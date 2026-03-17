लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में हिजाब विवाद; जानिये आरोपों पर क्या बोले पर्यटक और धर्मगुरु?
इमामबाड़ा घूमने पहुंचीं युवती के वायरल वीडियो पर ईटीवी भारत की टीम ने की बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 10:50 PM IST
लखनऊ : लखनऊ के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल बड़ा इमामबाड़ा में हाल ही में एक वीडियो के बाद विवाद खड़ा हो गया. डिजिटल क्रिएटर मान्या सिंह का आरोप है कि उन्हें गेट पर रोका गया और कहा गया कि पहले हिजाब पहन कर आओ तब प्रवेश दिया जाएगा. इसके अलावा इजरायल और अमेरिका के विरुद्ध गलत आचरण करने को कहा गया. इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने बड़ा इमामबाड़ा पहुंचकर पर्यटकों, कर्मचारियों और धर्मगुरुओं से बातचीत की.
पड़ताल में सामने आया कि बड़ा इमामबाड़ा एक धार्मिक स्थल है, जहां प्रवेश के लिए कुछ नियमों का पालन कराया जाता है. अंदर जाने के लिए सिर ढकना जरूरी है, जिन महिलाओं के पास दुपट्टा नहीं होता, उन्हें मौके पर कपड़ा उपलब्ध कराया जाता है. छोटे या खुले कपड़े होने पर शरीर ढकने के लिए कहा जाता है. यह नियम सभी के लिए समान रूप से लागू है, चाहे वह भारतीय हों या विदेशी पर्यटक.
धर्मगुरु का पक्ष : ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इमामबाड़ा एक इबादतगाह है, जहां मजलिस होती है, इसलिए मर्यादित कपड़ों में ही प्रवेश दिया जाता है. उन्होंने कहा कि जैसे गुरुद्वारों में सिर ढकना जरूरी होता है, वैसे ही यहां भी यह परंपरा है.
पर्यटकों का क्या कहना है? : ईटीवी भारत की बातचीत में ज्यादातर पर्यटकों ने नियमों को सामान्य और स्वीकार्य बताया. गुड़िया नाम की पर्यटक ने कहा कि सिर ढकने के नियम से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा लगा. गुजरात से आए निलेश ने कहा कि “हमारे यहां भी ऐसे नियम होते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है.”
मुंबई से आई निमिषा मेहता ने कहा कि यह धार्मिक स्थल है, इसलिए सिर ढकना जरूरी है और इसमें कोई परेशानी नहीं है. पुष्पेंद्र मेहता ने स्पष्ट कहा कि किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया. दुबई से आए पर्यटक ने भी इमामबाड़े की खूबसूरती और व्यवस्था की सराहना की.
जानिये हुसैनाबाद ट्रस्ट के कर्मचारी ने क्या कहा? : हुसैनाबाद ट्रस्ट के कर्मचारी ताहिर ने बताया कि इजरायल और अमेरिका के झंडे प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर पहले लगाए गए थे. उन्होंने साफ किया कि किसी भी पर्यटक को गलत आचरण करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, यह पूरी तरह व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है.
कर्मचारियों के अनुसार, पर्यटकों को हिजाब पहनने को नहीं कहा जाता, बल्कि सिर्फ सिर ढकने को कहा जाता है. यह उन पर्यटकों से कहा जाता है जो इमामबाड़ा के अंदर जाना चाहते हैं जो धार्मिक आस्था से जुड़ा नियम है.
हाल ही में एक युवक द्वारा बड़ा इमामबाड़ा परिसर में अभद्र हरकत का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई. कपल्स द्वारा रील बनाने को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी. परिसर में लगातार लाउडस्पीकर से घोषणा की जाती है कि यहां नाच-गाना और रील बनाना प्रतिबंधित है. नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी जाती है.
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