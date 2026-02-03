ETV Bharat / state

अमेरिका के टैरिफ दरें कम करने पर कानपुर में निर्यातक बोले- अब अच्छे दिन आएंगे

अमेरिका ने टैरिफ दरें घटाकर 18 प्रतिशत तक कर दी हैं. इस पर कानपुर के निर्यातकों ने कहा कि जल्द ही अच्छे दिन आएंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
कानपुर के निर्यातक अमेरिका के टैरिफ दरें कम करने से हुए खुश. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 5:24 PM IST

|

Updated : February 3, 2026 at 6:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: जैसे ही देश के निर्यातकों के पास सोमवार देर शाम ये जानकारी पहुंची कि अमेरिका ने टैरिफ की दरों को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, तो उनकी बाछें खिल गईं. उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई और कई निर्यातकों ने फौरन ही अपने स्मार्टफोन से रात भर अमेरिकी कारोबारियों के साथ मिलकर अपने ठप कारोबार को एक बार फिर से शुरू करने के लिए रोडमैप तैयार किया.

निर्यातकों ने राहत की सांस ली: निर्यातकों का कहना है कि जुलाई 2025 में अमेरिका की ओर से 25 प्रतिशत टैरिफ दर लागू की गयी थी. इसके बाद अगस्त 2025 में 25 प्रतिशत की दरों को पेनाल्टी के तौर पर क्रियान्वित किया गया. इसके चलते निर्यातकों के ऊपर कुल 50 प्रतिशत की टैरिफ दरें लागू कर दी गयी थीं. इससे उनका अमेरिका के साथ निर्यात कारोबार ठप हो चुका था. पर, अब टैरिफ दरें घटकर जब केवल 18 प्रतिशत पर आ गईं, तो निर्यातकों ने राहत की सांस ली है.

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

छह माह में आ जाएगा अच्छा समय: इस पूरे मामले को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा, साल 2024-25 में उप्र का निर्यात कारोबार जब एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये के आल टाइम हाई स्तर पर पहुंचा था, तो उसमें यूपी संग अमेरिका का निर्यात कारोबार 19 प्रतिशत था. जोकि अन्य देशों से बहुत अधिक था. यूपी से उस साल 36000 करोड़ रुपये का केवल अमेरिका के साथ कारोबार हुआ था.

अप्रैल से यूपी के एक्सपोर्टर्स परेशान थे: अप्रैल 2025 से यूपी व देश के निर्यातक बहुत परेशान हो गए थे. इसका एक बड़ा कारण था, अमेरिका द्वारा जुलाई 2025 में 25 प्रतिशत टैरिफ की दरों को लागू करना. अगस्त 2025 में जब निर्यातकों को दोबारा बड़ा झटका और लगा, तो वह टूट गए. हालांकि, अब आगामी पांच से छह माह के अंदर ही निर्यातकों के अच्छे दिन आ जाएंगे. लेदर कारोबारी प्रेरणा वर्मा ने कहा कि अमेरिका के फैसले से निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है.

सभी निर्यातक पूरी तरह से तैयार हैं: काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के पूर्व चेयरमैन आर के जालान ने कहा कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया को देखें, तो वियतनाम समेत अन्य देशों के मुकाबले अब भारत पर अमेरिकी टैरिफ की दरें सबसे कम हो गईं. उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अफसरों व उनकी टीम के सदस्यों ने इसके पीछे कई दिनों तक मेहनत की. पिछले कुछ माह से हमें कारोबार में जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई भी अब हो जाएगी.

लंबे समय से इस पल का इंतजार था: सीएलई के पूर्व चेयरमैन और लेदर कारोबारी मुख्तारुल अमीन ने कहा कि अमेरिका संग कारोबार को लेकर सभी निर्यातक पूरी तरह से तैयार हैं. जो आर्डर्स हमारे रुके हुए थे, वह फिर से मिलने लगेंगे. निर्यातक लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे. कानपुर से सीधे अमेरिका में लेदर के कई उत्पाद निर्यात के तौर पर जाते हैं. एक बार फिर से हमें अपने कारोबार को बढ़ाना होगा. हमारे व्यापारिक रिश्ते अमेरिका से हमेशा मजबूत रहे हैं.

यूपी व कानपुर से इन उत्पादों का निर्यात अमेरिका में होता है: एपेरल, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, सैडलरी उत्पाद, मशीनरी एंड गुड्स.

साल यूपी से अमेरिका को कुल निर्यात:

  • 2024-25 में 36000 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ.
  • 2023-24 में 30000 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ.

साल कानपुर से अमेरिका को कुल निर्यात:

  • 2024-25 में 2500 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ.
  • 2023-24 में 2000 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ.

यह भी पढ़ें- लखनऊ में सिल्क एक्सपो का शुभारंभ; एथनिक वियर, डिजाइनर कुर्तियों और फैशन ज्वेलरी की सेल

Last Updated : February 3, 2026 at 6:22 PM IST

TAGGED:

AMERICA REDUCING TARIFF RATES
GOOD DAYS WILL COME
LEATHER BUSINESSMAN MUKHTARUL AMIN
COUNCIL FOR LEATHER EXPORT
REACTION OF EXPORTERS IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.