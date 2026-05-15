पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के बढ़े दाम, भाजपा विधायक ने बताया मजबूरी में उठाया गया कदम, झामुमो-कांग्रेस ने साधा केंद्र पर निशाना
भाजपा विधायक ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी को मजबूरी में उठाया गया कदम बताया है.
Published : May 15, 2026 at 1:23 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 2:30 PM IST
रांची: पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह फैसला मौजूदा वैश्विक स्थिति को देखते हुए लिया गया है. भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हर दो महीने में दाम बढ़ते थे, अभी जो दाम बढ़े हैं, वह करीब दो साल बाद बढ़े हैं.
पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने से महंगाई में वृद्धि की संभावना से इनकार करते हुए शशिभूषण मेहता ने कहा कि यह तात्कालिक कारण है जिसकी वजह से दाम में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि अंतरराष्ट्रीय संकट की वजह से इस तरह के फैसले लिए गए हैं और यह समस्याएं उत्पन्न हुई हैं.
पेट्रोल-डीजल को लेकर पैनिक ना हो जनता-भाजपा
अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित होने का असर रांची सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में देखने को मिल रहा है. पंपों पर पेट्रोल लेने के लिए लंबी-लंबी कतारें, कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिल रहा है. जाहिर तौर पर इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इधर, भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल डीजल को लेकर जनता से पैनिक ना होने की अपील की है.
भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से यह किल्लत हुआ है. इससे घबराने की जरूरत नहीं है. लोगों की उम्मीदें प्रधानमंत्री पर टिकी हुई हैं, उनका 5 दिवसीय विदेश द्वारा भी है. हमें लगता है कि जल्द ही कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा. उन्होंने लोगों से ईंधन बचाने की अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक कार्यों के लिए जो वाहनों का उपयोग होता है, उससे लोग परहेज करें और बेहद ही जरूरी कामों के लिए ही गाड़ियों का उपयोग करें. इसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री काफी गंभीर हैं. यदि दूसरे देशों की बात करें तो वहां स्थिति और भी गंभीर है. ऐसे में लोगों को धैर्य और साहस बनाए रखने की आवश्यकता है.
झामुमो-कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना
एक ओर भाजपा विधायक पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी को मजबूरी में उठाया गया कदम बता रहे हैं. तो वहीं झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेताओं ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है.
झामुमो नेता मनोज पांडेय ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को महंगाई बढ़ाने वाला बताया. उन्होंने इसकी तुलना जनता के ऊपर चाबुक मारने से की है. मनोज पांडेय ने कहा कि देश की जनता को पेट्रोल-डीजल कम खर्च करने की सलाह देने वाले प्रधानमंत्री यह बताएं कि असम विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मनाने भाजपा के जो नेता 140 चार्टड विमान से गुवाहाटी गए थे तो क्या वह पानी से चलने वाले फ्लाइट से गुवाहाटी गए थे.
झामुमो नेता ने कहा कि जनता को मझधार में छोड़कर प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं. देश का क्या हालात हो गया है कि ट्रंप अंकल के परमिशन मिलने या नहीं मिलने पर देश के प्रधानमंत्री फैसला लेते है, क्या यही लोकतंत्र है? एक व्यक्ति की वजह से पूरा देश संकट झेल रहा है.
वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि यह सिर्फ पेट्रोल-डीजल पर 03 रुपये की बढ़ोतरी नहीं है बल्कि यह मध्यमवर्ग पर चौतरफा हमला है. राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि अभी और परेशानी जनता को आने वाली है. पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने से हर तरफ महंगाई बढ़ेगी और जनता अब केंद्र की सरकार को माफ नहीं करेगी.
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