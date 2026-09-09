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झारखंड में रीड-ए-थॉन 2026, 15 लाख से अधिक बच्चों ने एक साथ पढ़ी किताबें

रांची:बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने और पठन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से झारखंड में राज्यव्यापी रीड-ए-थॉन का आयोजन किया गया. ‘पठन अभियान 2026’ के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालयों से लेकर समुदाय स्तर तक बड़ी संख्या में बच्चों और लोगों ने एक साथ 30 मिनट तक किताबें पढ़ीं. ‘ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड’ की भावना से प्रेरित इस अभियान के तहत सुबह 11:00 बजे से 11:30 बजे तक राज्यभर में सामूहिक पठन किया गया.

1506249 बच्चे रीड-ए-थॉन में शामिल हुए

अभियान में राज्य के करीब 17,958 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 15,06,249 बच्चे रीड-ए-थॉन में शामिल हुए. इसके अलावा 41,171 शिक्षक, 7,114 सरकारी पदाधिकारी और 33,306 समुदाय के सदस्य भी इस सामूहिक पठन गतिविधि से जुड़े. बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी के कारण विद्यालयों और समुदायों में पठन को लेकर विशेष माहौल देखने को मिला.

सामूहिक रूप से किताबें पढ़ते स्कूली बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)

JEPC के राज्य परियोजना निदेशक हुए शामिल

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने रांची के GMS ST धुर्वा विद्यालय पहुंचकर रीड-ए-थॉन में बच्चों के साथ सहभागिता दर्ज की. उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि पढ़ना केवल किसी एक गतिविधि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को इसे अपनी रोजमर्रा की आदत में शामिल करना चाहिए. बच्चों को अपनी पसंद की किताबें पढ़नी चाहिए, जिन्हें पढ़ने में उन्हें आनंद आए.

'नियमित किताबें पढ़ने के लिए करें प्रोत्साहित'

राज्य परियोजना निदेशक ने विद्यालय में मौजूद अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों से भी बच्चों को नियमित रूप से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए घर और विद्यालय दोनों जगह सकारात्मक पठन वातावरण तैयार करना जरूरी है. जब परिवार और समुदाय भी बच्चों की पठन यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तो उनमें पढ़ने के प्रति रुचि और निरंतरता विकसित होगी. रीड-ए-थॉन का उद्देश्य केवल आधे घंटे तक किताब पढ़ने की गतिविधि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से बच्चों में नियमित पठन की आदत विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है.