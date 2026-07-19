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ईटीवी भारत की खबर का असर, गलत रिपोर्ट के कारण लिस्ट से हटाए गए 'मंईयां' के नामों का फिर से शुरू हुआ सत्यापन

गिरिडीह: टेबल रिपोर्टिंग कर कई योग्य लाभुकों का नाम मंईयां योजना से काटे जाने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद गिरिडीह सदर के बीडीओ गणेश कुमार रजक ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है.

प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी भुनेश्वर प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में बनी ये कमेटी ने महेशलुंडी के उन 40 लाभुकों से सम्पर्क शुरू किया है जिनका नाम यह लिखकर काट दिया गया था कि उनके पिता या पति सीसीएल में नौकरी करते हैं. बीडीओ के निर्देश पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के साथ प्रभारी पंचायत सेवक अविनाश भी पहुंचे.

ईटीवी भारत की खबर का असर (Etv Bharat)

छात्राओं से मिले तो पता चला कि कैसे हुई गड़बड़ी

पंचायती राज पदाधिकारी भुनेश्वर प्रसाद वर्मा सबसे पहले पंचायत के बालोडिंगा पहुंचे और यहां कॉलेज की उन दोनों छात्राओं से मिले जिन्हें विवाहित दिखाते हुए पति को सीसीएल कर्मी बताया गया था. इस दौरान यहां पर पूर्व मुखिया हरगौरी साहू, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार, कांग्रेस नेता निजामुद्दीन समेत कई लोग मौजूद थे. इस दौरान छात्रा रुखसाना परवीन और नाहिदा से मिले. दोनों ने बताया कि वह पढ़ती हैं.

रुखसाना ने बताया कि उसके पिता भी नहीं हैं और गरीबी में जिंदगी कटती है. यह भी बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है. नाहिदा ने भी यही बात बताई. इसी तरह कई लाभुकों से पूछताछ की गई.