अमेरिका के टैरिफ दरें कम करने पर कानपुर में निर्यातक बोले- अब अच्छे दिन आएंगे

कानपुर: जैसे ही देश के निर्यातकों के पास सोमवार देर शाम ये जानकारी पहुंची कि अमेरिका ने टैरिफ की दरों को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, तो उनकी बाछें खिल गईं. उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई और कई निर्यातकों ने फौरन ही अपने स्मार्टफोन से रात भर अमेरिकी कारोबारियों के साथ मिलकर अपने ठप कारोबार को एक बार फिर से शुरू करने के लिए रोडमैप तैयार किया.

निर्यातकों ने राहत की सांस ली: निर्यातकों का कहना है कि जुलाई 2025 में अमेरिका की ओर से 25 प्रतिशत टैरिफ दर लागू की गयी थी. इसके बाद अगस्त 2025 में 25 प्रतिशत की दरों को पेनाल्टी के तौर पर क्रियान्वित किया गया. इसके चलते निर्यातकों के ऊपर कुल 50 प्रतिशत की टैरिफ दरें लागू कर दी गयी थीं. इससे उनका अमेरिका के साथ निर्यात कारोबार ठप हो चुका था. पर, अब टैरिफ दरें घटकर जब केवल 18 प्रतिशत पर आ गईं, तो निर्यातकों ने राहत की सांस ली है.

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

छह माह में आ जाएगा अच्छा समय: इस पूरे मामले को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा, साल 2024-25 में उप्र का निर्यात कारोबार जब एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये के आल टाइम हाई स्तर पर पहुंचा था, तो उसमें यूपी संग अमेरिका का निर्यात कारोबार 19 प्रतिशत था. जोकि अन्य देशों से बहुत अधिक था. यूपी से उस साल 36000 करोड़ रुपये का केवल अमेरिका के साथ कारोबार हुआ था.

अप्रैल से यूपी के एक्सपोर्टर्स परेशान थे: अप्रैल 2025 से यूपी व देश के निर्यातक बहुत परेशान हो गए थे. इसका एक बड़ा कारण था, अमेरिका द्वारा जुलाई 2025 में 25 प्रतिशत टैरिफ की दरों को लागू करना. अगस्त 2025 में जब निर्यातकों को दोबारा बड़ा झटका और लगा, तो वह टूट गए. हालांकि, अब आगामी पांच से छह माह के अंदर ही निर्यातकों के अच्छे दिन आ जाएंगे. लेदर कारोबारी प्रेरणा वर्मा ने कहा कि अमेरिका के फैसले से निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है.