST धुर्वा विद्यालय पहुंचकर रीड-ए-थॉन में बच्चों के साथ सहभागिता दर्ज की. उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि पढ़ना केवल किसी एक गतिविधि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को इसे अपनी रोजमर्रा की आदत में शामिल करना चाहिए. बच्चों को अपनी पसंद की किताबें पढ़नी चाहिए, जिन्हें पढ़ने में उन्हें आनंद आए.

'नियमित किताबें पढ़ने के लिए करें प्रोत्साहित'

राज्य परियोजना निदेशक ने विद्यालय में मौजूद अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों से भी बच्चों को नियमित रूप से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए घर और विद्यालय दोनों जगह सकारात्मक पठन वातावरण तैयार करना जरूरी है. जब परिवार और समुदाय भी बच्चों की पठन यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तो उनमें पढ़ने के प्रति रुचि और निरंतरता विकसित होगी. रीड-ए-थॉन का उद्देश्य केवल आधे घंटे तक किताब पढ़ने की गतिविधि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से बच्चों में नियमित पठन की आदत विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है.

Read a thon 2026
रीड-ए-थॉन में शामिल स्कूली बच्चे, शिक्षक और अभिभावक. (फोटो-ईटीवी भारत)

किताबों के जरिए बच्चों को नई जानकारी हासिल करने के साथ कल्पना करने, सवाल पूछने, अपनी बात व्यक्त करने और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. अभियान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि पढ़ना पढ़ाई या परीक्षा तक सीमित गतिविधि नहीं, बल्कि सीखने और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है.

बच्चों को किताबों से जोड़ने का प्रयास

इस पहल में विद्यालयों के साथ-साथ शिक्षक, अभिभावक, सरकारी तंत्र और समुदाय को भी जोड़ा गया. इससे बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया, जहां वे अपनी रुचि के अनुसार किताबें चुनकर पढ़ सकें और पढ़ने को बोझ के बजाय आनंद से जोड़ सकें. राज्यव्यापी रीड-ए-थॉन में लाखों बच्चों और हजारों शिक्षकों एवं समुदाय के सदस्यों की भागीदारी को झारखंड में पठन संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

Read a thon 2026
सामूहिक रूप से किताबें पढ़ते स्कूली बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)

अभियान के माध्यम से नियमित पठन को बढ़ावा देने और बच्चों को किताबों से जोड़ने का प्रयास किया गया. ‘पठन अभियान 2026’ का संदेश है कि सामूहिक रूप से शुरू की गई यह पहल बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी में नियमित पढ़ने की आदत का हिस्सा बने.

ये भी पढ़ें-

SPECIAL: झारखंड में शिक्षा का हाल, शिक्षकों के 50 हजार पद सृजित, फिर भी भारी टोटा, 7,500 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर

Teachers Day Special: गरीब बच्चों की जिंदगी को संवार रहे पलामू के सतीश, 200 से अधिक बच्चों ने किया मैट्रिक पास

शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे बच्चों का हाथ थामेगा प्रशासन! पलामू में स्कूलों का शुरू हुआ स्पेशल सर्वे

TAGGED:

READ A THON 2026
JHARKHAND
JEPC CAMPAIGN
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद
READING CAMPAIGN 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.