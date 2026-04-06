सरयू राय के बयान को पार्टियों ने बताया राजनीतिक शिगूफा, महागठबंधन में फूट डलवाने का लगाया आरोप
सरयू राय के बयान पर झामुमो, कांग्रेस, बीजेपी और राजद नेताओं से प्रतिक्रिया ली गई.
Published : April 6, 2026 at 5:01 PM IST
रांची: जदयू विधायक सरयू राय के बयान पर झारखंड में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस और बीजेपी उन पर तंज कस रही हैं, जबकि जेएमएम ने उनके बयान को डिवाइड एंड रूल बताया है.
राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने सरयू राय के सुझाव को सिर्फ एक राजनीतिक शिगूफा बताया. उन्होंने कहा कि बेहतर होता अगर वह पहले हेमंत सोरेन सरकार को बिना शर्त समर्थन देने का पत्र देते.
क्या राजद राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बिना बनने वाली सरकार का हिस्सा होगी, इस सवाल का सीधा हां या ना में जवाब देने के बजाय प्रदेश राजद अध्यक्ष जवाब देने से बचते दिखे. पहले तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है तो उन्हें हमारे नेता तेजस्वी यादव से बात करनी चाहिए. फिर, उन्होंने कहा कि सरयू राय ने यह सुझाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया है और उन्हें ही फैसला करना है. फिर, उन्होंने आगे कहा कि वे हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन करते रहेंगे और हम सरकार में हैं.
वहीं सरयू राय की सलाह को खारिज करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्य की हर पार्टी सरयू राय के जादुई आंकड़ों को जानती और समझती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ मानना है कि राज्य के लोगों ने सरकार की बागडोर महागठबंधन को सौंपी है. इसलिए, पार्टी प्रतिबद्धता और सूचिता की राजनीति में विश्वास करती है.
सरयू राय को उनकी सलाह के लिए धन्यवाद देते हुए, मनोज पांडेय ने कहा कि उनकी सलाह "डिवाइड एंड रूल" पॉलिसी का हिस्सा है. राज्य में किसी नए प्रयोग या सहयोगी दलों को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. मनोज पांडे ने कहा कि असम चुनाव को लेकर कुछ कड़वी बातें हुई हैं, लेकिन उनका झारखंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
वहीं सरयू राय की सलाह पर जवाब देते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा, "सरयू राय सत्ता में आने के लिए बेताब हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी बातों में नहीं आएंगे." उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को सरयू राय के फॉर्मूले से कोई डर नहीं है क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां पहले से ही उनके बताए नंबर गेम को जानती हैं. राज्य में इंडिया ब्लॉक सरकार पांच साल तक मजबूती से चलने वाली है.
सरयू राय के बयान पर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हर कोई बयान देने के लिए स्वतंत्र है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को तय करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. इसका बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम विपक्ष में हैं और न तो किसी का साथ देने जा रहे हैं और न ही किसी से समर्थन मांगेंगे. सीपी सिंह ने कहा कि यह सरयू राय का निजी बयान है.
इस बीच, भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि अगर सरयू राय के पास मैजिक नंबर है, तो उन्हें मीडिया में बयान देने के बजाय सीधे मुख्यमंत्री के पास जाकर उन्हें बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, इसलिए अगर सरयू राय बीजेपी और कांग्रेस के बिना सरकार को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो यह साफ है कि वह खुद को एनडीए से अलग मानकर ऐसा बयान दे रहे हैं. ऐसे में उन्हें सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए और मीडिया में बयान नहीं देना चाहिए.
सरयू राय ने दिया था ये बयान
अपने धनबाद दौरे के दौरान, सरयू राय ने कहा था कि हेमंत सोरेन कांग्रेस या बीजेपी के बिना भी सरकार बना सकते हैं. उन्होंने सदन में बहुमत के लिए जरूरी 41 सीटें पाने का एक फॉर्मूला भी सुझाया. उन्होंने कहा था कि जेएमएम की 34 सीटें, आरजेडी की 4, सीपीआई(एमएल) की 2, और सरयू राय की अपनी (जेडीयू) एक और एक अन्य सीट मिलाकर कुल 42 सीटें बनती हैं, जो जरूरी बहुमत से एक सीट ज्यादा है.
सरयू राय ने कहा था कि अगर हेमंत सोरेन कांग्रेस या बीजेपी के समर्थन के बिना सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनके जैसे अन्य विधायक बिना शर्त समर्थन देंगे.
उन्होंने कहा था कि उन्होंने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि कांग्रेस ने बिहार चुनाव में जेएमएम को उसके हिस्से की सीटें देने से मना कर दिया था और अब असम चुनाव में भी ऐसी ही स्थिति बनी है. उनके मुताबिक, जहां गठबंधन की गुंजाइश होती है, वहां कांग्रेस अपने साथियों को हिस्सा देती है ताकि गठबंधन सरकार बनी रहे.
कांग्रेस और झामुमो के बीच हुई तीखी बहस का जिक्र करते हुए सरयू राय ने कहा कि अभी झामुमो और कांग्रेस के गठबंधन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं.
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