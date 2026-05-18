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सड़क चलने के लिए, नमाज के लिए नहीं...सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का रिएक्शन, मौलाना शहाबुद्दीन ने किया समर्थन

सीएम योगी के नमाज बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जताया एतराज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर/बरेली : सड़क चलने के लिए, नमाज के लिए नहीं...सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने प्रतिक्रिया दी है. देवबंद के कई इस्लामिक धर्मगुरुओं ने बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शब्दों का चयन बेहद संतुलित और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि सड़कों पर नमाज पढ़ना उचित नहीं है और मुसलमानों को मस्जिदों के भीतर ही नमाज अदा करनी चाहिए. इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि वह इस बात से सहमत हैं कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए. उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग मस्जिदों में और जरूरत पड़ने पर अलग-अलग शिफ्टों में नमाज अदा करें. मौलाना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी का बयान मुसलमानों के लिए एक संदेश है कि कानून व्यवस्था के मामलों को गंभीरता से लिया जाए. मुस्लिम धर्मगुरुओं का रिएक्शन. (Video Credit; ETV Bharat) बयान संयम और संतुलित होना चाहिए : हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था. मुख्यमंत्री ने धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों का सम्मान करने की शपथ ली है. इसलिए उनके बयान में संयम और संतुलन होना चाहिए था. शिफ्टों में ही पढ़ी जाती है नमाज : वहीं देवबंदी उलेमा मुफ्ती अशद कासमी ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईद, बकरीद और जुमे की नमाज पहले से ही अधिकतर मस्जिदों में अलग-अलग समय और शिफ्टों में पढ़ी जाती है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में व्यवस्था और अनुशासन का विशेष महत्व है तथा अधिकांश मुसलमान कानून का पालन करते हुए नमाज अदा करते हैं.