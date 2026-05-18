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सड़क चलने के लिए, नमाज के लिए नहीं...सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का रिएक्शन, मौलाना शहाबुद्दीन ने किया समर्थन

इस्लामिक धर्मगुरुओं ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शब्दों का चयन बेहद संतुलित और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए.

सीएम योगी के नमाज बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जताया एतराज.
सीएम योगी के नमाज बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जताया एतराज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 6:44 PM IST

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Updated : May 18, 2026 at 7:30 PM IST

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सहारनपुर/बरेली : सड़क चलने के लिए, नमाज के लिए नहीं...सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने प्रतिक्रिया दी है. देवबंद के कई इस्लामिक धर्मगुरुओं ने बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शब्दों का चयन बेहद संतुलित और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि सड़कों पर नमाज पढ़ना उचित नहीं है और मुसलमानों को मस्जिदों के भीतर ही नमाज अदा करनी चाहिए.

इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि वह इस बात से सहमत हैं कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए. उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग मस्जिदों में और जरूरत पड़ने पर अलग-अलग शिफ्टों में नमाज अदा करें. मौलाना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी का बयान मुसलमानों के लिए एक संदेश है कि कानून व्यवस्था के मामलों को गंभीरता से लिया जाए.

मुस्लिम धर्मगुरुओं का रिएक्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

बयान संयम और संतुलित होना चाहिए : हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था. मुख्यमंत्री ने धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों का सम्मान करने की शपथ ली है. इसलिए उनके बयान में संयम और संतुलन होना चाहिए था.

शिफ्टों में ही पढ़ी जाती है नमाज : वहीं देवबंदी उलेमा मुफ्ती अशद कासमी ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईद, बकरीद और जुमे की नमाज पहले से ही अधिकतर मस्जिदों में अलग-अलग समय और शिफ्टों में पढ़ी जाती है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में व्यवस्था और अनुशासन का विशेष महत्व है तथा अधिकांश मुसलमान कानून का पालन करते हुए नमाज अदा करते हैं.

संवाद और समझदारी की जरूरत : मुफ्ती अशद कासमी ने कहा कि मुख्यमंत्री देश के सबसे बड़े राज्य के प्रमुख हैं, इसलिए उनके बयान सौहार्द और भाईचारे को बढ़ाने वाले होने चाहिए. उन्होंने कहा कि धार्मिक मामलों में संवाद और समझदारी की जरूरत होती है, न कि टकराव की भाषा की. उलेमाओं ने यह भी स्पष्ट किया कि समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है.

इस्लाम भी नहीं देता इजाजत : ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि इस्लाम सड़क और चौराहों पर नमाज पढ़ने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि घर और मस्जिद में सुकून के साथ इबादत करने का संदेश देता है. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मुसलमान आमतौर पर मस्जिद, घर या अपनी दुकान में नमाज अदा करता है.

इस्लाम में बताया गया है समाधान : उन्होंने कहा कि इस्लाम में इबादत के दौरान शांति, एकाग्रता और सुकून को अहम माना गया है. नमाज के दौरान नमाजी और खुदा के बीच किसी तरह की रुकावट या व्यवधान नहीं होना चाहिए, जबकि सड़क और चौराहों पर ऐसा माहौल संभव नहीं हो पाता. ईद और बकरीद जैसे मौकों पर यदि किसी मस्जिद में भीड़ अधिक हो जाए तो इस्लाम में उसका भी समाधान बताया गया है.

एक मस्जिद में कई चरणों में नमाज : एक ही मस्जिद में अलग-अलग समय पर कई चरणों में नमाज अदा कराई जा सकती है. इससे आम लोगों को परेशानी नहीं होगी और यातायात भी प्रभावित नहीं होगा. मौलाना ने कहा कि इस्लाम अमन, भाईचारे और आपसी सम्मान की शिक्षा देता है. किसी भी धार्मिक गतिविधि से आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. उन्होंने लोगों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की.

यह भी पढ़ें : सड़क पर नमाज; सीएम योगी का तल्ख अंदाज, बोले-सड़क चलने के लिए है, तमाशे के लिए नहीं

Last Updated : May 18, 2026 at 7:30 PM IST

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