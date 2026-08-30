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IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद मिर्जापुर के लोगों का रिएक्शन, बोले- राजनीति में स्वागत है, जनता का भला हो जाएगा

गांव लहुरियादह में पहुंचाया था घर-घर पानी. (तस्वीर पुरानी है.) ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर : IAS दिव्या मित्तल ने राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक संदेश भी पोस्ट किया. IIT और IIM से पास होने के बाद उन्होंने लंदन में नौकरी की थी फिर यूपीएससी की परीक्षा दी और आईएएस में उनका चयन 13 साल पहले हुआ था. IAS दिव्या मित्तल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर, मिर्जापुर और देवरिया में जिलाधिकारी रह चुकी हैं. डीएम रहते हुए दिव्या मित्तल का नेताओं से टकराव हमेशा से चर्चा में रहा है. मिर्जापुर में भी सांसद अनुप्रिया पटेल से टकराव के कारण ही उनका ट्रांसफर किया गया था. अपने काम के जरिए दिव्या मित्तल ने मिर्जापुर के लोगों के दिलों में जगह बना ली थी. दिव्या मित्तल का मिर्जापुर से ट्रांसफर हुआ था, तब विदाई के दौरान लोगों ने उन्हे फूलों से ढक दिया था. विदाई के समय दिव्या मित्तल भी भावुक हो गई थीं. दिव्या मित्तल के इस्तीफे के लोगों का रिएक्शन. (Video Credit; ETV Bharat) लोग बोले- चुनाव लड़ें : अब उनके इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, दिव्या मित्तल मिर्जापुर से चुनाव लड़ें तो जनता का भला हो जाएगा. उनके इस्तीफे के बाद मिर्जापुर के लोगों का रिएक्शन भी सामने आया है. वहीं सोशल मीडिया पर यूजर दिव्या मित्तल को मिर्जापुर में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं. कोई नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कह रहा है, तो कोई लोकसभा चुनाव. लोगों का कहना है दिव्या मित्तल ने ईमानदारी से जिले में विकास काम कराया है. राजनीति में आती हैं तो उनका स्वागत है.