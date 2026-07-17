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देश विरोधी गतिविधि में शामिल दो युवक गिरफ्तार, ग्रामीणों ने कहा- हमें भनक तक नहीं थी

सीतामढ़ी में देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में जिन दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, वहां का माहौल कैसा है? पढ़ें..

Takor village in Sitamarhi
सीतामढ़ी का टकोर गांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 17, 2026 at 3:05 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी का टकोर गांव इन दिनों सुर्खियों में है. देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान के मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. भारत-नेपाल सीमा से सटे इस संवेदनशील जिले में हुई कार्रवाई के बाद बिहार पुलिस के साथ-साथ अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं.

प्रारंभिक जांच में सोशल मीडिया के जरिए विदेशी संपर्क, संदिग्ध व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम ग्रुप और युवाओं को कथित तौर पर कट्टरपंथ की ओर प्रभावित करने की आशंकाएं सामने आई हैं. हालांकि, जांच अभी जारी है और कई पहलुओं की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

TWO SUSPECTS ARRESTED IN SITAMARHI
सीतामढ़ी में दो संदिग्ध गिरफ्तार (ETV Bharat)

टकोर गांव में सन्नाटा: ईटीवी भारत की टीम जब गाढ़ा थाना क्षेत्र के टकोर गांव पहुंची तो पूरे गांव में चर्चा का विषय केवल दो युवकों की गिरफ्तारी थी. ग्रामीणों के बीच हैरानी और भय का माहौल है. किसी को यकीन नहीं हो रहा कि मजदूरी कर जीवनयापन करने वाले गांव के दो युवक इतने गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किए जा सकते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी सामान्य परिवार से आते हैं और अक्सर मजदूरी के सिलसिले में दूसरे राज्यों में रहते थे.

सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए: ग्रामीणों का दावा है कि मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान कुछ ऐसे व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़े थे, जिनकी प्रोफाइल तस्वीरों (डीपी) पर आधुनिक हथियारों की तस्वीरें लगी रहती थीं. ग्रामीणों के अनुसार, पिछले करीब छह महीनों से इन ग्रुपों के माध्यम से दोनों युवकों को लगातार प्रभावित करने और अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी.

मजदूरी करते थे दोनों युवक: जानकारी के अनुसार, मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान गुजरात के एक कारखाने में मजदूरी करते थे. मुहर्रम के अवसर पर दोनों अपने गांव लौटे थे. इसके बाद कुछ दिनों के लिए मजदूरी करने आरा गए लेकिन वहां ठेकेदार से विवाद होने के बाद वापस गांव लौट आए. इसी दौरान पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और बाद में गिरफ्तार कर लिया.

परिजनों ने जताई अनभिज्ञता: गिरफ्तार युवकों के परिजनों का कहना है कि दोनों अधिक पढ़े-लिखे नहीं हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है. उनके अनुसार, दोनों मजदूरी कर घर का खर्च चलाते थे और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वे कथित तौर पर ऐसे किसी नेटवर्क के संपर्क में कैसे आए. परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि किसी तरह का भ्रम या गलतफहमी है तो जांच में सच्चाई सामने आनी चाहिए.

जांच एजेंसियां खंगाल रहीं डिजिटल साक्ष्य: पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन, व्हाट्सऐप चैट, इंस्टाग्राम अकाउंट और अन्य डिजिटल गतिविधियों की जांच कर रही हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि दोनों किन-किन लोगों के संपर्क में थे और क्या किसी संगठित नेटवर्क से उनका संबंध था. अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल साक्ष्यों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं.

विदेशी संपर्क की भी जांच: जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक स्तर पर जिन सोशल मीडिया अकाउंट और संपर्कों की जांच की जा रही है, उनमें पाकिस्तान में बैठे राणा हसनैन नामक व्यक्ति से कथित संपर्क की आशंका सामने आई है. जांच एजेंसियां यह भी पड़ताल कर रही हैं कि उसका संबंध पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से है या नहीं? क्या इन संपर्कों का उद्देश्य भारत विरोधी गतिविधियों के लिए युवाओं को प्रभावित करना था? इन पहलुओं की जांच अभी जारी है.

क्या बोले ग्रामीण?: टकोर गांव के लोगों का कहना है कि वे चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच हो. अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो लेकिन यदि किसी निर्दोष का नाम सामने आया है तो उसे न्याय मिलना चाहिए. गांव के लोगों ने युवाओं से सोशल मीडिया पर अंजान लोगों और संदिग्ध ग्रुपों से दूर रहने की भी अपील की.

"हमलोग चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो. अगर दोनों दोषी हैं तो सख्त कार्रवाई हो लेकिन निर्दोष को बिल्कुल ना फंसाया जाए. सच्चाई सामने आनी चाहिए."- ग्रामीण

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