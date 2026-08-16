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20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव: विभिन्न दलों की आई प्रतिक्रिया, झामुमो ने कहा- लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना उनका अधिकार

छात्र आंदोलन के तहत छात्र 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा. विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी.

Jharkhand student protest
छात्र आंदोलन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 7:52 PM IST

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रांची: जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी-जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने तथा पिछले 09 वर्षों में ली गई प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर राज्यभर से आए छात्र आंदोलन कर रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस के दिन ही इन छात्रों ने घोषणा कर दी कि 20 अगस्त को वे कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. छात्रों की इस घोषणा के बाद ईटीवी भारत ने सत्तारूढ़ दलों के साथ-साथ वाम दलों और भाजपा के विचार जानने की कोशिश की.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड में अपनी बात रखने, धरना-प्रदर्शन करने की पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि यहां लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली एक संवेदनशील सरकार है. लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आंदोलनरत छात्रों को अपनी बात रखने, धरना-प्रदर्शन और घेराव करने का अधिकार भी है. हम इन्हें न तो घटक जनरेशन कहते हैं, न इन पर लाठियां चलाते हैं, न पैलेट गन चलाते हैं और न ही इन्हें कॉकरोच या वायरस कहते हैं. यह बात आंदोलनरत छात्रों को भी ध्यान में रखनी चाहिए.

मुख्यमंत्री आवास घेराव पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

मनोज पांडे ने आगे कहा कि आंदोलनरत छात्र दिग्भ्रमित न हों और अपने हितों का ख्याल रखें. कोचिंग सेंटर संचालक उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्र हमारे ही छात्र हैं, यही युवा हैं और इनोसेंट हैं. उन्हें आंदोलन की जगह संवाद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि संवाद से ही गतिरोध दूर होगा.

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप ने कहा कि झारखंड में छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है, वह अपने भविष्य के लिए है. यह स्वतःस्फूर्त आंदोलन है. भाजपा इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दे रही है.

उन्होंने कहा कि जहां तक पूर्व में छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बातचीत की बात है, तो यह कहना गलत है कि सरकार ने आंदोलित छात्रों की 95 प्रतिशत मांगें मान ली हैं. छात्रों की प्रमुख मांग पूरे मामले की सीबीआई जांच है, लेकिन इस मांग को सरकार नहीं मान रही है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक मानने की जगह झामुमो द्वारा यह सलाह देना कि आंदोलन को दिग्भ्रमित न होने दें, हास्यास्पद है. अगर सरकार पाक-साफ है तो सीबीआई जांच से हिचक क्यों रही है, यह बड़ा सवाल है.

राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि हम छात्रों से यही कहेंगे कि जिस तरह से हम आपके साथ हैं, उसी तरह से आप भी सरकार की मजबूरी समझिए. जिस दिन से यह छात्र आंदोलन शुरू हुआ है, तब से पूरी सरकार और हम सभी सत्तारूढ़ दल आपके साथ हैं. आपकी बातों को समझने के लिए पूरी कोशिश की गई है और आपकी कई मांगें मानी भी गई हैं. जो बात नहीं हो सकती है, उस पर अड़ना उचित नहीं होगा. आप सभी पढ़े-लिखे और समझदार लोग हैं.

सीपीआई (एमएल) के प्रदेश समिति सदस्य शुभेन्दु सेन ने कहा कि मांग हासिल करने के लिए छात्र आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं. उनकी कई मांगें सरकार ने मान भी ली हैं. जो अधूरी मांगें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें.

एक सवाल के जवाब में शुभेन्दु सेन ने स्वीकार किया कि छात्रों की मांग मानने में हेमंत सरकार थोड़ी कंजूसी कर रही है. उन्होंने कहा कि अभी असामान्य स्थिति है और राज्य की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश भाजपा तथा केंद्र सरकार कर रही है. इसलिए सरकार को उदार होकर छात्रों की मांग मानकर आंदोलन को समाप्त कराना चाहिए.

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