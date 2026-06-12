ETV Bharat / state

गर्भवती महिला के मामले में चिकित्सा मंत्री के बयान पर सारिका चौधरी ने कहा, 'महिलाओं से माफी मांगे खींवसर'

महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका चौधरी ( Courtesy - Sarika Chaudhary )