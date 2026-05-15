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पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के बढ़े दाम, भाजपा विधायक ने बताया मजबूरी में उठाया गया कदम, झामुमो-कांग्रेस ने साधा केंद्र पर निशाना

रांची: पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह फैसला मौजूदा वैश्विक स्थिति को देखते हुए लिया गया है. भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हर दो महीने में दाम बढ़ते थे, अभी जो दाम बढ़े हैं, वह करीब दो साल बाद बढ़े हैं.

पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने से महंगाई में वृद्धि की संभावना से इनकार करते हुए शशिभूषण मेहता ने कहा कि यह तात्कालिक कारण है जिसकी वजह से दाम में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि अंतरराष्ट्रीय संकट की वजह से इस तरह के फैसले लिए गए हैं और यह समस्याएं उत्पन्न हुई हैं.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

पेट्रोल-डीजल को लेकर पैनिक ना हो जनता-भाजपा

अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित होने का असर रांची सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में देखने को मिल रहा है. पंपों पर पेट्रोल लेने के लिए लंबी-लंबी कतारें, कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिल रहा है. जाहिर तौर पर इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इधर, भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल डीजल को लेकर जनता से पैनिक ना होने की अपील की है.

भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से यह किल्लत हुआ है. इससे घबराने की जरूरत नहीं है. लोगों की उम्मीदें प्रधानमंत्री पर टिकी हुई हैं, उनका 5 दिवसीय विदेश द्वारा भी है. हमें लगता है कि जल्द ही कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा. उन्होंने लोगों से ईंधन बचाने की अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक कार्यों के लिए जो वाहनों का उपयोग होता है, उससे लोग परहेज करें और बेहद ही जरूरी कामों के लिए ही गाड़ियों का उपयोग करें. इसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री काफी गंभीर हैं. यदि दूसरे देशों की बात करें तो वहां स्थिति और भी गंभीर है. ऐसे में लोगों को धैर्य और साहस बनाए रखने की आवश्यकता है.

झामुमो-कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना