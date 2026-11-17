मैदान पर खिलाड़ी के तौर पर नहीं दिखेंगे एमएस धोनी, मेंटर की संभालेंगे जिम्मेदारी, रांची के क्रिकेट प्रेमियों में छाई मायूसी
एमएस धोनी के रिटायमेंट के फैसले के बाद रांची के क्रिकेट फैंस के नन्हे क्रिकेटरों में मायूसी छा गई. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 17, 2026 at 5:55 PM IST
रांची: क्रिकेट के मैदान पर हेलीकॉप्टर शॉट, विकेट के पीछे फुर्ती और आखिरी ओवरों में मैच का रुख बदलने वाले महेंद्र सिंह धोनी अब IPL में खिलाड़ी के रूप में नजर नहीं आएंगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 17 नवंबर को IPL- 2027 के लिए रिटेंशन की समय सीमा से पहले धोनी को टीम मेंटर की नई जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा की है यानी पीली जर्सी में धोनी का साथ तो बना रहेगा, लेकिन मैदान पर बल्ला और विकेटकीपिंग करते देखने का मौका अब नहीं मिलेगा.
इस खबर के सामने आने के बाद उनके गृह शहर रांची में क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा तेज हो गई है. खासकर युवा क्रिकेटरों के लिए यह भावनात्मक पल है. उनका मानना है कि उम्र और समय के साथ हर बड़े खिलाड़ी को एक दिन मैदान से विदाई लेनी पड़ती है, लेकिन अपने पसंदीदा खिलाड़ी को खेलते नहीं देख पाने का मलाल हमेशा रहेगा.
रांची के जबरा फैन सुबोध भी फैसले से भावुक
रांची के धोनी के जबरा फैन सुबोध ने कहा कि यह खबर उनके लिए काफी चौंकाने वाली और भावुक करने वाली है. धोनी का नाम क्रिकेट के इतिहास में हमेशा लिया जाएगा. जब तक क्रिकेट रहेगा, महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा होती रहेगी. उन्होंने कहा कि धोनी के साथ क्रिकेट का एक अलग युग जुड़ा हुआ है और अब उस युग का अंत होता दिखाई दे रहा है. मैदान पर धोनी को खेलते देखने का अनुभव अलग था. मेंटर के रूप में उनकी नई भूमिका जरूर होगी, लेकिन प्रशंसकों को उनके बल्ले और विकेटकीपिंग का इंतजार हमेशा रहेगा.
The IPL will never be same without you Thala We will miss you #ThankYouDhoni #ThankYouMahi https://t.co/TS0kZqcWNg— TEAM MS DHONI #Dhoni (@imDhoni_fc) November 17, 2026
क्रिकेट की दुनिया के लीजेंड हैं धोनी: नन्हे क्रिकेटर
रांची के नन्हे क्रिकेटरों का कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि क्रिकेट की दुनिया के लीजेंड हैं. उन्होंने अपने खेल और कप्तानी से अलग पहचान बनाई है. हालांकि, खेल में कोई भी खिलाड़ी हमेशा मैदान पर नहीं रह सकता, समय के साथ सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे दिग्गजों ने भी क्रिकेट को अलविदा कहा. अब धोनी के लिए भी खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने का समय आ गया है. आने वाले सालों में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को भी एक दिन यह फैसला लेना होगा. युवा क्रिकेटरों के मुताबिक, यह खेल की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन धोनी जैसे खिलाड़ी की विदाई को भावनाओं से अलग करके देखना आसान नहीं है.
मैदान पर मौजूदगी ही प्रशंसकों के लिए थी खास
युवा क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि धोनी भले ही हर मैच में लंबी पारी नहीं खेलते थे, लेकिन मैदान पर उनकी मौजूदगी ही प्रशंसकों के लिए काफी होती थी. विकेट के पीछे उनकी सक्रियता, गेंदबाजों को सलाह देने का अंदाज और दबाव के समय शांत रहकर फैसले लेने की क्षमता उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाती है. उनके मैदान पर उतरने से ही दर्शकों में उत्साह बढ़ जाता था. अब आईपीएल में उन्हें खिलाड़ी के रूप में नहीं देख पाना प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक बदलाव होगा.
19 साल के सफर में बनाए कई कीर्तिमान
धोनी 2008 में आईपीएल के पहले सत्र से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े थे. उन्होंने अपने IPL करियर में 278 मुकाबले खेले और 5439 रन बनाए. उनके नाम 24 अर्धशतक दर्ज हैं. विकेटकीपर के रूप में उन्होंने 205 शिकार किए. उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार IPL का खिताब जीता. 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में टीम चैंपियन बनी.
अब अगली पीढ़ी तैयार करेंगे धोनी
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धोनी की भूमिका अब बदलने जा रही है. मेंटर के रूप में वह युवा खिलाड़ियों को अपने अनुभव, खेल की समझ और रणनीति से मार्गदर्शन देंगे. टीम के लिए यह बदलाव नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है.
रांची के युवा क्रिकेटरों का कहना है कि धोनी का मैदान पर खेलना भले ही बंद हो जाए, लेकिन उनसे सीखने का अवसर नई पीढ़ी को मिलता रहेगा. उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि जिस खिलाड़ी को देखकर क्रिकेट खेलने का सपना देखा, वह अब मैदान के बाहर से खिलाड़ियों को तैयार करेगा.
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