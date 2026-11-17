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मैदान पर खिलाड़ी के तौर पर नहीं दिखेंगे एमएस धोनी, मेंटर की संभालेंगे जिम्मेदारी, रांची के क्रिकेट प्रेमियों में छाई मायूसी

महेंद्र सिंह धोनी ( AP PHOTO )

रांची: क्रिकेट के मैदान पर हेलीकॉप्टर शॉट, विकेट के पीछे फुर्ती और आखिरी ओवरों में मैच का रुख बदलने वाले महेंद्र सिंह धोनी अब IPL में खिलाड़ी के रूप में नजर नहीं आएंगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 17 नवंबर को IPL- 2027 के लिए रिटेंशन की समय सीमा से पहले धोनी को टीम मेंटर की नई जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा की है यानी पीली जर्सी में धोनी का साथ तो बना रहेगा, लेकिन मैदान पर बल्ला और विकेटकीपिंग करते देखने का मौका अब नहीं मिलेगा.

इस खबर के सामने आने के बाद उनके गृह शहर रांची में क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा तेज हो गई है. खासकर युवा क्रिकेटरों के लिए यह भावनात्मक पल है. उनका मानना है कि उम्र और समय के साथ हर बड़े खिलाड़ी को एक दिन मैदान से विदाई लेनी पड़ती है, लेकिन अपने पसंदीदा खिलाड़ी को खेलते नहीं देख पाने का मलाल हमेशा रहेगा.