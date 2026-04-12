ETV Bharat / state

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की भाजपा नेताओं ने की तारीफ, महिला आरक्षण बिल के फायदे के बारे में लोगों को किया जा रहा है जागरूक

भिवानी पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक किया.

Women and Child Development Minister Shruti Chaudhary
प्रेस वार्ता में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 12, 2026 at 3:20 PM IST

|

Updated : April 12, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी/पंचकूला: भारतीय राजनीति और समाज में महिलाओं की भूमिका अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब वे नेतृत्व के केंद्र में होंगी. भिवानी के चित्रकूट रेस्ट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साझा करते हुए एक नए युग का खाका पेश किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि "केंद्र सरकार की दूरगामी सोच के चलते वर्ष 2029 के चुनावों में महिलाओं को राजनीति में एक-तिहाई (33 प्रतिशत) हिस्सेदारी मिलेगी, जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ साबित होगा."

महिलाएं नीति-निर्धारण में सीधी भूमिका निभाएंगी: पत्रकार वार्ता में मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि "दशकों तक महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर केवल राजनीतिक चर्चाएं और वादे होते रहे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे धरातल पर उतारकर वास्तविक स्वरूप दिया है." उन्होंने कहा कि "देश की 50 प्रतिशत आबादी अब नीति-निर्धारण में सीधी भूमिका निभाएगी. जब महिलाएं विधानसभा और लोकसभा में नेतृत्व करेंगी, तो समाज और अधिक समृद्ध व खुशहाल बनेगा."

भिवानी पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी (Etv Bharat)
Haryana Health Minister Aarti Singh Rao
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव (Etv Bharat)

16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा "नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023" को लागू करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. इसे लागू करने के लिए आगामी 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. अधिनियम के प्रति जन-जागरूकता लाने के लिए आज 11 अप्रैल से अभियान शुरू किया गया है, जो 20 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चलेगा. इसमें महिलाओं और आमजन को अधिनियम की जानकारी देने और उनसे जुड़ाव बढ़ाने की तैयारी की गई है. स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को पंचकूला में अभियान की शुरुआत करने के बाद मीडिया से बात की.

ये भी पढ़ें-Bhiwani News: महिला आरक्षण बिल का महिलाओं ने किया स्वागत, बिल पास होने से मिलेगा समानता का अधिकार
Last Updated : April 12, 2026 at 3:54 PM IST

TAGGED:

MINISTER SHRUTI CHAUDHARY
मंत्री श्रुति चौधरी
महिला आरक्षण बिल
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
NARI SHAKTI VANDAN ADHINIYAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.