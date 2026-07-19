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ईटीवी भारत की खबर का असर, गलत रिपोर्ट के कारण लिस्ट से हटाए गए 'मंईयां' के नामों का फिर से शुरू हुआ सत्यापन

कमरे में बैठकर मंईयां योजना के लाभुकों का नाम काटे जाने के मामले का प्रशासन ने संज्ञान लिया है. फिर से सत्यापन शुरू किया गया.

Maiyan Samman Yojana
लाभुकों के बीच पदाधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 1:41 PM IST

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गिरिडीह: टेबल रिपोर्टिंग कर कई योग्य लाभुकों का नाम मंईयां योजना से काटे जाने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद गिरिडीह सदर के बीडीओ गणेश कुमार रजक ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है.

प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी भुनेश्वर प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में बनी ये कमेटी ने महेशलुंडी के उन 40 लाभुकों से सम्पर्क शुरू किया है जिनका नाम यह लिखकर काट दिया गया था कि उनके पिता या पति सीसीएल में नौकरी करते हैं. बीडीओ के निर्देश पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के साथ प्रभारी पंचायत सेवक अविनाश भी पहुंचे.

ईटीवी भारत की खबर का असर (Etv Bharat)

छात्राओं से मिले तो पता चला कि कैसे हुई गड़बड़ी

पंचायती राज पदाधिकारी भुनेश्वर प्रसाद वर्मा सबसे पहले पंचायत के बालोडिंगा पहुंचे और यहां कॉलेज की उन दोनों छात्राओं से मिले जिन्हें विवाहित दिखाते हुए पति को सीसीएल कर्मी बताया गया था. इस दौरान यहां पर पूर्व मुखिया हरगौरी साहू, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार, कांग्रेस नेता निजामुद्दीन समेत कई लोग मौजूद थे. इस दौरान छात्रा रुखसाना परवीन और नाहिदा से मिले. दोनों ने बताया कि वह पढ़ती हैं.

रुखसाना ने बताया कि उसके पिता भी नहीं हैं और गरीबी में जिंदगी कटती है. यह भी बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है. नाहिदा ने भी यही बात बताई. इसी तरह कई लाभुकों से पूछताछ की गई.

"अविवाहित छात्राओं को विवाहित का रिपोर्ट देकर मंईयां सम्मान योजना की सूची से नाम हटाया गया था. इसकी जांच बीडीओ के आदेश पर की गई है. जांच में यह पाया गया है कि महेशलुंडी पंचायत के जिन लाभुकों का नाम काटा गया है, उसमें रिपोर्ट गलत दी गई है. जिनका नाम काटा गया है, उनमें से कई के पिता या पति नौकरी नहीं करते हैं." - भुनेश्वर प्रसाद वर्मा, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, गिरिडीह

कार्रवाई की मांग

इस दौरान मौके पर मौजूद पूर्व मुखिया सह झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हरगौरी साहू ने कहा कि टेबल रिपोर्टिंग के कारण ऐसा हुआ है. इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कांग्रेस नेता निजामुद्दीन ने कहा कि जिन योग्य लाभुकों का नाम काटा गया है, उन्हें राशि का भुगतान करना चाहिए. जबकि राजेंद्र कुमार ने कहा कि इस तरह की गलती आगे नहीं हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है.

क्या है मामला

यहां बता दें कि लाभुकों का नाम गलत रिपोर्ट के कारण काटे जाने के मामले को ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया था. मामले को बीडीओ गणेश रजक के साथ-साथ मुखिया शिवनाथ साव ने गंभीरता से लिया. मुखिया ने इस मामले को लेकर बीडीओ से बात की. वहीं बीडीओ ने तुरंत ही एक्शन लिया तथा जांच कमेटी का गठन कर दिया. बीडीओ ने कहा कि योग्य लाभुक का नाम नहीं कटेगा.

"मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों नाम गलत रिपोर्ट देकर काट दिया गया था. इसे लेकर आवेदन दिया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी. इस बीच लाभुकों ने ईटीवी भारत के संवाददाता को पूरा मामला बताया. ईटीवी भारत ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की. जिसका त्वरित असर हुआ और मामले की जांच शुरू की गई. जांच में सच सामने आ गया है और अब लोगों को यह लग रहा है कि गलत तरीके से जिन लाभुकों का नाम काटा गया था, उन्हें इंसाफ मिलेगा." - राजेंद्र कुमार, प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, महेशलुंडी

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