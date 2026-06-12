गर्भवती महिला के मामले में चिकित्सा मंत्री के बयान पर सारिका चौधरी ने कहा, 'महिलाओं से माफी मांगे खींवसर'
सारिका चौधरी ने कहा कि चिकित्सा मंत्री की ओर से महिलाओं पर दिया गया बयान अपमान करने वाला है.
Published : June 12, 2026 at 3:25 PM IST
कुचामन सिटी: राजस्थान की सियासत में इन दिनों बीकानेर का पीबीएम अस्पताल चर्चा और विवाद का केंद्र बना हुआ है. इस बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के एक बयान पर सियासत गरमा गई है. उनके इस बयान पर महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सारिका चौधरी ने तीखा हमला किया है. उन्होंने मंत्री से प्रदेश की सभी महिलाओं से लिखित में माफी मांगने की बात कही है.
'घटिया बयान, महिलाओं का अपमान': मंत्री का यह बयान जैसे ही वायरल हुआ, विपक्ष ने इसे हाथों-हाथ ले लिया. महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका चौधरी ने एक वीडियो बयान के माध्यम से सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने महिलाओं के बारे में जो बयान दिया है, वह बयान महिलाओं का अपमान करने वाला है. उन्होंने कहा कि जो महिला गर्भवती होती है. वह पहले से ही बड़े दर्द से गुजरती है. वो इस दर्द के साथ अस्पताल पहुंची. उन्हें चिकित्सा की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और एक बड़े मंत्री ने इस तरह का बयान दिया, वो पीड़ित महिला नाचते–गाते अस्पताल पहुंची. इस तरह का घटिया बयान देना महिलाओं का अपमान है.
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'असंवेदनशील टिप्पणी की अपेक्षा नहीं': सारिका चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार जो बेटियों के लिए नारी वंदना का नारा देती है, जो सरकार महिलाओं के लिए ऐसी सोच रखती है, उन्हें डूब मर जाना चाहिए. चिकित्सा मंत्री को लिखित में राजस्थान की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए. जिस व्यक्ति के कंधों पर प्रदेश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हो, उससे ऐसी असंवेदनशील टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जा सकती. यह मातृ शक्ति और नारी सम्मान के प्रति भाजपा सरकार की सोच को उजागर करता है.
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'पैदल चलकर नाचती आई थीं या बीमार होकर?': गुरुवार को जब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल के पोस्ट-कोविड आईसीयू वार्ड का मुआयना करने पहुंचे, तो मीडिया ने उनसे प्रसूताओं की बिगड़ती हालत और अस्पताल की व्यवस्था पर तीखे सवाल किए. सवालों से घिरे मंत्री जी बचाव की मुद्रा में आ गए. इसी दौरान पास खड़े मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ सुरेंद्र वर्मा की तरफ इशारा करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया, जो उनके गले की फांस बन गया. मंत्री ने कहा, 'आप बताओ इन्हें कि गर्भवती महिलाएं PBM में सीरियस आई थीं या नाचते-गाते आई थीं?'