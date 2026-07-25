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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर सियासी बयानबाजी: विपक्षी पार्टियों ने कहा - टूटा मोदी सरकार का घमंड

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Dharmendra Pradhan resignation
धर्मेंद्र प्रधान (ANI)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 7:10 PM IST

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रांची: NEET पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी तेज है. भाजपा ने कांग्रेस पर नैरेटिव सेट करके जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस इसे बड़ी जीत बता रही है.

भाजपा ने लगाया आरोप

भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सवाल उठाया कि क्या धर्मेंद्र प्रधान ने NEET पेपर लीक किया. क्या NEET एग्जाम देने वाले छात्र इस चल रहे विरोध में शामिल थे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में दर्जनों बार पेपर लीक हुए हैं. राजस्थान में गहलोत सरकार के समय भी पेपर लीक हुए हैं. ये सभी बातें सवाल खड़े करती हैं. इसमें कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का प्रभाव है. इसीलिए नैरेटिव सेट करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर सियासी बयानबाजी (Etv Bharat)

कांग्रेस ने बताया राहुल गांधी के संघर्ष की जीत

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को बड़ी जीत मान रही कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी के संघर्ष की जीत बताया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि यह देश भर के लाखों छात्रों, युवाओं और उनके परिवारों के लंबे संघर्ष की जीत है. लगातार हो रहे परीक्षा घोटाले, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था और छात्रों के भविष्य पर खतरे ने आखिरकार केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है. कांग्रेस पार्टी के विरोध के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही मांग कर रही थी कि शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लें और पद छोड़ दें. देश भर में बार-बार हो रहे पेपर लीक ने लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है, लेकिन केंद्र सरकार लंबे समय से अपने मंत्री को बचाने में लगी हुई है. अगर सरकार ने समय रहते जवाबदेही तय की होती, तो देश के युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता.

उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भाजपा सरकार की विफल शिक्षा नीति और जवाबदेही से बचने की राजनीति की स्वीकारोक्ति है. सिर्फ मंत्री का इस्तीफा काफी नहीं है. पूरे परीक्षा तंत्र की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पेपर लीक के मास्टरमाइंड, शिक्षा माफिया और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए एक ठोस और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाना चाहिए.

राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को रोजगार के सपने दिखाए, लेकिन बदले में उन्हें बेरोजगारी, पेपर लीक और अनिश्चित भविष्य दिया. आज देश का युवा जवाब मांग रहा है और बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों और युवाओं के अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ती रहेगी. केंद्र सरकार को अब सिर्फ चेहरा बदलने की राजनीति छोड़कर शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार, परीक्षा तंत्र में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.

छात्र और प्रगतिशील आंदोलन की ऐतिहासिक जीत - सीपीआई

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव कॉमरेड महेंद्र पाठक ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरे देश में छात्र और प्रगतिशील आंदोलन की ऐतिहासिक जीत है. उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में जंतर-मंतर पर हो रहा विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये को उजागर करता है. NEET पेपर लीक, शिक्षा के निजीकरण और परीक्षा तंत्र की नाकामियों के विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए. आखिरकार प्रधानमंत्री और मोदी सरकार को झुकना पड़ा.

कॉमरेड महेंद्र पाठक ने कहा कि यह जीत सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की नहीं है, बल्कि देश के प्रगतिशील छात्रों, युवाओं और आम जनता की जीत है. यह साबित करता है कि सरकारें जन आंदोलनों के दबाव में झुकने को मजबूर हो जाती हैं.

मोदी सरकार का टूटा घमंड - कैलाश यादव

राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार का घमंड टूट गया है. अपनी चट्टान जैसी एकता की ताकत से देश के भविष्य युवा छात्रों ने देश के लोकतंत्र और संविधान को टूटने से बचाया है. उन्होंने संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे महान राजनीतिक लोगों के बलिदान और विचारों की रक्षा की है.

कैलाश यादव ने कहा कि 12 साल से केंद्र की मोदी सरकार छात्रों पर आंसू गैस और पेलेट गन का इस्तेमाल करके दबाने वाली नीति अपना रही है. युवा छात्रों के कपड़े फाड़ दिए गए. इस आंदोलन ने धार्मिक सद्भाव को भी बढ़ावा दिया है. 10 साल में करीब 152 बार पेपर लीक हुआ, जिससे करीब 2 दर्जन युवा छात्रों की NEET पेपर लीक के सदमे से असमय मौत हो गई. अगर प्रधानमंत्री ने अपने अहंकारी व्यवहार के अलावा छात्रों की मांगों को गंभीरता से लिया होता, तो शायद 1974 का जेपी छात्र आंदोलन 52 साल बाद देश में फिर से देशव्यापी छात्र आंदोलन का रूप नहीं लेता.

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