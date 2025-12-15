ETV Bharat / state

नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर जानिए दिल्ली के नेताओं ने क्या कहा

बिहार के 45 वर्षीय नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. उन्होंने आज अपना पदभार संभाला.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नितिन नबीन से मुलाकात
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नितिन नबीन से मुलाकात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 15, 2025 at 7:53 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में एक अहम बदलाव के तहत युवा नेता नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद दिल्ली की भी सियासत में इस फैसले को लेकर उत्साह का माहौल है. नितिन नबीन के इस नए दायित्व की घोषणा के बाद उनके पहले दिल्ली आगमन पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इसे संगठन के लिए नई ऊर्जा देने वाला कदम बताया.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के पद की घोषणा के उपरांत प्रथम दिल्ली आगमन पर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नितिन नबीन का संगठनात्मक अनुभव, कार्यशैली व कार्यकर्ताओं के साथ सतत संवाद संगठन को व अधिक सुदृढ़, अनुशासित और प्रभावी दिशा प्रदान करेगा.

दिल्ली के नेताओं की नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

रेखा गुप्ता ने विश्वास जताया कि नितिन नबीन के मार्गदर्शन में पार्टी की संगठनात्मक संरचना व कार्यप्रणाली को नई ऊर्जा और प्रभावशीलता प्राप्त होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण’ के मूल मंत्र को केंद्र में रखते हुए दिल्ली प्रदेश का हर कार्यकर्ता नितिन नबीन के नेतृत्व में संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन के लिए पूरी निष्ठा से प्रतिबद्ध है. साथ ही पार्टी की नीतियों व विचारधारा को बूथ स्तर तक मजबूती से पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नितिन नबीन की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति भाजपा के युवा नेतृत्व पर गहरे भरोसे का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि कम उम्र में इतना बड़ा संगठनात्मक दायित्व मिलना यह दर्शाता है कि पार्टी भविष्य के नेतृत्व निर्माण को लेकर गंभीर व दूरदर्शी है. मुख्यमंत्री ने बताया कि नितिन नबीन छात्र राजनीति से निकलकर संगठन के विभिन्न स्तरों पर काम करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, जिससे उनका अनुशासित व संघर्षपूर्ण राजनीतिक सफर झलकता है. उन्होंने कहा कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने स्वयं नितिन नबीन के साथ प्रचार किया. उनकी जनसंपर्क क्षमता, संगठन पर पकड़ व कार्यशैली को नजदीक से देखा, जो पार्टी के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी.

नितिन नबीन की नियुक्ति महत्वपूर्ण व प्रेरणादायक क्षण: पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सिंह ने नितिन नबीन की नियुक्ति को पार्टी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण व प्रेरणादायक क्षण बताया. उन्होंने कहा कि युवा नेता नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को नई मजबूती मिली है. इस नियुक्ति को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि नितिन नबीन भाजपा के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं. भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, जबकि नितिन नबीन का जन्म 23 मई 1980 को हुआ, यानी पार्टी की उम्र से भी कम उम्र में इस पद तक पहुंचना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि उम्र भले ही कम हो, लेकिन नितिन नबीन का राजनीतिक व संगठनात्मक अनुभव बेहद व्यापक है.

नितिन नबीन की नियुक्ति एक ऐतिहासिक उपलब्धि: उन्होंने बताया कि नितिन नबीन अब तक पांच चुनाव जीत चुके हैं, पार्टी में विभिन्न प्रभारी भूमिकाएं निभा चुके हैं, संगठन व सरकार दोनों में काम कर चुके हैं और जनता से उनका सीधा संवाद रहा है. डॉ. हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई कि करीब 18 से 20 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली इस विशाल पार्टी को नितिन नबीन अपने नेतृत्व में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि बिहार व दिल्ली के चुनावों में नितिन नबीन का योगदान उल्लेखनीय रहा है. उनके पारिवारिक राजनीतिक अनुभव ने भी उन्हें एक मजबूत व जमीन से जुड़े नेता के रूप में स्थापित किया है.

सुधांशु झा ने बताया कि वह नई दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं. नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को टारगेट किया है. नितिन के अंदर संगठन की कुशलता है बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए उन्होंने काफी योगदान दिया. इस ईद के लिए नितिन को मास्टरमाइंड भी कहा जा सकता है. नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी को मजबूती मिलेगी उन राज्यों में भी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है क्योंकि बिहार के लोग पश्चिम बंगाल हो या अन्य राज्यों सभी जगह बड़ी संख्या में हैं. नवीन जैसे युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने युवाओं को जोड़ने का काम किया है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से राजनीति में आने का आवाहन किया था. पार्टी का यह कदम युवाओं के लिए राजनीति में आने का प्रेरणा स्रोत बनेगा.

प्रमोद पहलवान ने बताया कि वह ओबीसी मोर्चा के मीडिया कन्वीनर हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पार्टी ने ग्रास रूट के कार्यकर्ता को उठाकर पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्य करता को भी कितना कुछ मिल सकता है. पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि इस पार्टी में एक ग्रास रूट के कार्यकर्ता के लिए भी बहुत बड़ा भविष्य है.

