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20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव: विभिन्न दलों की आई प्रतिक्रिया, झामुमो ने कहा- लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना उनका अधिकार

रांची: जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी-जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने तथा पिछले 09 वर्षों में ली गई प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर राज्यभर से आए छात्र आंदोलन कर रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस के दिन ही इन छात्रों ने घोषणा कर दी कि 20 अगस्त को वे कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. छात्रों की इस घोषणा के बाद ईटीवी भारत ने सत्तारूढ़ दलों के साथ-साथ वाम दलों और भाजपा के विचार जानने की कोशिश की.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड में अपनी बात रखने, धरना-प्रदर्शन करने की पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि यहां लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली एक संवेदनशील सरकार है. लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आंदोलनरत छात्रों को अपनी बात रखने, धरना-प्रदर्शन और घेराव करने का अधिकार भी है. हम इन्हें न तो घटक जनरेशन कहते हैं, न इन पर लाठियां चलाते हैं, न पैलेट गन चलाते हैं और न ही इन्हें कॉकरोच या वायरस कहते हैं. यह बात आंदोलनरत छात्रों को भी ध्यान में रखनी चाहिए.

मुख्यमंत्री आवास घेराव पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

मनोज पांडे ने आगे कहा कि आंदोलनरत छात्र दिग्भ्रमित न हों और अपने हितों का ख्याल रखें. कोचिंग सेंटर संचालक उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्र हमारे ही छात्र हैं, यही युवा हैं और इनोसेंट हैं. उन्हें आंदोलन की जगह संवाद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि संवाद से ही गतिरोध दूर होगा.

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप ने कहा कि झारखंड में छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है, वह अपने भविष्य के लिए है. यह स्वतःस्फूर्त आंदोलन है. भाजपा इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दे रही है.

उन्होंने कहा कि जहां तक पूर्व में छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बातचीत की बात है, तो यह कहना गलत है कि सरकार ने आंदोलित छात्रों की 95 प्रतिशत मांगें मान ली हैं. छात्रों की प्रमुख मांग पूरे मामले की सीबीआई जांच है, लेकिन इस मांग को सरकार नहीं मान रही है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक मानने की जगह झामुमो द्वारा यह सलाह देना कि आंदोलन को दिग्भ्रमित न होने दें, हास्यास्पद है. अगर सरकार पाक-साफ है तो सीबीआई जांच से हिचक क्यों रही है, यह बड़ा सवाल है.